◎李碁博

近來為了中國武漢肺炎傳染全球的防疫，口罩成為民眾的搶手貨，本來不起眼的醫療衛生配備，一夕成為各國的戰略物資，連美國政府也無法避免地涉入被質疑防疫措施和物資準備不足，和抗疫不力的責難，以致川普總統和衛福部長都必須親上火線解釋說明。

談到口罩，民眾大多一知半解，目前台灣正在趕工大量生產供應給民眾使用的是所謂醫療用口罩，防疫單位說衹要配帶正確，「大約」可以達到防備目的。至於更高級、高價的被引起很多談論的N95口罩，防疫單位勸導民眾希望將它保留給防疫和醫療人員使用，這是正確的措施和指導原則。

可是N95口罩到底是何方極品？竟連中共的最高領導人在巡視瘟疫重災區也載著N95口罩，更加引起眾人對它的好奇，尤其又常看到口罩上印著美國著名廠牌的3M大字，就更像是超跑名車般的「口罩極品」，令人躍躍欲試，想帶帶看。

N95口罩到底是何方極品？（法新社）

消費者必須瞭解，N95並不是3M的專用型號（Model number），它衹是這類防護口罩的等級代號。這個級別的防護口罩除了最普遍的「非抗油」（No Oil Resistant）的”N”級之外，還有「抗油」（Resistantto Oil）的”R”級，及「防油」（Oil Proof）的”P”級。除了N95過濾率是95%，還有R95、R100的抗油過濾率是95%、99%，P100的防油率則高達99.97%。不同等級的產品，可以配合各種不同用途的需要。市面上似乎將3M與N95劃上等號，其實祇是因為它的品質好和市佔率相當高，又是著名老廠牌的原因。

N95不祗使用在醫療方面，也被大量使用於建築、土木工程，製造業、化工、礦業界。在施工、製造、採礦和生產過程中，會產生大量有害的粉末、塵埃、氣體和飛沫。為了保護所有在這種環境中的工作人員，美國的職業安全與健康管理局OSHA（Occupational Safety and Health Administration，棣屬於聯邦政府的勞工部）規定都必須穿載有效的防護裝備。呼吸系統的防護是工業安全最重要之一環，因為有害塵粒、氣禮、油煙/霧，都會直接影響人體的心肺、神經、視力等器官。所以防護口罩級別必須符合國立職業安全與健康研究所NIOSH（National Institute for OccupationalSafety and Health，棣屬於衛福部的CDC疾病控制管理局）所制訂的規格、標準和通過測試認證。

任何口罩製造廠，能夠生產符合NIOSH規範並通過測試的N95等級以上的口罩均可上市販售。在美國的藥妝店、建材五金連鎖店或綱上，均可以買到各種廠牌的這些產品。N95能够過濾最小至0.3毫米（Micron，百萬分之一米）的微粒，雖然冠狀病毒可能微小至0.17毫米或更小，連N100口罩都無法過濾掉它，但是至關重要的是要了解病毒本身不會漂浮在空氣中。病毒必須有個有機體（Organism）的宿主（Host）來提供它通過打噴嚏和咳嗽的排泄物在患者之間傳播。這些顆粒通常多為5毫米或更大。當患病的患者佩戴N95口罩時，應該可以非常有效地防止傳染性物質噴離開患者的身體，而當健康人佩戴時，它可以防止吸入上述的物質。更重要的是，戴上口罩是防止使用者去觸摸其嘴巴或鼻子的極好方法，這些部位都是風險因素非常高的。

帶了一天下來，N95口罩能夠保證你免受病毒的侵襲嗎？不會！但是它可以大大降低你接收或傳播疾病的風險。

（退休者）

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