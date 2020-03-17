自由開講》與時間賽跑，大快人心！

◎宋慶瑋

全球因為武漢病毒肆虐，各國都在努力抗煞，希望降低感染與死亡，並積極研發疫苗，永絕後患。從媒體得知，此次的病毒肆虐，台灣身為地球公民的一份子，盡到了最佳的防疫效能，無怪乎以高科技人才聞名的以色列，都要以台灣為師，這是我們台灣的驕傲，也是政府部門及所有抗煞團隊共同努力換來的美譽。

從去年底至今，每天都有新的疫情資訊報導，讓人民安心，這是我們非常重視的一塊，當然對於負面消息，尤其是「假消息」，政府部門絕對會在「第一時間」調查與澄清，讓民眾不致於受到影響。

由於網路的發達，各種通訊軟體興盛，不管是有心或是無意，不實的消息很快就容易散布出來，製造假消息的「原創者」立即被搜出，才能減少負面的傷害。這些被搜出的原創者或散布者，若出自於惡意，最後都受到法律的制裁，且在最短的時間內被公開，可說大快人心。

由於網路的發達，各種通訊軟體興盛，不管是有心或是無意，不實的消息很快就容易散布出來，製造假消息的「原創者」立即被搜出，才能減少負面的傷害。

經常透過媒體的報導，如惡意逼車、惡行惡狀、潑漆社會事件、肇逃…等，都可以迅速地透過監控系統追出元凶，因為處理速度快，閱聽者得知加害者已繩之以法，直接有社會的警惕作用。而近日散播不實疫情的假消息，幾乎都在最短的時間內得到快速的解答，可說大快人心，也可以遏止可能雷同的事件再度的發生。

法律是保障好人，制裁壞人，但如果在調查階段慢半拍，後來獲到的真相可能挽回不了失去的名譽或生命，即便是司法程序走完，已經是遲來的正義，對受害者而言，過程中煎熬付出的代價，又如何能賠償呢？

樂見台灣對防疫所做的一切，也佩服防疫團隊孜孜卷卷的努力，當此波防疫告一段落後，期待政府對於網路霸凌、犯罪，能有如防疫期快速處理的精神，迅速而有效地處理網路犯罪。

要能夠「當頭棒喝」，與時間賽跑是處理網路犯罪最重要的關鍵，因為網路資訊來得快速，散播也無遠弗屆，抓緊時間做最快的處理才是上策。

（教職）

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