自由開講》500多萬個投給國民黨的「不滿族」是否該醒了？

◎展昭

武漢肺炎疫情蔓延全球，蔡英文政府防疫得宜，成為世界表率。董事長樂團貝斯手林大鈞16日在臉書透露，有位韓粉朋友坦承：「還好韓國瑜沒有當選，否則這次疫情可能會守不住，天佑台灣。」讓他忍不住感嘆，台灣未來不僅要面對武漢肺炎，還要面對500多萬個投給國民黨的「不滿族」。

（翻攝董事長樂團貝斯手林大鈞臉書）

真是一針見血，搞不懂這麼爛的草包也有人五百多萬人支持，難道沒有看到他前年公開號召公務員「能撈就撈、能混就混，國家讓他倒沒關係」嗎？如果讓草包僥倖當選，如今台灣是否慘兮兮？難怪有人說天佑台灣。這些支持韓某的人多半只是因為小英的年金改革，讓他們每個月了一些錢，就恨之入骨，不禁讓人想起明、清那些吃香喝辣的世襲貴族子弟，因為明、清兩朝就是被他們吃垮的。其他中國各朝代類似。

前年草包僥倖選上市長後，就志得意滿，自以為是朱元璋再世，瞧不起所有國民黨人，進而想參選總統當「皇帝」，背後還有所謂「五虎將」的「台灣五傻」支持，自己也沒有18%可領，為何甘願當人家奴才？草包只會「吃喝x賭抱女人」，明明家財萬貴還自以為是庶民，有博碩士學歷卻只會說晶晶體英語，以前只會在議會打人也無任何政績，韓粉居然將他當「救世祖」，據說還有許多「知識藍」的軍公教支持！國家交給這些人不垮才怪。

高雄市長韓國瑜1昨日（16日）下午主持防疫會議，沒想到身上的紅背心竟穿成「副市長」。（記者李惠洲攝）

草包有一點與朱元璋相似，就是長相都奇醜無比又不學無術，小人得志就想飛上天，他的太太可能想當「慈x太后」，所以與草包一樣老是以惡毒又骯髒語言批評小英，如今似乎消失了，因為連自己老家鄉親都不認同，從此不敢出門見人，與之前每次與支持者見面時總是滿面春風、一副得意洋洋樣不可同日而語。

500多萬個投給國民黨的「不滿族」是否該醒了？

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法