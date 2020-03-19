歐洲之心》從不以為意到積極抗疫：荷蘭全力避免成為下一個義大利

歐洲對這次疫情初期的低估，讓這隻狡猾的病毒如同特洛伊木馬，在城內人們還忙著參加嘉年華會，一片歌舞昇平的鬆懈狀態下，攻其不備，輕而易舉地攻城掠地，如今歐洲各國也只能亡羊補牢，以「減災」為目標，全力挽救情勢。但相較於英國政府不作為的「佛系抗疫」，荷蘭政府在發現情勢不對後的作為還算相當積極。

陳玫妏／德國漢堡大學博士後研究員、長居荷蘭

自2月27日荷蘭「國家公共衛生與環境研究所」確認境內第一個武漢肺炎病例後，直到截稿的3月18日為止，全境已累積2051個確診病例，其中有58人死亡。（圖：NOS新聞）

「新冠肺炎」（Covid-19）或「武漢肺炎」疫情每天持續發展，本文從個人體驗，儘量如實呈現荷蘭政府、媒體與民間，自2月27日第一個官方通報確診病例後，截至目前為止所採取的防疫措施，以及我們在「全國部分封鎖」狀態下的生活情形。

荷蘭是個病人，現在我們要來治療她

世界衛生組織在3月11日終於正式將「武漢肺炎」定性為「全球大流行」，表示傳染病已在全世界多國出現重大且持續人傳人的情形，而這樣定調的目的之一，便是希望改變各個國家應對疫情的態度1。

許多歐洲國家在疫情一開始爆發時，除了派專機從武漢撤僑，針對中國湖北地區和特定城市進行入境管制，在機場行李轉盤上方螢幕，定期閃現勸導人們若出現發燒、咳嗽，加上有中國旅遊史，就待在旅館房間裡，並打給相關醫療專線的訊息外，其他的生活一切如常。

面對詭譎狡猾的「武漢肺炎」，在一開始對病毒了解有限的情況下，台灣政府便抱著「防疫視同作戰」的態度，以將病毒防堵在境外為目標，積極地進行篩檢和感染案例的隔離、接觸者追蹤檢疫等，建立起全國性的防疫機制，防疫成果全球有目共睹2。

我和我荷蘭夫婿今年回台過農曆新年，跟大家一樣，隨著疫情升溫，在生活的各個面向上都更加注重個人衛生：在基本的勤洗手、遵守咳嗽禮節外，出門戴口罩、隨身攜帶消毒酒精、視需要測量體溫等，對台灣人來說都是防疫基本功。但歐洲沒有戴口罩的習慣，碰到要去公共場所、密閉空間怎麼辦？

在2月26日搭機返回荷蘭前，我的心情七上八下。除了擔心搭乘長途飛機長時間處於密閉空間可能提高感染風險外，也不知回到荷蘭後是否會因亞洲面孔而受到歧視，但其實更讓我感到不安的是，荷蘭萬一爆發疫情，在不戴口罩、不量體溫，再加上—更糟糕地—人們對這個病毒的嚴重性不以為意（「這不過就是一個嚴重一點的流感而且！」）的情況下，我們該如何自保？

當我們抵達阿姆斯特丹史基浦機場，出關後在等行李時，我看到唯一關於「武漢肺炎」的訊息，就是上述所說的機場行李轉盤上螢幕閃現的勸導文字。

「這麼鬆懈真的好嗎？」習慣了台灣上緊發條的防疫生活，站在史基浦機場行李大廳的我，在過於如常的社會氛圍中，抗拒著抓起口罩戴上的衝動，有種不知該如何是好的侷促感。於是在返家後，我們完全出於自願地進行了自保也保人的十四天居家健康管理。這並非荷蘭政府對台灣入境後的規定。事實上，當時荷蘭除了隔離包機回來的人以外，因為沒有在境內出現病例，所以並未執行任何入境檢疫。

自2月26日起，我們每天在家量體溫，觀察自己的健康情況，直到3月10日為止。在這段期間，婆婆協助我們採買民生物品放在門口。經過十四天的健康管理後，很幸運地，我們很健康！

但荷蘭卻開始生病了！而且病情發展的極為迅速。

自2月27日荷蘭「國家公共衛生與環境研究所」（RIVM）確認境內第一個「武漢肺炎」病例後，直到截稿的3月18日為止，全境已累積2051個確診病例，其中有58人死亡，死亡病例的年紀介於63到94歲之間，大多原先就有健康問題3。

病例多集中在荷蘭南部的北布拉邦省（759人），其次為林堡省（265人）以及南荷蘭省（241人）（還有84名病例的居住地不明）。值得注意的是，被感染者中有485人是醫療人員，表示100名檢驗確診的感染者中，就有23.65人是醫療人員。

