自由限時批》台灣從亞細亞孤兒，一躍而為國際防疫之光！

東方亮

40多年前,當美國和中華民國斷交,台灣是「亞細亞孤兒」,如今經過40多年的風雨,淚水夾著汗水,奮勵自强不懈,遇上世界大戰級的病毒嚴峻挑戰,一躍而為國際防疫之光!不論有無邦交,莫不口碑載道!亦讓台灣發光發熱,成了地球村耀眼的「神勇士」!

截至今天,「武漢肺炎」病毒(COVID-19),已有135國淪陷!全球破16萬人染疫、逾6千死,仍是全球最令人恐懼、能隨時奪命的大禍害!而在解方和疫苗未做出之前,更是讓人時刻擔驚受怕的「惡魔」(有症狀和無症狀傳染,及由陰性轉陽性復發)!許多國力强大的國家,猝不及防或輕忽,皆多造成慘重的經濟民生損失和病亡,比軍事戰爭還要超過千萬倍以上,慘不忍睹,幾淪為「悲慘世界」!使得台灣「防疫大作戰」的「超前部署」,和戒慎恐懼的團隊認真作為——不居功,多見謙卑、包容,及政府民間的同心協力,成績斐然,致瞬間成了各國借鏡和取經對象!不再是國際「孤兒」,而是驍勇善戰的「神勇士」!誠是功不唐捐,無怪乎受世人頌揚!

目前疫情最嚴重的主要國家,包括中國(含港澳)已有8萬1002人確診、3203人死。義大利累計確診病例已達21270例、1441人死。全球第三嚴重的伊朗,到今天猶新增1209例,累計達1萬3938例,死亡增加113增至724人。而美國也不遑多讓,累計達2816確診、58死。美國疾病防治中心(CDC)估計,最壞的情況是美國在疫情高峰期,會有2.14億人在逾一年的時間內受感染,並導致170萬人喪命。

現在風水輪流轉。台灣離中國最近,原被世界視為第二危險區域,但在政府及各界的努力下控制得宜,讓國際社會刮目相看!反而日、韓却受創最重,像南韓15日新增76例、新增3人死亡,累計8162例,75人死亡。日本則累計1484例確診、29死。

美媒體因而爭相報導,稱讚台灣在防疫上的優越性,包括口罩的應變處理,及研製疫苗和可5分鐘內檢測確診儀等,均被美方朝野高度重視,希望能合作醫療與研發,可見台灣醫療防疫及科技研發,巳在國際上嶄露頭角,彌足可貴!日前美國在台協會AIT在臉書貼文指出,台灣在預防傳染病方面擁有豐富的經驗,且在管控武漢冠狀病毒的成效也是有目共睹,將分享最佳作法,並努力合作研發疫苗和相關藥物。我總統府亦立表支持。

像《華爾街日報》專欄作家弗利曼(James Freeman)近日就發文,認為台灣防疫值得美國借鏡學習,其中,更指出台灣防疫策略,完全跟中國、WHO不一樣,大讚台灣果斷迅速是「先知」,最後則希望美國能像台灣一樣成功防疫。另美國作家拉利(Helen Raleigh),亦讚揚台灣至今還不需要實施封城或停課,相較於中國、世衛先是傲慢到後來才緊張的態度,可見台灣政府早就已經認知風險並立刻行動,他認為這相當重要。而分辨病患、帶原者、高風險族群等各項技術,均是值得美國借鏡的。

類此一系列領先全球的做法,紛紛被各國列為防疫典範。簡言之,台灣無論幕前或幕後的英雄,發揮團隊精神,都爲防疫戰爭,付出心力奉獻,以確保人民健康、安全,功不可沒。(資料照)

史丹佛大學副教授王智弘(C. Jason Wang)等學者也表示,台灣在邊境控管等方面,不僅迅速,還組成醫療團隊支援,再加上善用健保的數據來確切掌握所有入境旅客、以及民眾的身體狀況,此外,更透過大數據庫來主動找到嚴重流感患者,對他們進行多次陰性檢測,使得準確率大大提高。

美國國家廣播公司新聞網《NBC News》更刊登標題為「台灣在對抗冠狀病毒方面能教世界什麼事?(What Taiwan can teach the world on fighting the coronavirus)」的新聞專題,文章中指出,台灣從2003年SARS爆發的經驗中得到教訓,從此次疫情的處理,能看出台灣政府與人民都做好了準備。「外交家雜誌」(The Diplomat)更專文指出:疫情爆發,民主台灣優異表現勝過獨裁中國!

諸此讚揚不膀枚舉,就連日、韓亦然。日本電視台NHK旗下節目「國際報導2020」更以「新冠肺炎滿意度80%的防疫對策」為題進行專題報導,介紹台灣如何借鏡SARS的悲痛經驗,以快速的判斷與正確的防疫政策控制新冠肺炎疫情。

NHK大讚,正當全球各國對於疫情還反應慢半拍時,台灣當局就已經祭出「實名制」口罩限購政策,在非常時期抑制民眾囤貨,將有限資源集中提供第一線醫護人員。另外,政府也同時召集多家口罩機具廠商,新增60條口罩生產線,確保口罩供給量。在短短一個月內,單日的口罩生產量直達900萬片,以往需要倚靠進口的口罩,如今便可「自給自足」,未來也計畫再新增30條生產線。

報導並指出,衛福部部長陳時中勞苦功高,自1月下旬台灣正式爆出疫情後,每日坐鎮中央流行疫情指揮中心召開記者會,且以YouTube同步直播,隨著疫情進展與議題的不同,記者會也會邀請教育現場、公司行號以及大眾交通系統的相關負責人共同出席,以回答現場記者的所有提問。

日本、韓國媒體還大力激賞台灣行政院政務委員唐鳳是「IQ180天才、IT大臣」,對於防疫的迅速反應,像是開發口罩地圖、口罩工廠全力衝刺產能,最新上線的「實名制2.0」系統等,深表羨慕。

而韓國也開始學習台灣實施口罩實名制。類此一系列領先全球的做法,紛紛被各國列為防疫典範。簡言之,台灣無論幕前或幕後的英雄,發揮團隊精神,都爲防疫戰爭,付出心力奉獻,以確保人民健康、安全,功不可沒!

