近來為了中國武漢肺炎傳染全球的防疫,口罩成為民眾的搶手貨,本來不起眼的醫療衛生配備,一夕成為各國的戰略物資,連美國政府也無法避免地涉入被質疑防疫措施和物資準備不足,和抗疫不力的責難,以致川普總統和衛福部長都必須親上火線解釋說明。

談到口罩,民眾大多一知半解,目前台灣正在趕工大量生產供應給民眾使用的是所謂醫療用口罩,防疫單位說衹要配帶正確,「大約」可以達到防備目的。至於更高級、高價的被引起很多談論的N95口罩,防疫單位勸導民眾希望將它保留給防疫和醫療人員使用,這是正確的措施和指導原則。

可是N95口罩到底是何方極品?竟連中共的最高領導人在巡視瘟疫重災區也載著N95口罩,更加引起眾人對它的好奇,尤其又常看到口罩上印著美國著名廠牌的3M大字,就更像是超跑名車般的「口罩極品」,令人躍躍欲試,想帶帶看。

N95口罩到底是何方極品?(法新社)

消費者必須瞭解,N95並不是3M的專用型號(Model number),它衹是這類防護口罩的等級代號。這個級別的防護口罩除了最普遍的「非抗油」(No Oil Resistant)的”N”級之外,還有「抗油」(Resistantto Oil)的”R”級,及「防油」(Oil Proof)的”P”級。除了N95過濾率是95%,還有R95、R100的抗油過濾率是95%、99%,P100的防油率則高達99.97%。不同等級的產品,可以配合各種不同用途的需要。市面上似乎將3M與N95劃上等號,其實祇是因為它的品質好和市佔率相當高,又是著名老廠牌的原因。

N95不祗使用在醫療方面,也被大量使用於建築、土木工程,製造業、化工、礦業界。在施工、製造、採礦和生產過程中,會產生大量有害的粉末、塵埃、氣體和飛沫。為了保護所有在這種環境中的工作人員,美國的職業安全與健康管理局OSHA(Occupational Safety and Health Administration,棣屬於聯邦政府的勞工部)規定都必須穿載有效的防護裝備。呼吸系統的防護是工業安全最重要之一環,因為有害塵粒、氣禮、油煙/霧,都會直接影響人體的心肺、神經、視力等器官。所以防護口罩級別必須符合國立職業安全與健康研究所NIOSH(National Institute for OccupationalSafety and Health,棣屬於衛福部的CDC疾病控制管理局)所制訂的規格、標準和通過測試認證。

任何口罩製造廠,能夠生產符合NIOSH規範並通過測試的N95等級以上的口罩均可上市販售。在美國的藥妝店、建材五金連鎖店或綱上,均可以買到各種廠牌的這些產品。N95能够過濾最小至0.3毫米(Micron,百萬分之一米)的微粒,雖然冠狀病毒可能微小至0.17毫米或更小,連N100口罩都無法過濾掉它,但是至關重要的是要了解病毒本身不會漂浮在空氣中。病毒必須有個有機體(Organism)的宿主(Host)來提供它通過打噴嚏和咳嗽的排泄物在患者之間傳播。這些顆粒通常多為5毫米或更大。當患病的患者佩戴N95口罩時,應該可以非常有效地防止傳染性物質噴離開患者的身體,而當健康人佩戴時,它可以防止吸入上述的物質。更重要的是,戴上口罩是防止使用者去觸摸其嘴巴或鼻子的極好方法,這些部位都是風險因素非常高的。

帶了一天下來,N95口罩能夠保證你免受病毒的侵襲嗎?不會!但是它可以大大降低你接收或傳播疾病的風險。