荷蘭2020年3月18日確診病例數與分佈圖。（圖：RIVM）

有義大利作為前車之鑑，許多荷蘭的專家學者自世衛組織宣布「武漢肺炎」成為「全球大流行」後，大力要求政府採取更嚴格的防疫措施，因為若現在不採取行動，8到14天後，荷蘭就有可能變成下一個義大利4！

在疫情開始後，荷蘭政府只是請民眾落實勤洗手、不握手、遵守咳嗽禮節，要求確診病例數多的北布拉邦省民眾，一旦有發燒、咳嗽症狀就待在家裡。到了3月12日，荷蘭政府終於升級防疫，以增加「社會距離」為原則，試圖減緩病毒傳播速度，為醫療體系爭取時間。這包括：

1.只要有感冒、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀的人便待在家裡，並避免與人接觸。這規定從北布拉邦省擴及到全國。若症狀加劇，再打給家醫。 2.取消超過100人的聚會，這包括博物館、音樂廳、劇院與運動賽事等公共場所。 3.在情況允許下在家工作。 4.高風險族群（老年人和抵抗力較弱的人）避免群聚和搭乘大眾交通工具，並呼籲民眾減少探視。 5.醫療人員的工作很關鍵，除非出現感冒發燒症狀才待在家，並且不能出國。 6.要求大學提供線上教育，不進行大型講座活動。

因為兒童和年輕人不是高風險族群，所處環境國際化程度不高，原本在12日祭出的防疫措施中還不包括中、小學停課，但在專家學者的大力呼籲下，到了15日，荷蘭政府再次升級防疫，全國中小學、托兒所、技職學校自3月16日（星期一）起停課至4月6日（星期一）。父母在醫療體系、警政單位、大眾運輸和消防單位工作的孩子，由學校免費提供照顧，讓父母能夠繼續工作。老師為在家學生進行線上授課。此外，自3月15日（星期日）下午6點起至4月6日止，關閉所有餐廳、咖啡廳和酒吧（不包括旅館）。3月16日下午4點後，仍可外送和外帶，但需儘量避免人群。運動和健身俱樂部、三溫暖、性俱樂部和大麻店，也從3月15日下午6點起關閉到4月6日。政府同時呼籲人與人之間盡可能保持1.5公尺以上的距離。

這所有措施都將實施至4月6日星期一為止。

首相針對「新冠危機」的歷史發言，全國收看人數超過七百六十萬，僅次於運動賽事

首相馬克·呂特（Mark Rutte）於荷蘭時間3月16日晚上7點，針對「新冠危機」（corona-crisis）向全國民眾進行約10分鐘的講話，史無前例地吸引了全國超過七百六十萬人收看，收視率僅次於世界盃、歐洲盃足球賽事。荷蘭上次由首相面向全國進行講話，是1973年發生石油危機時。

荷蘭首相呂特16日晚間面向全國的電視演說。（圖：NOS新聞）

在這短短的十分鐘演說中，呂特以沉著的語氣，首先向此次因為新冠病毒而失去親人的民眾表達慰問，並祝福在醫院治療、在家裡恢復的民眾能儘快恢復健康。再來他對高風險族群喊話，指出政府絕對會盡最大努力減低他們感染的風險。他接著強調，面對這次空前的全球公衛危機，一定要根據專家意見做出明智決策。而今晚他要給大家的消息是沈重的：

「新冠病毒來到我們國家了，而且暫時不會消失，要解決這個困境沒有簡單快速的方法。現實的情況是，在不久的將來，荷蘭很大一部分的人口會被感染。這是專家現在的評估，因此他們建議，在疫苗和藥物出現之前，要減緩病毒的傳播速度，並建立控制的『群體免疫』。…但建立『群體免疫』需要花費數月甚至更長的時間，在此期間，我們需要保護高風險族群。」

呂特為荷蘭民眾指出三種防疫方向：

第一種：最大程度進行病毒篩檢，讓病毒在低風險族群中受控的傳播。受感染者大多出現輕症，確保醫療體系負荷的了，並逐漸建立「群體免疫」。這是政府現在努力的方向。 第二種：放任病毒不管。這在感染高峰期將會癱瘓醫療系統，沒有足夠醫療效能治療脆弱的老年人和重症病患。政府當然將不惜一切代價避免。 第三種：無休止地嘗試阻止病毒流入。這意味著完全鎖國。這種嚴格的方法乍看之下很吸引人，但專家指出這不是幾天或幾週的事，鎖國可能必須一年甚至更長的時間，且後果嚴重。只要疫苗一天不問世，新冠病毒還在全球傳播，荷蘭就不可能倖免。

