自由限時批》台灣從亞細亞孤兒，一躍而為國際防疫之光！

東方亮

40多年前，當美國和中華民國斷交，台灣是「亞細亞孤兒」，如今經過40多年的風雨，淚水夾著汗水，奮勵自强不懈，遇上世界大戰級的病毒嚴峻挑戰，一躍而為國際防疫之光！不論有無邦交，莫不口碑載道！亦讓台灣發光發熱，成了地球村耀眼的「神勇士」！

截至今天，「武漢肺炎」病毒（COVID-19），已有135國淪陷！全球破16萬人染疫、逾6千死，仍是全球最令人恐懼、能隨時奪命的大禍害！而在解方和疫苗未做出之前，更是讓人時刻擔驚受怕的「惡魔」（有症狀和無症狀傳染，及由陰性轉陽性復發）！許多國力强大的國家，猝不及防或輕忽，皆多造成慘重的經濟民生損失和病亡，比軍事戰爭還要超過千萬倍以上，慘不忍睹，幾淪為「悲慘世界」！使得台灣「防疫大作戰」的「超前部署」，和戒慎恐懼的團隊認真作為——不居功，多見謙卑、包容，及政府民間的同心協力，成績斐然，致瞬間成了各國借鏡和取經對象！不再是國際「孤兒」，而是驍勇善戰的「神勇士」！誠是功不唐捐，無怪乎受世人頌揚！

目前疫情最嚴重的主要國家，包括中國（含港澳）已有8萬1002人確診、3203人死。義大利累計確診病例已達21270例、1441人死。全球第三嚴重的伊朗，到今天猶新增1209例，累計達1萬3938例，死亡增加113增至724人。而美國也不遑多讓，累計達2816確診、58死。美國疾病防治中心（CDC）估計，最壞的情況是美國在疫情高峰期，會有2.14億人在逾一年的時間內受感染，並導致170萬人喪命。

現在風水輪流轉。台灣離中國最近，原被世界視為第二危險區域，但在政府及各界的努力下控制得宜，讓國際社會刮目相看！反而日、韓却受創最重，像南韓15日新增76例、新增3人死亡，累計8162例，75人死亡。日本則累計1484例確診、29死。

美媒體因而爭相報導，稱讚台灣在防疫上的優越性，包括口罩的應變處理，及研製疫苗和可5分鐘內檢測確診儀等，均被美方朝野高度重視，希望能合作醫療與研發，可見台灣醫療防疫及科技研發，巳在國際上嶄露頭角，彌足可貴！日前美國在台協會AIT在臉書貼文指出，台灣在預防傳染病方面擁有豐富的經驗，且在管控武漢冠狀病毒的成效也是有目共睹，將分享最佳作法，並努力合作研發疫苗和相關藥物。我總統府亦立表支持。

像《華爾街日報》專欄作家弗利曼（James Freeman）近日就發文，認為台灣防疫值得美國借鏡學習，其中，更指出台灣防疫策略，完全跟中國、WHO不一樣，大讚台灣果斷迅速是「先知」，最後則希望美國能像台灣一樣成功防疫。另美國作家拉利（Helen Raleigh），亦讚揚台灣至今還不需要實施封城或停課，相較於中國、世衛先是傲慢到後來才緊張的態度，可見台灣政府早就已經認知風險並立刻行動，他認為這相當重要。而分辨病患、帶原者、高風險族群等各項技術，均是值得美國借鏡的。

類此一系列領先全球的做法，紛紛被各國列為防疫典範。簡言之，台灣無論幕前或幕後的英雄，發揮團隊精神，都爲防疫戰爭，付出心力奉獻，以確保人民健康、安全，功不可沒。（資料照）

史丹佛大學副教授王智弘（C. Jason Wang）等學者也表示，台灣在邊境控管等方面，不僅迅速，還組成醫療團隊支援，再加上善用健保的數據來確切掌握所有入境旅客、以及民眾的身體狀況，此外，更透過大數據庫來主動找到嚴重流感患者，對他們進行多次陰性檢測，使得準確率大大提高。

美國國家廣播公司新聞網《NBC News》更刊登標題為「台灣在對抗冠狀病毒方面能教世界什麼事？（What Taiwan can teach the world on fighting the coronavirus）」的新聞專題，文章中指出，台灣從2003年SARS爆發的經驗中得到教訓，從此次疫情的處理，能看出台灣政府與人民都做好了準備。「外交家雜誌」（The Diplomat）更專文指出：疫情爆發，民主台灣優異表現勝過獨裁中國！

諸此讚揚不膀枚舉，就連日、韓亦然。日本電視台NHK旗下節目「國際報導2020」更以「新冠肺炎滿意度80%的防疫對策」為題進行專題報導，介紹台灣如何借鏡SARS的悲痛經驗，以快速的判斷與正確的防疫政策控制新冠肺炎疫情。

NHK大讚，正當全球各國對於疫情還反應慢半拍時，台灣當局就已經祭出「實名制」口罩限購政策，在非常時期抑制民眾囤貨，將有限資源集中提供第一線醫護人員。另外，政府也同時召集多家口罩機具廠商，新增60條口罩生產線，確保口罩供給量。在短短一個月內，單日的口罩生產量直達900萬片，以往需要倚靠進口的口罩，如今便可「自給自足」，未來也計畫再新增30條生產線。

