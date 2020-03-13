自由開講》江啟臣撐不了三天，就走回國民黨「九二共識」的老路

吳言之

日前國民黨主席江啟臣在中常會上表示：「兩岸議題、九二共識一直是國民黨很重要的議題，雖然國民黨這次大選敗選也受到兩岸議題影響，但不代表九二共識是有問題的。」此言一出，立即引來各方奚落。黨主席選舉才結束三日，號稱代表國民黨世代交替的江啟臣，重回老路，看來即便是江啟臣，也走不出國民黨至今兩岸政策的死巷之中。

江啟臣在黨主席選前表示要「重新檢討九二共識」，一副馬英九當年少康中興的模樣，貌似想在紅統化的國民黨中開展新局。然而，此舉果然引來中共不滿，破天荒的未拍賀電給新任中國國民黨主席。中國官媒新華社也接著發文，以「寫給重新出發的中國國民黨」為題，大罵國民黨不可以背棄九二共識，內文寫道：「國民黨若把敗選歸咎於堅持『九二共識』，將是完全脫離事實的誤判，也是對台灣民意的誤讀。」、「我們想說的是，若分不清『弊』和『利』，最后把『利』給丟了，國民黨就『悲劇』了。一個有抱負的政黨應有自身的價值堅守。」

上述言論實在好笑，國民黨假若真聽共產黨這套鬼扯，那才是自掘墳墓。但是江主席在中常會的發言，卻似乎把新華社的話給聽進去了。

國民黨主席江啟臣。（資料照）

我們要奉勸江主席，九二共識在台灣已經是句過時又發臭的紅統代名詞。不只它的意涵大家搞不清楚，中共要國民黨承認九二共識，無非就是想把國民黨鎖進一中的死穴裡面，再慢慢凌遲、逼國民黨乖乖聽訓。國民黨自2005年連胡會以來，和中共一起賣力推崇九二共識，試問台灣國際空間變大了嗎？中華人民共和國呼應過你們的「一中各表」嗎？有談過中華民國嗎？都沒有。結果是，國民黨自己附和中共的下場，成了中共口中的小老弟般，動輒以武力解放云云威脅，動輒恐嚇國民黨若不聽話就有苦頭吃，這樣的流氓政黨，江啟臣難道還沒想通嗎？

江啟臣說出九二共識沒有問題，基本上一句話就定了生死，更不用說國民黨內人氣最高的紅統代言人韓國瑜，就是以九二共識這句話害死國民黨選情；江啟臣既說九二共識沒問題，又說要挺韓國瑜，結果就是：既走不出國民黨枷鎖，也不敢點出韓國瑜的問題，只成了韓國瑜的附庸。這樣看人臉色，重回國民黨老路，毫無作為的過渡黨主席，比陽春立委還糟，江啟臣都還沒有能一展長才之前，就會被這個糟透的黨主席職務給徹底消耗掉。

中共研究學界有項基本觀念，想必主攻國際關係的江啟臣博士應該也略有耳聞，就是：中共文宣一向是又臭又長，但真正的弦外之音或是核心文旨，往往藏在一、二句話中。

新華社看似中共寫給江主席的肺腑之言中就有這麼二句話，江主席應該好好體會：「看問題要看大勢，台灣地區一兩次選舉決定不了兩岸關係的根本走向。無論島內政局如何變化，台海形勢走向和平穩定、兩岸關係和平發展都是時代潮流和人心所向。」

說穿了，中共根本不在乎由民進黨還是國民黨執政，因為不論誰執政、兩岸如何變化，都是表面的，最終就是要吃掉台灣。若國民黨連中共這句話都沒讀懂，整天驚恐中共會如何反應，迫不及待地重回九二共識老路，那麼國民黨與江主席就是自取其辱，終究會讓這黨會自取滅亡。

（政治工作者）

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