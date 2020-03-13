自由開講》「保母制」－柯文哲的「仇恨」政治哲學？！

「保母制」-走偏的政治哲學

◎陳啟濃

柯文哲帶領的民眾黨創立的從政同志「保母制」，因「關心過度」，彼此的關係超過分際，引發大眾的反感。到底政治這條路，有甚麼準則可循，或是需要有專人指導，建立「保母制」有必要嗎？教育體系有所謂「認輔」，安排老師對於需要特別關心的學生，利用教學與學校生活的機會，從建立師生關係，到一些人生方向的引導。這樣的用意，是因為學生還在學習，老師可以秉持教學與輔導的專業，帶領學生成長。

柯文哲帶領的民眾黨創立的從政同志「保母制」，因「關心過度」，彼此的關係超過分際，引發大眾的反感。（資料照）

然而政治上的「保母制」，好像往昔軍中惡習的老鳥欺負菜鳥，新人比較不上道，不懂人情世故，需要老鳥來調教。這樣的心態正反映出柯文哲的從政哲學，特別安排一些歷經政治風霜，或者深諳權力遊戲的資深政治人物，一對一來傳授心法。這樣的作法，本質上如同柯文哲的「仇恨」政治哲學，把政治圈視為很髒很亂的世界，認為政治素人如同白紙一張，將會不堪一擊，所以需要政治老鳥來指導。

所謂的「君子不器」，政治素人的可貴，在於他的單純，對於改革社會的堅持，對於理想社會的期待，他的可塑性很大，但是需要讓他自己到處碰撞，這也是一種政治修行。不一定要讓他見識政治的黑暗面，也可以有精神的引導，如同陳定南的風範，就可以成為政治素人的學習典範，根本不需要保母的帶領。

當這位保母素行不良圖謀不軌，那怕他的政治歷練豐富，後輩的從政同志，該學的學不到，不該受到的傷害，卻是無奈承受，更何況這位保母的政治閱歷，到底值不值得學習，或是無法適用，都值得商榷。

（水里國中校長）

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