報導並指出，衛福部部長陳時中勞苦功高，自1月下旬台灣正式爆出疫情後，每日坐鎮中央流行疫情指揮中心召開記者會，且以YouTube同步直播，隨著疫情進展與議題的不同，記者會也會邀請教育現場、公司行號以及大眾交通系統的相關負責人共同出席，以回答現場記者的所有提問。

日本、韓國媒體還大力激賞台灣行政院政務委員唐鳳是「IQ180天才、IT大臣」，對於防疫的迅速反應，像是開發口罩地圖、口罩工廠全力衝刺產能，最新上線的「實名制2.0」系統等，深表羨慕。

而韓國也開始學習台灣實施口罩實名制。類此一系列領先全球的做法，紛紛被各國列為防疫典範。簡言之，台灣無論幕前或幕後的英雄，發揮團隊精神，都爲防疫戰爭，付出心力奉獻，以確保人民健康、安全，功不可沒！

日本網友還在推特發布貼文，附上疫情指揮中心照片，並一一註記官員背景，發現，5名官員都有醫生背景，除了指揮官陳時中是專科醫師身分，莊人祥、張上淳、羅一鈞等三人，都是專精傳染病學的專家，負責擔任疫情監測組組長的周志浩，則是公眾衛生、生物醫學專家。現任副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁與準副總統賴清德，三位政府高層，居然通通都具有醫學背景，其中陳建仁還是過去台灣在SARS時期的衛生署署長，難怪台灣這次能有效防堵疫情擴散。官員各司其職、防疫陣容堅強，讓日本人超羨慕。

由於英國累計確診人數攀升達1142例，死亡病例一夕之間翻了一倍，來到21人。而英國首相強森（Boris Johnson）近日還召開疫情記者會時直言「疫情將持續擴散，我必須坦白告知英國公眾：還有更多家庭會提前為心愛的人送行。」英國政府首席醫學顧問惠蒂（Chris Whitty）更估計，在最壞情況下，將有80%英國民眾感染武漢肺炎病毒，未來亦將不再對症狀輕微且已自我隔離的疑似患者採檢。

據台灣防疫中心指揮官陳時中的看法，乃是英國感到醫療體系沒辦法完全承擔時才有此考慮。而台灣則不會考慮這樣做，因台灣離那個地步，還非常非常的遠！台大小兒部醫師、台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎則表示，「讓大家自然感染，然後建立群體免疫的作法，其實是加速死亡，加速重症的發生」，他指出，英國提出的群體免疫，會造成千人死亡，是一個荒誕的作法。李秉穎認為，要建立群體免疫，只有疫苗一個選項。

今天不止歐美欲效法台灣的防疫做法，連以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）都表示台灣在防疫工作上的超前部署、數位化科技受到許多國家稱讚，以國也將採取台灣的類似作法，以加強防疫。

截至今天法國S累計確診已高達4499例、91人死亡。37歲的法國生態部國務秘書鮑爾森（Brune Poirson）14日確診，是繼文化部長里斯特（Franck Riester）後，法國第二位感染武漢肺炎的政府官員。顯見情況曰趨嚴重，法國媒體亦對台另眼相看！

法國廣播公司以「台灣為對抗冠狀病毒的模範」為題作報導，報導中分析台灣的防疫措施，表示因為台灣在國際上被孤立只能自助，且防疫的關鍵於「快速反應」及「透明度與公民精神」。報導指出，2003年SARS大流行重創台灣，因此台灣吸取那次教訓，由各部會成立統一疫情指揮中心之外，還有兩大關鍵。分別為「快速反應」和「透明度與公民精神」。

第一部分「快速反應」，根據法廣指出，台灣迅速決定取消來自武漢的班機，接下來拒絕中國、香港與澳門人入境，而從中國回來或轉機的台灣人，必須執行「居家隔離」。而從韓國、伊朗和義大利入境者，也被嚴格要求健康管理，進行體溫監測和戴好口罩。報導中還提到台灣「禁止出口口罩」和「增加口罩產量」，學者高格孚（Stephane Corcuff）受訪時表示，台灣政府不是發放口罩配給券，而透過偶數和奇數和健保卡販售口罩。

除了「快速反應」，法國里昂政治學院教授高格孚也曾在受訪時提到台灣「卓越的醫療體系」，專業的醫療團隊、全民健康保險制度、足夠的預算和研究動能，都是台灣可以運用的資源。

第二個關鍵「透明度與公民精神」，法廣指出台灣公開資訊並進行宣導，外交部網站法文編譯博磊（Pierre-Yves Baubry）對此表示，流行疫情指揮中心會定期告知民眾最新情況和注意事項，「這些措施讓民眾感覺非常安心」。博磊也進一步表示，民眾接受政府建議戴出門口罩，尤其在公眾交通工具上，人人幾乎都會配戴，展現「公民精神」，戴口罩可以說是台灣人生病的反射動作，保護自己也保護他人。「公民精神與政府溝通，以及積極投入的不同社會成員，都造就了台灣真正的全體動員。」

博磊並指出，這種「公民精神」的感覺，因為台灣在國際上受到排擠，尤其名列WHO之外更加強烈，「彷彿在說，台灣能獨自處理，而且也只能自食其力」。高格孚也支持類似觀點，「民眾的高度參與可能因為這個國家感到孤立、脆弱，因此加倍警戒。某種程度來說，台灣在國際場合中的孤立強化了它的決心。」

由此可見，愛拼才會嬴！奮勵自强不息，台灣才能從亞細亞的孤兒，一躍而為國際防疫之光！今後仍須再接再厲，以持續發揚民主台灣的榮光！

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