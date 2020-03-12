自由限時批》韓國瑜借「江」還魂？

董森霖

其實，2020大選並未結束，還在延長賽！而韓國瑜仍率殘軍死守高雄，並連結各地餘勇，伺機而動。果不其然，一場大疫，給了他喘息「裝孬」的機會；一個老K黨主席補選，猶給了他借「江」還魂的契機，捲土重來未可知！

不論從國民黨民調的12.5%，或江啟臣當選的低投票率（約1/3），或黨員數低支持度（約1/4），乃至多為地方派系和韓系支持等等，江實質己淪為「過水型」的「弱勢主席」，韓反成了「背後靈」！若冒然幫「反罷韓」（全高雄891里都有連署罷韓，連署書高達55萬份，證明了高雄人的心聲），無異自討苦吃，因韓未來必奪黨魁。若消極不作為，或招韓粉非議，影響有限，頂多皮肉傷，抗壓性強反可保住未來，否則侈言改革，亦必成一場空！

一場大疫，給了韓喘息「裝孬」的機會；一個老K黨主席補選，猶給了他借「江」還魂的契機，捲土重來未可知！（資料照）

只要觀察江一上任，便言必助韓，而親韓中常委就打蛇隨棍上，立馬要求落實，昨在中常會的第一天就連署提案，建請黨中央要全黨「挺韓」，列為當前第一要務。共同抵擋「罷韓」運動，搶救高雄市政權、搶救高雄市長韓國瑜。滿腦子的「權鬥」，却將改革反省置腦後，令社會側目！

由此可見，韓系人馬已有「群聚」現象，蠢蠢欲動，俾挾江以令諸侯（藍營15縣市長），進而集結黨籍立委及親韓媒體，動作頻頻，圖東山再起態勢，益發明顯！例如包括有藍監委查高雄案，或派副市長兼高雄市選委會主委（違反《公職人員利益衝突迴避法》，中選會正在審查當中，具高度爭議性），復有韓粉多次阻撓罷免連署情事，又有旺中媒體「重施故伎」頻頻「反罷韓」，和大選期間調子，如同一轍。

而韓國瑜亦不遑多讓，突抛出「香港村」之類令人啼笑皆非的議題，被視為另一個愛情摩天輪！市議員黃捷就直言，韓就是香港移民最大阻力。韓市長從去年初造訪香港時，進入「中聯辦」，他就成了港人心目中的親中派代表，徹底踩到港人底線。且香港年輕人亦說「爛透了，香港人已經有林鄭 ，不需要多一個傀儡」，又說：「建香港村，對高雄是好事嗎？對香港人是好事嗎？感覺又是一個沒有想清楚所有配套，就說出來的想法！」

昨晚，不知是韓「捧江當黨魁」計策成功，而「得意忘形」又搞起直播，大談填平中華地下道，還說：「要發財先修路」；而為省千萬預算，却砍高市國中教師員額，招致基層激烈反彈。諸此皆環環相扣，不一而足，在在令人關注。

再者，由於韓系勢力欲挾老K「新少主」救韓，致再勾起韓國瑜在大選種切不堪的回憶。諸如他在選舉期間的「假、大、空」，言行粗鄙不斷，親中共猶惡意唱衰台灣，連日本媒體都說他的「人格破產」！而高雄民間罷韓聲量之所以不墜，除了認為韓不適任、高雄不能被他耽誤的考量外，最大的聲音，還是對他當選3個月就去選總統，背信忘義，「心不在高雄」，十分痛惡。而後者又更加深了對他的不信任。（現在才準時上班，無非是障眼法）、會害高雄的疑慮。同時，罷韓還有一個很大的意義是，政治人物一旦失去誠信和責任感，最好是辭職下台，可留下漂亮的身影。否則如依法罷免，得以儆效尤後來者！使民主制度得永續經營！

如果對照今年1月11日總統選舉投票結果，蔡英文在高雄市拿了109.7萬票，得票率62.2%，韓國瑜只得61萬票，得票率34.6%。而由民調來看，有63.4%高雄市民贊成罷免高雄市長韓國瑜，而在2018年投給韓國瑜的人中，有42.2%却巳痛心轉向「罷韓」。另國民黨支持者的三成，民進黨及台灣民眾黨支持者的九成，也皆傾向「罷韓」，充分反映了高雄人的憤怒！

如今大選結束，事隔三個月，仍有高達57%的市民贊成罷免，給韓及政洽人物，作為「後事之師」的戒鑑！

現在一個民調很低的國民黨，已是泥菩薩過江了，卻欲傾全黨之力，去救一個已經人格破產的政客，實屬不智之舉！更何况目前罷免的能量相當充足，高雄人甘冒武漢肺炎的風險出來連署，還有超過40萬份的連署書給中選會，足以證明罷韓之勢巳不可違逆！

所謂順天應人，民意也決定政黨和政治人物命運。如果江啟臣不知民意之所向，逆向而行，結果會如何，已是不言而喻了。

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