日本網友還在推特發布貼文,附上疫情指揮中心照片,並一一註記官員背景,發現,5名官員都有醫生背景,除了指揮官陳時中是專科醫師身分,莊人祥、張上淳、羅一鈞等三人,都是專精傳染病學的專家,負責擔任疫情監測組組長的周志浩,則是公眾衛生、生物醫學專家。現任副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁與準副總統賴清德,三位政府高層,居然通通都具有醫學背景,其中陳建仁還是過去台灣在SARS時期的衛生署署長,難怪台灣這次能有效防堵疫情擴散。官員各司其職、防疫陣容堅強,讓日本人超羨慕。

由於英國累計確診人數攀升達1142例,死亡病例一夕之間翻了一倍,來到21人。而英國首相強森(Boris Johnson)近日還召開疫情記者會時直言「疫情將持續擴散,我必須坦白告知英國公眾:還有更多家庭會提前為心愛的人送行。」英國政府首席醫學顧問惠蒂(Chris Whitty)更估計,在最壞情況下,將有80%英國民眾感染武漢肺炎病毒,未來亦將不再對症狀輕微且已自我隔離的疑似患者採檢。

據台灣防疫中心指揮官陳時中的看法,乃是英國感到醫療體系沒辦法完全承擔時才有此考慮。而台灣則不會考慮這樣做,因台灣離那個地步,還非常非常的遠!台大小兒部醫師、台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎則表示,「讓大家自然感染,然後建立群體免疫的作法,其實是加速死亡,加速重症的發生」,他指出,英國提出的群體免疫,會造成千人死亡,是一個荒誕的作法。李秉穎認為,要建立群體免疫,只有疫苗一個選項。

今天不止歐美欲效法台灣的防疫做法,連以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)都表示台灣在防疫工作上的超前部署、數位化科技受到許多國家稱讚,以國也將採取台灣的類似作法,以加強防疫。

截至今天法國S累計確診已高達4499例、91人死亡。37歲的法國生態部國務秘書鮑爾森(Brune Poirson)14日確診,是繼文化部長里斯特(Franck Riester)後,法國第二位感染武漢肺炎的政府官員。顯見情況曰趨嚴重,法國媒體亦對台另眼相看!

法國廣播公司以「台灣為對抗冠狀病毒的模範」為題作報導,報導中分析台灣的防疫措施,表示因為台灣在國際上被孤立只能自助,且防疫的關鍵於「快速反應」及「透明度與公民精神」。報導指出,2003年SARS大流行重創台灣,因此台灣吸取那次教訓,由各部會成立統一疫情指揮中心之外,還有兩大關鍵。分別為「快速反應」和「透明度與公民精神」。

第一部分「快速反應」,根據法廣指出,台灣迅速決定取消來自武漢的班機,接下來拒絕中國、香港與澳門人入境,而從中國回來或轉機的台灣人,必須執行「居家隔離」。而從韓國、伊朗和義大利入境者,也被嚴格要求健康管理,進行體溫監測和戴好口罩。報導中還提到台灣「禁止出口口罩」和「增加口罩產量」,學者高格孚(Stephane Corcuff)受訪時表示,台灣政府不是發放口罩配給券,而透過偶數和奇數和健保卡販售口罩。

除了「快速反應」,法國里昂政治學院教授高格孚也曾在受訪時提到台灣「卓越的醫療體系」,專業的醫療團隊、全民健康保險制度、足夠的預算和研究動能,都是台灣可以運用的資源。

第二個關鍵「透明度與公民精神」,法廣指出台灣公開資訊並進行宣導,外交部網站法文編譯博磊(Pierre-Yves Baubry)對此表示,流行疫情指揮中心會定期告知民眾最新情況和注意事項,「這些措施讓民眾感覺非常安心」。博磊也進一步表示,民眾接受政府建議戴出門口罩,尤其在公眾交通工具上,人人幾乎都會配戴,展現「公民精神」,戴口罩可以說是台灣人生病的反射動作,保護自己也保護他人。「公民精神與政府溝通,以及積極投入的不同社會成員,都造就了台灣真正的全體動員。」

博磊並指出,這種「公民精神」的感覺,因為台灣在國際上受到排擠,尤其名列WHO之外更加強烈,「彷彿在說,台灣能獨自處理,而且也只能自食其力」。高格孚也支持類似觀點,「民眾的高度參與可能因為這個國家感到孤立、脆弱,因此加倍警戒。某種程度來說,台灣在國際場合中的孤立強化了它的決心。」

由此可見,愛拼才會嬴!奮勵自强不息,台灣才能從亞細亞的孤兒,一躍而為國際防疫之光!今後仍須再接再厲,以持續發揚民主台灣的榮光!

