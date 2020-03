自由限時批 》川普將重擊習大大！有戲看了！

辛文

本來「武漢肺炎」病毒的蔓延殃及全球,已使各國厭惡中共,但北京却變夲加厲,竟將來源嫁禍美國,更使選連任的川普腹背受敵(內有49州大疫情,民主黨聲勢陡升,外有普廷和沙國聯手以油價制美),益發火大,顯有「絕密」大動作(日前已召開「極機密」會議),勢將重擊危在旦夕的習政權!

所謂禍福無門,咎由自取。習大大是否為「武漢病毒」的「罪魁禍首」?其隱匿真相,及武漢P4病毒實驗室種切,包括事發初突派化武少將陳薇接管P4,復突在2月15日宣布加速推動生物安全立法,又有2月初李寧院士販買P4實驗室淘汰的實驗動物,牟利數千萬案,重判12年等等,備受矚目。而此亦在在觸犯相關的國際法,一旦美方和各國究責打國際官司,中方將會賠不完!(目前全球共計144843例確診,5374死亡。扣除中國80824例,死亡3189例。114國就有逾6萬的確診,及2千多死亡。美國的49州則已有2204病例、49人死亡。)

根據香港「南華早報」報導,北京對病毒早就知情,去年11月17就有首名確診病例,為一名湖北55歲男子。 根據該報取得的政府非公開文件中,一名55歲的湖北省男子可能是第一位感染新冠肺炎的病患,日期則早在去年11月17日。文件中也記錄,一天新增1-5例個案,到12月15日為止,總數已到27名,於17日單日新增確診首次突破兩位數,在20日總數更已達到60例。

在12月27日,湖北省中西醫結合醫院張基賢(音譯,Zhang Jixian)醫生通報中央衛生部門,疾病是由一種新型冠狀病毒造成。在當時已有超過180人被感染,但醫生那時候可能還沒有意識到全部人都是新冠肺炎。

到了2019年年底時,確診病例已經來到266例,在2020第一天則提高到381例。儘管政府文件並未向大眾公開,但它提供了新冠病毒在早期的傳播方式、傳播病毒...等有用的線索,以及有多少個案是北京已有紀錄的。

科學家們正在急切地想要找出「0號病人」,可以幫助他們追蹤出病毒的來源。(China News Service)

現在科學家們正在急切地想要找出「0號病人」,可以幫助他們追蹤出病毒的來源。在11月報告的前9例病例中,有4名男性5名女性,年齡介於39-79,沒有人被認定為0號病人,也不確定多少人為疫情爆發地湖北的居民。 自從疫情1月在武漢爆發以來,科學家正在試圖繪製出新冠病毒的早期傳播模式,已了解疾病如何散播,並且確定未被紀錄及未被發現的個案,有助於面對這個病毒的威脅。

最近,中國《人物》雜誌3月號,一篇「吹哨人」武漢市中心醫院眼科醫生李文亮的同事、武漢市中心醫院急診科主任艾芬的專訪《發哨子的人》,10日在網上登出後,因為有太多令中國官方難堪的內容,文章很快就被封鎖刪除。反引爆中國網友自主發起「接力發哨人」行動,許多人發揮創意以各種不同形式讓文章在網上「復活」,形成一次罕見的網路集體軟性抗爭行動。 早前有報導稱艾芬也是「吹哨人」,但艾芬說,她不是吹哨人,而是「發哨子的人」。

去年12月30日,艾芬拿到一份「不明肺炎」病人的病毒檢測報告,她用紅色圈出「SARS冠狀病毒」字樣。後來一個大學同學問起,她就將報告拍下傳給這位也是醫生的同學。結果當天晚上,這份報告就傳遍了武漢的醫生圈,轉發這份報告的人就包括李文亮等8名後來遭武漢警方訓誡的醫生。艾芬亦遭受院方「前所未有的、嚴厲的斥責」。

