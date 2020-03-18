自由限時批》習大大挑戰川普 背後補刀的是普廷！

杭東

防疫如同作戰！當各國紛紛封城、鎖國，亦等於把中國包圍起來。而在此時習大大不安分救經濟撫民怨，却不斷軍事挑釁台海、南海，又頻頻刺激川普連任的敏感神經，一旦衝突，普廷將會在背後補習大大一刀，以收割最大利益！

世事本是難料又無常。就現階段而言，中共已是美朝野的首要敵人，俄羅斯則是可聯合的次要敵人！而曾任川普國務卿的提勒森（Rex Tillerson）與俄國總統普廷的密切關係，堪稱「無人能及」（是極少數能在普廷私人別墅作客的好友），普廷的首席外交政策助理鄂夏柯夫（Yury Ushakov）就曾告訴媒體：「不只是總統，俄國許多官員都與提勒森有良好而務實的關係。他是個非常可靠的人。」現正以「密使」身分穿梭奔波。

再者，俄國藉防疫，突在今年元月30日封鎖和中國4千多公里的邊境，並指武漢肺炎病毒為「人工重組」，便是意在言外。

國際學界分析，中俄關係早已今非昔比，並非只是「珍寶島」事件軍事交惡留下的陰影，而是階段性的戰略利益使然，沒有永久的敵人或朋友，現實利益需求掛帥！

當各國紛紛封城、鎖國，亦等於把中國包圍起來。而在此時習大大不安分救經濟撫民怨，却不斷軍事挑釁台海、南海，又頻頻刺激川普連任的敏感神經，一旦衝突，普廷將會在背後補習大大一刀，以收割最大利益。（路透）

在2015年6月19日，普廷就公開在演講中宣稱：「俄羅斯與中國不會組成任何軍事同盟，我們沒有同盟的思維。」（在史達林時期就不認中共是馬列主義者，毛澤東為奪政權的偽信徒〉，外界多感不可思議，但若是回歸中俄的外交、戰略史觀察，普廷的戰略，與川普可說是大同小異，皆以「國家利益至上」是尚！

目前俄羅斯對中國唯一的利益，則是希望中共和美日有軍事衝突，再在關鍵時刻，當「和事佬」，甚至趁火打劫，如同清末佔邊境、港口、二戰日本投降後接收中國東北利益等歷史重演。

日前，當川普在推特直指武漢肺炎病毒是「中國病毒」（Chinese Virus），就是最精簡的「檄文」！亦是「聲討中共的檄文」，師出有名。並在出師前高呼「天佑美國」（God Bless USA）！

換言之，川普除了防疫、振興經濟、金融、股市等要務，泰山壓頂，就是要排除一切障礙，爭取連任；而習大大偏在自已內憂外患經濟衰退之際，頻搞大外宣，猶將病毒栽贓源自美國軍人，震驚全球，引發美國朝野憤怒，川普除已蒐証將提告國際法庭，並將對北京屢次挑釁南海、台海的軍事舉措，將作重大反擊，以化解內部壓力！顯然，美國航艦將扮演重要角色。

此連中共的軍事專家都曾刊文承認，美國海軍的航艦毫無疑問是世界上戰鬥力最強大的戰鬥艦艇！「美國三個航艦戰鬥群，一次就能消滅3個中等國家的海軍」。

目前，美國擁有六大洋艦隊，其中包括11個航艦戰鬥群，都是核子動力航艦。現美國海軍最先進「地表最强霸王」的航艦，就是服役不久的福特號航艦（USS Gerald R. Ford，CVN-78）。一般航艦，由2~3艘防空型巡洋艦或驅逐艦、2~3艘反潛驅護艦、1~2艘攻擊型核潛艦、1~2艘後勤支援艦組成單航艦戰鬥群，共有7~11艘艦隻。根據戰時的需求，艦艇數量也會相對的增加，組成多航艦編隊或是由多個航艦編隊組成特遣艦隊。

而艦載機與護航的巡洋艦、驅護艦、潛艦則組成了以航艦為核心的戰鬥群，共同建立大縱深、多層次、火力集中的攻防體系。

事寶上，航艦的最大威力來自艦載機，飛機和直升機總數約80架，必要時可以超過100架，亦可24小時不停頓地進行戰鬥巡邏，這種混合編組使航艦具有了遠程搜索、警戒和打擊能力。

像「福特」級航艦一般配備20架F-35C隱形戰鬥機,12架F/A-18E大黃蜂戰機，12架F/A-18F大黃蜂戰機，1個E-2C「鷹眼」預警機中隊（4架），1個EA-6B「徘徊者」戰術電子戰中隊（4架），1個S-3B「北歐海盜」固定翼反潛中隊（6架），和1個SH-3「海王」或SH-60F「海鷹」反潛直升機中隊等。此外，「福特」號還裝備大量無人作戰飛機（X-47B等），這些無人機可執行精確打擊、海上監視、空中早期預警、戰場評估以及支援反潛和救援等任務。