呂特最後強調，政府接下來還會視疫情發展調整防疫政策，力求取得防疫和讓生活正常運行的平衡，並保證政府將全力支持受這次疫情衝擊的產業、公司和個人。他在發言最後呼籲：

「在所有的不確定中，有一件事是很明確的：我們面對的任務十分艱鉅，需要靠全國1700萬人一起來達成。我們終將能克服這個困難時期。」

荷蘭能夠避免成為下一個義大利嗎？

就在我這幾天整理荷蘭新聞進行撰稿的過程中，荷蘭的確診病例數已經擠進全球前十名了。歐洲對這次疫情初期的低估，讓這隻狡猾的病毒如同特洛伊木馬，在城內人們還忙著參加嘉年華會，一片歌舞昇平的鬆懈狀態下，攻其不備，輕而易舉地攻城掠地，如今歐洲各國也只能亡羊補牢，以「減災」為目標，全力挽救情勢了。在台灣看過最高規格的檢疫隔離機制後，再來檢視荷蘭在醫院裡和在家的檢疫隔離措施，確實會令人捏一把冷汗。這從他們被感染者中有將近四分之一是醫療人員即可看出。荷蘭的檢疫速度和標準真的需要加強和提高。

但相較於英國政府不作為的「佛系抗疫」，荷蘭政府在發現情勢不對後的作為還算相當積極。首相更在第一時間親上戰場，發言感性與理性並重。政府同時針對企業、商家和個人釋出穩定人心的經濟援助方案，包括替雇主為因此次疫情而減班休息的員工負擔90%的薪水；公司企業接下來三個月不需繳稅；自由從業者可申請最低工資補助；暫時取消城市稅；中小企業銀行貸款延至半年後繼續還款；有需要緊急現金援助的公司可立即申請4,000歐（約台幣13萬元多）補助。

不過隨著疫情發展，「群體免疫」是否為現階段正確防疫方針，是否需要進行全面封鎖等，荷蘭各黨議員仍在辯論之中。亞洲防疫的成功案例，其中特別是台灣、香港有針對性且大規模地進行篩檢，而成功防堵並控制疫情的經驗，也在荷蘭國會針對「新冠危機」的辯論中被提出，成為荷蘭進一步調整檢疫方針的重要參考。我深深以台灣為榮！

有一點，倒是我回到荷蘭後慢慢學會的：面對問題，務實解決。這裡有辯論，但沒有口水戰，有擔心，但少有歧視。就在17日晚間，全荷蘭各大城市相約於晚上八點鐘，一起為在前線奮戰的醫療人員鼓掌。這包括荷蘭國王全家。聽到荷蘭各地民眾在自家門口、公寓陽台上同一時間響起掌聲，那種互相支持鼓勵的命運共同體之感，卻也是我在台灣不曾感受過的5。

荷蘭國王與皇后致全國人民的鼓勵訊息。（圖：荷蘭皇室推特帳號）

至於我們在「全國部分封鎖」狀態下的生活，說真的，到目前為止還算一切如常。除了週末暫停拜訪家人、接待朋友，改以視訊聯繫外，垃圾與資源回收車按照時間前來，超市採買也能透過網路訂購，由專人送到家門口。我們住的是小鎮，小鎮街道原本就靜，現在因為車流減少，更靜了。白天我與先生在家各據一方工作，工作完了就出門散步。出了家門往右走15分鐘，便能進入荷蘭中部最大的森林一角。荷蘭的白天逐漸變長，在不下雨的時候，傍晚5、6點的天空還很蔚藍明亮。荷蘭接下來的疫情會如何發展還得靠全民努力。這幾天家家戶戶前的庭院花草開始冒芽綻放，有春天將臨的氣息。希望2020年遲來的春天能盡快到來！

荷蘭，加油！全世界，加油！

註：

1. 2020年3月12日BBC中文〈肺炎疫情：世衛宣佈新冠為「全球大流行」意味著什麼〉

2. 2020年3月6日中央通訊社〈駐義代表投書：義大利對台停航或隔離是過度措施〉

3. 這是RIVM官方網頁上的說明，但根據「Leven in Nederland 台灣護理師的荷蘭生活記實」的第一線觀察，內部資料顯示，荷蘭目前的重症病患，有50%都小於50歲，而且沒有潛在疾病。

4. 2020年3月11日，荷蘭廣播聯盟（NOS）新聞「專家警告：荷蘭8到14天就會變成今天的義大利！」

5. 2020年3月18日，NOS新聞：〈荷蘭在夜間八點為全國醫護人員鼓掌〉

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