在這篇7,500多字長文中,艾芬詳細敘述這場目前已禍延全球的新冠肺炎疫情,如何在官方刻意壓制、隱瞞下,讓艾芬和李文亮等武漢許許多多醫務人員集體眼睜睜地看著疫情一步步蔓延開來,終至到不可收拾的地步。 艾芬在專訪中說,「當事人的我非常後悔,早知道有今天,我管他批評不批評我,『老子』到處說,是不是?」艾芬的「證詞」讓人進一步看清這場「人禍」是如何發生,又導致了多少的悲劇與災難。儘管官方一再封鎖,仍阻擋不了這股接力傅播洪流! 簡言之,中共一再鎮壓維穩和扭曲事實、隱瞞真相的「大外宣」,終將大白!同時放任病毒禍延全球,亦可視為對全球的「病毒戰爭」!足見是中共把2019nCoV病毒當成戰爭手段,隱匿不人道對待全球,才違反國際法。

依《日內瓦議定書》,即《禁止在戰爭中使用窒息性、毒性或其他氣體和細菌作戰方法的議定書》的主要內容,就是禁止在戰爭中使用毒氣或類似毒品及細菌作戰方法。禁止使用有毒武器是古老的國際慣例之一,至1984年12月31日,共有108個國家和地區被批准和加入。

是以,川普鷹派團隊決採絕地大反攻,文武兼施,多管齊下,以扳回大選劣勢!一者咬定病毒來源,就是中國!俾打國際,另則全方位振興金融經貿和股市,以打垮中共!且在北京「窮兵黷武」之時(像軍機艦遶台海),調動軍事部署,將中東兵力會合印太(伊朗巳為疫情重創),對南海或有致命一擊,扳回美國軍經優勢!

《美國之音》報導,在日前宣布武漢肺炎病毒國家緊急狀態的白宮記者會上,有記者詢問川普關於病毒的起源,川普回答「他們知道它(病毒)是從哪裡來,我們都知道它是從哪裡來」(They know where it came from , we all know where it came from),引來現場一片笑聲。

報導指出,美方召見中國駐美大使崔天凱,據傳是因為中國外交部發言人對武漢肺炎病毒的言論。這名發言人趙立堅12日在推特上發文,指控疑似是美軍把「病毒」帶進武漢,同時要求美國必須做出解釋、並透明及公開數據,怒嗆「欠我們一個解釋!根夲是無稽之談!因去年11月美派「化學兵」代表參加武漢的「國際軍人運動賽」,無法帶「化武」病毒裝備入境,再者施放病毒須有「解藥」,不可能害到自己,以美方疫情的嚴峻,更無可能,足見欠缺常識!(無怪趙立堅遭到起底,曾對日本前AV女優蒼井空帳號發文留下露骨字句「I wannt u(我想要妳)」,傅為網路笑談。)

而中方另一外交部發言人華春瑩突在2月3日表示「自1月3日起,中方共30次向美方通報疫情資訊和防控措施」。此一訊息引發部分中國網上輿論譁然,質疑官方向民眾刻意隱瞞疫情。

由此不難發現,中共處理疫情有「難言之癮」,形諸於外,則是不斷維穩宣傳鎮壓,不斷造假、欺瞞、嫁禍,反而凸現「欲蓋彌彰」!

諸此種切,川普政府對中共惡質的作法已提高了警覺性。像美國白宮國安顧問歐布萊恩(Robert O’Brien )、蓬佩奧(Richard Pompeo)就在夲月5日、6日連續兩天公開用「武漢病毒」稱呼這種新病毒。

川普是狂人,往往有出人意外之舉。像不久前空襲擊斃伊朗頭號軍事指揮官蘇萊曼尼(Qassim Soleimani)的震驚國際!蘇萊曼尼是伊朗在中東軍事行動的幕後總指揮,他的死使美伊之間的緊張局勢曾一變驟然升級,但今因武漢肺炎大流行,使伊朗重挫,美方亦損失不輕,雙方「暫且」無戰事。

然而美中「鬥而不破」的南海軍事外交博弈,顯然將再升高成為新戰場!從2019年迄今,美國在中共所控制的南海島礁附近水域,執行多次次「航行自由行動」,雙方已呈劍拔弩張之勢。而川普是否會在此時,為化解內部壓力向外採如伊朗式的閃電行動,值得拭目以待。

