自由開講》美中病毒大戰！台灣與誰同行？

◎李天保

中國外交部發言人趙立堅質疑美軍將病毒帶到武漢，指美國「欠我們一個解釋」；美國總統川普則將疫病「正名」為「中國病毒」（Chinese Virus）。當美中病毒大戰開打，台灣與誰同行？

美國總統川普則將疫病「正名」為「中國病毒」（Chinese Virus）。（法新社）

嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）病毒疫情全球大流行，以中國、義大利最為嚴重，並延燒歐美全世界各國。

為共同對抗病毒，台美發表聯合防疫聲明，台灣同意每周提供10萬片口罩給美方，交換美方30萬件防護衣，台美合作再升級強化合作諮商機制聯手抗疫。中國官媒新華社批評台灣「仇中媚美」比病毒更毒！「只防大陸、不防歐美」政治化操作，為「借疫抗中」、「以疫謀獨」甘當美國旗子陰險用心。

蔡英文總統今年1月11日拿下台灣歷史上總統選舉最高得票數817萬高票連任，加上立法院完全過半，蔡英文說：「我們不需要宣告自己是一個獨立國家，因為我們已經是一個獨立的國家，我們叫自己中華民國（台灣）。」疫情讓台灣更遠離中國、貼近美國，未來美中台三邊戰略關係，台灣將持續親美反中路線。

蔡英文說：「我們不需要宣告自己是一個獨立國家，因為我們已經是一個獨立的國家，我們叫自己中華民國（台灣）。」（資料照）

川普說，病毒全球大流行是因為中國政府最初沒有即時向美國通報疫情造成，表示只要他擔任總統，就不允許中國政府稱病毒可能是美軍傳播的。並宣布進入全國緊急狀態，美中之間因為病毒，引爆第三次世界大戰。

目前中國疫情趨緩，但歐美正與恐懼病毒作戰，美國總統大選將在今年11月3日舉行，當美國病例正式突破10000例，達到10259確診、152例死亡，隨著疫情在全美擴散，川普正在跟時間賽跑，若疫情到7、8月或更晚才結束，美國經濟衰退拖累全球，川普的連任路絕對難走。

蔡英文以辣台妹之姿，打著「抗中保台」旗號，贏得台灣年輕選民的心狂勝，520連任演說，『中華民國—台灣』成為民進黨政府從台灣獨立、維持現狀、走向中華民國獨立之關鍵字，繼續反中國，親美國，將是未來四年之兩岸關係主旋律。

繼續反中國，親美國，將是未來四年之兩岸關係主旋律。圖為習近平（路透社）

1949年10月1日中華人民共和國在北京天安門成立，12月7日，中華民國國民政府撤退台灣台北，兩岸關係分離至今；在美國印太戰略中，民主自由法治台灣具關鍵要角，台灣與中國之間，是家人、仇人、還是路人？台灣與民主自由同行！

（文化工作者）



《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法