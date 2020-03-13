自由開講》裝不知配合綠黨邊緣化時力？柯市長你才該被用正直誠信條款開除

◎張柏倫

民眾黨中央委員張益贍、立法院民眾黨團助理蔡宜芳爆發不倫戀，事發後，張益贍被開除黨籍，但是令人訝異的是，張益贍被開除黨籍的理由卻不是因為和蔡宜芳爆發的婚外情，而是因為議員王浩宇爆料而產生的案外案。

張益贍被開除黨籍的理由卻不是因為和蔡宜芳爆發的婚外情，而是因為議員王浩宇爆料而產生的案外案。（資料照）

議員王浩宇爆料：「張益贍私下密會綠黨，並提供資料給王浩宇，讓王來批柯、打民眾黨，然後藉此邊緣化時代力量，以提升民眾黨不分區的選票。」對此柯文哲表示，他「聽不懂，這實在是無法理解，張是腦袋秀斗，在搞什麼鬼？」他「搞不清楚。」他對此事「先錯愕，然後再慢慢生氣」。

看看柯市長過往面對爭議的反應，柯市長這次的說詞可以說是了無新意，因為依照過往的經歷看來，柯市長在面對和他相關的爭議，柯市長處理的方式，要不是顧左右而言他，「四兩撥千斤」，一下推說忘記了、一下吐舌頭說下次不敢了，更過分的就是對其他黨的政治人物做身材、長相的人身攻擊，要不然就是把錯推到民進黨上，反正總而言之，一切都不是自己的問題，在柯文哲市長自己的詮釋之下，自己永遠不會有錯。

這樣的慣用手法，從柯文哲處理「選舉時韓國瑜佔據柯文哲聲量」、「學姐任用爭議」到這次爆發的「民眾黨聯合綠黨邊緣化時力」都可以略知一二。所以說，柯文哲市長這番什麼他「聽不懂」張益贍為什麼要聯合綠黨邊緣化時力的說辭，根本只是變相的證明柯文哲對這件事情不可能不知情。

柯文哲市長這番什麼他「聽不懂」張益贍為什麼要聯合綠黨邊緣化時力的說辭，根本只是變相的證明柯文哲對這件事情不可能不知情。（資料照）

因為除了手法如出一轍，只要分析去年選舉的選情，就可以知道，邊緣化時力，誰是最大的受益者。去年以黃國昌前委員為首的時力，主打的訴求就是不當小綠的第三勢力，在幾波被綠營視為「背刺」的操作，再加上綠營訴求團結的訴求後，淺綠的選票大多已回歸「民進黨」或是流到「基進黨」，因此時力去年剩下的選民，大多以中間淺藍或討厭民進黨為主。

而這樣的選民結構，和訴求藍綠一樣爛的民眾黨大量重疊，這也是為什麼民眾黨會在選前拋出要將黃國昌納入不分區這些議題。因為吃時力豆腐，確實會增加民眾黨的選票。

柯市長做為民眾黨的黨主席，怎麼可能會對這些選情相關的分析不知情。縱使柯市長不是選舉計畫的擬定者，也一定對這些輿情不陌生才對，否則筆者真對民眾黨的未來感到堪虞，畢竟民眾黨黨主席連民眾黨的選民結構都搞不清楚。

再來，柯市長有另一件事更應該說清楚，那就是台北市府轄下的「財團法人台北市文化基金會」的政務人員為什麼可以在上班時間公然翹班約會？柯市長任用的政務人員究竟是否尸位素餐？恐怕是柯市長更應該要說清楚講明白的部分。

過去柯文哲市長可是以非常高標準檢視北農董事長「吳音寧」，而時至今日，爆發出的張益贍爭議，柯市長及柯粉們理應也要以相同的高標準、高規格來檢視民眾黨主導的市府所做的人事任命，照柯市長當初檢視「吳音寧」的標準，柯市府安排張益贍進入文基會是不是「酬庸」、「高薪實習生」，按同一標準，柯市長是不是也應該公開對張益贍怒飆髒話？

照柯市長當初檢視「吳音寧」（左）的標準，柯市府安排張益贍進入文基會是不是「酬庸」、「高薪實習生」，按同一標準，柯市長是不是也應該公開對張益贍怒飆髒話？（資料照）

柯市長自詡為超越藍綠的白色力量，意圖開創和傳統政治不相同的「新政治」，怎麼會連市府心腹翹班的婚外情都不敢面對，只敢用黨章中語意不明的「正直誠信」原則將之開除？如果真的要以「正直誠信」來做為開除黨籍與否的認定標準，照筆者的見解，最該被開除的根本是柯文哲市長本人。

（政治評論者）

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