例如最近，美國太平洋艦隊的美利堅號兩棲突擊艦（USS America）和嘉貝麗‧吉佛斯號濱海戰鬥艦（USS Gabrielle Giffords）航行南海，並進行F-35戰機起降。像美利堅號則是美國現役最先進的兩棲突擊艦，綜合戰力堪比中型航艦。美國太平洋艦隊網頁則表示，「美利堅號」與「羅斯福號」航艦（USS Theodore Roosevelt ）戰鬥群於3月15日聯合演訓航經南海，作為遠征打擊部隊，美國海軍兩棲部隊與「羅斯福號」航艦戰鬥群有著靈活的整合，提供艦隊能夠部署在全世界任何地方的戰力。

如今「羅斯福號」的預警機，亦曾在台灣南端的巴士海峽上空飛行，可見美國的軍機、軍艦巳密集在台灣周遭行動，無異是一種「反制」中共軍機艦繞台的先兆！況且航空母艦原是打擊力很強的艦艇，只要經過狹窄海域又特別宣布，就是具有强烈的政治外交軍事意涵。

據2019年瑞士信貸的全球化軍力報告就指出，雖然經歷了裁軍及軍費削減，美軍依舊是世界上最強大的超級軍事大國。

這份報告分為6個參數劃分了各種數據：現役軍人（5%）、坦克（10%）、武裝直升機（15%）、戰機（20%）、航艦（25%）及潛艦數量（25%）。美軍的實力在世界軍隊20強中排行榜首，並遠遠領先各國。

就各種數據排名第1位的是美國。軍費預算6010億美元、現役軍人140萬人、坦克8848輛、戰機13892架、潛艦72艘。儘管美國政府縮減財政預算並減少各種開支，瑞信報告指出，美國國防開支仍超過排名在後的9個國家總和。

排名第2位的是俄羅斯。國家的軍費預算845億美元、現役軍人766055萬人、坦克15398輛、戰機3429架、潛艦55艘。俄羅斯無疑是世界第二軍事強國。俄羅斯坦克部隊規模居世界第一；戰機數居世界第二僅次於美國；潛艦數目居世界第三，僅次於美、中兩國。

排名第3位的則是中共。軍費預算2160億美元、現役軍人2333000人、坦克9150輛、戰機2860架、潛艦67艘。中國軍隊規模和實力在過去幾十年經歷了提升。僅以人數計算，中國軍隊居世界第1位。坦克數居世界第2，僅次於俄羅斯。潛艦數居世界第2，僅次於美國。

排名第4位的日本，算是比較意外的排名。日本的軍費預算416億美元、現役軍人247173萬人、坦克678輛、戰機1613架、潛艦16艘。

日本軍隊在數量上規模不大，然而其武器裝備非常優良，根據瑞信的報告，日本的潛艦數量居世界第4位，還擁有4艘輕航艦，現階段儘管只配備了武裝直升機，但未來只要再配備垂直升降戰機，戰力更強。

也就是說，美國早已在川普接任大位後，便已有《即將到來的對華戰爭》（The Coming War on China）計劃，針對中共的「願景2020戰略計畫」，除要求「313艦」的數量建造外，並在中國周邊存在著美國基地與後勤基地，構築了包圍圈，如今美國印太穩定計畫，及對中國實施C型戰略海上部分的包圍等，已獲成果。

世局如棋，亦無定法。美俄中的分合即是，40年前是「美聯中制蘇（俄）」，而今則是「美聯俄制中」，或謂俄派軍機繞阿拉斯加，或介入美大選，或和沙烏地阿拉伯合作搞油價制美等等，都算是小動作，面對主要敵人的中共，俄國則為次要。

華盛頓郵報在今年元月12日引述美國官員報導，過去兩年來，美國總統川普與俄羅斯總統普廷在5個地點的面對面互動，並沒有詳細記錄，即便是在機密文件裡也沒有。華郵並形容，川普「極力」隱藏他與普廷的對話細節。數名現任與卸任美國官員告訴華郵，川普曾沒收口譯員的筆記，也不讓口譯跟政府裡其他人討論他跟普廷的會面細節。若用以前總統的作法當標準，川普的行為並不常見。

報導提到，2017年，川普和普廷在德國漢堡（ Hamburg）會面，當時前國務卿提勒森也在現場。一名白宮顧問與另一名國務院高官，隨後詢問川普的口譯員，有沒有除了提勒森宣讀的內容以外的資訊。於是官員才了解到，川普連對高官都要保密。

由此可見，川普和普廷之間有「戰略性密語」，並非空穴來風，自亦不足為人道，加以提勒森是俄國通，現任的國務卿龐畢歐（Mike Pompeo），又是前任中央情報CIA局長及中國通，在全球防疫「鎖國」之下，「美俄制中」定有新的戰略作為，而習大大却不認清自己所處的戰略現實困境，自以為是，一旦和美日交鋒，相信凶多吉少，且俄羅斯勢在中國東北、西北陳兵，扮演「黃雀」，甚至拿下東北、新疆，屆時習政權四面楚歌，必將改朝換代矣。

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