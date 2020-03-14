hinac》《不起眼女主角培育法》－小小愛戀，萌發在大都會東京（一）

陡坡使用混凝土製成有紋路的鋪面，又因落差極大而塗上暗紅色警示，警示色又與旁邊的華廈色系接近，而南北向的陡坡能讓鏡頭做延伸帶到無阻擋的澄清天空，減法但帶有美感的日系美學，作為一個有點小清新感畫風的後宮作品，自是再好不過。

隔了四年半再度站在「窺視坡（のぞき坂）」的頂端，旁邊幾個有點「近所迷惑」（指造成近鄰困擾）的粉絲氣喘吁吁的騎了腳踏車上坡，然後用砂鍋大的聲音嬉鬧著，一邊用手機拍照，一邊丟起了帽子。

動畫開頭的一幕，鏡頭上下擺動帶出主角倫也，也帶出整個偵探坡。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

曾因工作之便在《不起眼女主角培育法》動畫上市的那年夏天來到故事的重要場景，位於日本皇族與顯要就讀的「學習院」旁的窺視坡。這個在故事中被稱為偵探坡（探偵坂）的陡坡，從片頭曲鏡頭轉動、故事主線的展開—「主角倫也第一次注意到『女主角兼同班同學加藤惠』」開始，便不斷的在故事中重複出現，就算沒有要進行場景朝聖，對這個南北向的陡坡要沒印象也真有難度。

窺視坡全景。（圖：作者提供）

窺視坡的近景，簡單襯托出生活感，圖中小惠即是招牌造型現身，電影版也作為素材成為新遊戲的戲之一。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

不是不能理解故事使用窺視坡作為主視覺與場景的心情。陡坡使用混凝土製成有紋路的鋪面，又因落差極大而塗上暗紅色警示，警示色又與旁邊的華廈色系接近，而南北向的陡坡能讓鏡頭做延伸帶到無阻擋的澄清天空，減法但帶有美感的日系美學，作為一個有點小清新感畫風的後宮作品，自是再好不過。

偵探坡的另一幕，女配角詩羽與英梨梨正在窺探主角們，配色一樣使用減法美學。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

第一季動畫完結時，我僅匆匆一瞥，這一別則到了小說畫上句點、日本映畢作為終章的電影版後的2019年。想想這部由丸戶史明與深崎暮人老搭檔聯手連載數年的作品，雖然故事中時間流逝不多，但身為讀者的我們可能生活早已翻天覆地的換了工作或是走向人生的一個兩個三個階段⋯⋯想想那些超完美女主角群數年間在大家的心中保有一席之地，或許數年後回想起來，這個故事作為一代人的共同回憶，也不至於會有人否認。

從有著知名大學的早稻田周遭向東，一路到山手線以西的一塊區域，是《不起眼女主角培育法》故事的主要場景。這裡包括了數個行政區，但沒有新宿區的人群熙攘，只帶了點文京區的文青氣息，又偶爾沾染點豐島區的流行元素，與故事給人的感覺大致相仿。秋日就算徒步也不發汗，我自東京巨蛋附近搭著只要百元便能一趟的社區公車，來到了關口三町目公園，這裡是動畫第二季中，劇中兩個同人社團rouge en rouge與Blessing Software的成員們一同出現過的小公園。故事中上演了爭鋒戲碼，構圖上，導演也用了許多角度與快慢拍混合來表現這場戲的張力，但現實中這裡僅是一處社區公園，假日追逐嬉戲的兒童與楓紅，反倒是給人一股平淡的閒適感。坐在金髮雙馬尾女角英梨梨的位子曬著太陽，直到時間不早了才懶洋洋的起身，繼續往西、都電荒川線的方向前進。

兩位繪師爭鋒相對的地方，不過是個社區公園。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

普通的社區涼亭用小廣角表現，便成有張力的一景。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

都電荒川線是東京僅存的路面電車，在故事中，自最南端的早稻田站開始，一路到接著東京的環狀鐵道山手線大塚站的這個路廊，是故事戲份最重的區域，那「学習院下」站的隔壁巷子，便是窺視坡。這日沒有搭車，而是選擇從第二季第七集片頭，男主角安逸倫也與黑長直學姐霞之丘詩羽學姊在早稻田站的相遇戲開始走起，因應奧運，荒川線的站名色系更換成了粉色系，也有了新的暱稱，與故事中相若的是，那古樸的味道讓整部作品從後宮系作品中，瀰漫著淡淡的文青香。

因應奧運，質樸的荒川線也有了改變，不變的是文青味。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

沿著這段東西向電車路線的人行道邊是條小溪，我順著向西走去。經過了第二季第四集開頭一閃即逝的面影橋電車站之後，度過橫亙溪上的曙橋，我轉過身，雖然不是櫻花季有著優美的感覺，但彷彿聞得到那秀髮香似的令人平靜，詩羽學姊拿著畢業證書的一幕就在橋邊發生。對高中生來說，畢業象徵著人生的另一個階段的來臨，但對依然求學的晚輩呢？那可就是別離了。聚散終有時，雖然不是學姊派，但也在暖陽下，平靜的將這個場景也收入相機中。

曙橋橋頭，即是學姊拿著畢業證書的一幕。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

荒川線在高戶橋頭轉了個90度的彎由東西向轉為南北向，而這裡向北坡度的緩步提升也讓一些空景取材自此，夏日營造出蜃樓感，近景則能加上人物，在故事需要轉折時使用。

高戶橋的轉彎處，故事中幾個過場表現取自此。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

向北而行，下一站「学習院下」就在目視可及處，進入了女主角小惠的主場。說是主場其來有自，因為每個街角，都有男女主角互動的痕跡，較遠的「雑司ヶ谷」站，則在電影版中擔綱了倫也與小惠互動的重要角色。在「学習院下」站的月台上，兩人若近若離的距離，以及那個會讓青春期男生怦然心動的身高差，與其說是拐那個一心想做遊戲的主角，不如說是拐那些用上帝視角觀察互動的我們。再跨一個路口，第二期中跨越平交道的兩人，提著購物袋回家的生活感，雖然故事依然圍繞著遊戲製作的主軸，但很難不讓人說，這或許就是觀眾眼中淡淡的「小確幸」理想型了。（待續）

「学習院下」月台，兩人近距離的互動應該羨煞不少人吧？（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

月台旁的平交道，遠方即是窺視坡，紅磚色的大樓清晰可見。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

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