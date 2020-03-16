韋恩的食農生活》從化學性質看次氯酸水的本質！

這一切爭議都來自於次氯酸水定義不清，所以必也正名乎，希望以化學性質來釐清次氯酸水本質上到底是個什麼東西，它是不是個天一神水。

韋恩的食農生活

次氯酸水因為疫情下大家消毒的需求，所以變得頗受重視。而因為水神免費大桶送給台北市各里，但是因為台北市政府對其誇大宣傳開罰，所以又鬧翻。韋恩之前為大家頗析次氯酸水不適合直接用在皮膚上，也遭到許多愛用者批評。我覺得這一切爭議都來自於次氯酸水定義不清，所以必也正名乎，所以希望以化學性質來釐清次氯酸水本質上到底是個什麼東西，它是不是個天一神水。

次氯酸水因為疫情下大家消毒的需求，所以變得頗受重視。而因為水神免費大桶送給台北市各里，但是因為台北市政府對其誇大宣傳開罰，所以又鬧翻。（擷取自水神官網）

次氯酸水是自由餘氯（Free Chlorine）的型態之一

含氯的化合物一族因為具有強化性，所以廣泛用於氧化劑使用。這些具有氧化性、又具有水溶性的含氯化合物，有眾多型態，統稱為自由餘氯（Free Chlorine），分別為氯氣（Cl 2 ）、次氯酸（HClO）、次氯酸根離子（ClO−）。

其中次氯酸根（ClO−）離子（次氯酸鈉）就是大家熟知的漂白水成分。

而以消毒能力而言，以次氯酸（HClO）最好、次氯酸根（ClO−）離子其次、而氯氣（Cl 2 ）最差。所以是HClO>ClO−>Cl 2 。

而這三種型態的化合物在水中，又會因為pH值的關係互相變換。所以從下圖來看，可以看出如果以pH5為中心，這時候的型態以次氯酸占100%；而如果pH漸增，會開始生成少量次氯酸根離子，形成次氯酸（HClO）與次氯酸根（ClO−）離子共存而以次氯酸占多數的一種狀態，直到pH7.5，次氯酸根（ClO−）離子的含量就會超越次氯酸（HClO），到了pH10以上，就會形成絕對100%的次氯酸根（ClO−）離子水溶液。這就是為什麼漂白水都必須要是鹼性的原因。

而如果變酸的話，pH低於4以下時，次氯酸就會少部分變成氯氣存在，而低於pH2以下時，就會有大量的氯氣產生。這就是為什麼漂白水不應該貿然自行加酸，因為如果酸加過量，就有可能產生氯氣使人中毒。這種在清潔時不小心誤用的案例很多，不可不慎。

次氯酸水在台灣沒有明確標準

那麼什麼是次氯酸水呢？台灣法規其實沒有明確的定義，所以我認為這就是次氯酸水市場亂象環生的原因之一，因為大家各談各的，根本沒有交集，也造成有很多漏洞可鑽。

我認為目前法規上有比較明確定義的是日本，就以次氯酸水業者最愛引用宣稱說日本已經核可為食品添加物（其實日本雖然將其列為食品添加物，但是還是明確要求要在食品裡完全去除，這是一些次氯酸水業者故意模糊的）來說。

次亜塩素酸水定義 本品は、塩酸または食塩水を電気分解することにより得られる次亜塩素酸を主成分とする水溶液である。 （翻譯）次氯酸水定義 本品是指利用鹽酸或食鹽水，經電解所得以次氯酸（HClO）為主要成分的水溶液

所以為何定義裡沒有鹼性的次氯酸水，而台灣卻可以聽到有這種東西？那就是因為日本明確了定義，次氯酸水裡必須要以次氯酸為主要成分。而由圖一我們就知道，鹼性環境中，次氯酸（HClO）在水中的含量就會低於次氯酸根（ClO−），pH7.5剛好是一個50-50的臨界點，過了pH7.5以後，那就不會以次氯酸（HClO）為主了，而是以次氯酸根（ClO−）為主，所以不能叫次氯酸水。所以日本對於這種鹼性的水，稱之為電解次亞水，是不敢與次氯酸水（次亜塩素酸水）混為一談的。

所以如果要說有鹼性的次氯酸水，除非是可以精密的將pH控制在7-7.5之間，那麼我就可以認為它符合次氯酸水的定義，因為次氯酸的含量會超過50%以上，不過我沒見過商業上有這種設備。因為電解水的pH規格上下範圍常見控制在±1之間，無法那麼準確。

台灣主管機關與法規不同

次氯酸水市場之所以混亂，也是因為依申請身分之不同，就有不同法規應用，但是如果廠商刻意在中間鑽灰色地帶，就會變成各說各話的情形。所以依照身分，可能有幾類：

如果依廠商所說，有得到清洗傷口或清洗醫療器材的許可，那就屬於醫療器材或藥品，不能一般人施用或販賣，必須要合格藥廠或醫療器材廠生產。

如果要施用於人體，就是化妝品，必須要合格化妝品廠生產，也不能宣傳殺菌等療效。

如果什麼都沒有，那就是依照環境用品，但是不能用於人體，當然也不能宣傳對人體殺菌等療效。

簡單來說，就是不能又做師娘又做鬼，不能跨界。身分是什麼，就怎樣應用，做合法範圍內的宣傳。

以上為大家解釋了次氯酸水在化學上的本質，是希望大家能夠有自己的判斷力，對廠商的宣傳有識讀力。這篇應該是我談次氯酸水的最後一篇了，希望大家神功已成，我也就功德圓滿了。最希望還是政府能訂定一個次氯酸水的國家標準，這樣就會有很好的法規可依循，就不會有灰色空間了，

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 從化學性質看次氯酸水的本質！

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