政治的日常》捲起改革旋風的「變人」小泉純一郎（下）

回顧小泉純一郎的總理生涯，他在經濟上走新自由主義路線，政治上則走新保守主義路線，正是同時代國際政治的主流。小泉的改革方案，確實為當時的日本注入了「不一樣」的氣氛，然而自由化、小政府所帶來的貧富差距問題，也確實為後來的日本帶來許多後遺症。但不管怎麼說，在首相更迭宛如走馬燈的平成時代中，任期超過五年的首相，確實如同他廣為人知的綽號「變人」一樣，是平成政治當中的異數。

李拓梓

續上篇

小泉會說出「毀掉自民黨也在所不惜」，當然有其原因。自民黨長期執政，金權關係一直令人詬病，在他任內也有多起疑案，有些是長期弊案，也有些是積習，當然更多的是因為政治鬥爭而被抖出來。他的長期政治盟友加藤紘一涉及逃稅、前參議院議長井上裕的秘書捲入獻金疑雲，連田中真紀子的秘書都跟著出事。就在小泉支持度搖搖欲墜的同時，擅長政治表演的小泉突然飛往平壤，和金正日會面。兩人簽署《日朝共同宣言》，小泉帶回了遭到北韓「拉致」綁架的五位日本人。

「拉致」問題其實困擾了日本很長一段時間，時不時有不明人士在日本綁架普通民眾，搞得人心惶惶。自民黨前副總裁金丸信曾經到北韓洽談過此事，但沒有具體成果，北韓又是全球公認的流氓國家，一向不太願意和包括日本在內的西方國家溝通。因此這一次小泉成功訪北韓，也搶走了一向自居北韓好朋友的中國風采，讓日本在處理北韓問題的六國對話機制中佔了很大的發言權。

小泉用「尾巴搖狗」的方式，創造話題來帶動、或舒緩國內改革腳步，也不是只有針對北韓。2003年，美國軍事攻擊伊拉克，日本是否出兵相助也引起國內的討論。歷來的日本政府，從吉田茂面對韓戰，福田赳夫面對越戰、甚至到稍早的海部俊樹對伊拉克戰爭，都以「憲法第九條」為由，和國際軍事行動保持距離。可是對小泉來說，「正常國家」仍是主動追求的目標，因此即便小布希的軍事行動並沒有得到聯合國支持，小泉仍然打定主意，在2004年派遣三十名陸上自衛隊隊員參與聯軍。此事也引來恐怖主義者的回擊，當地恐怖組織綁架了一名日本遊客，威脅日本撤軍，小泉沒有屈服，該名日本人最後被恐怖主義者撕票。這個事件也讓小泉的新保守主義立場，和國內的傳統自由派、孤立主義陣營鬧得很僵。

在小泉提出的法案遭到參議院否決後，小泉以搏命之姿，宣布眾議院解散，他要把改革的訴求訴諸國民。（REUTERS）

另外，小泉也多次在參拜靖國神社的議題上挑戰中國與韓國。儘管他在訪問中國以及終戰六十年紀念時，都基於「村山講話」的精神，發表過日本會記取要訓，不能再重蹈覆徹的言論，但中韓兩國依然對小泉參拜靖國神社耿耿於懷，此外，原本被認為是「內政優先」的小泉，任內積極介入國際事務，被國際輿論認為是美國在亞洲的最佳盟友，簡直是「亞洲的英國」，這個論點也讓崛起中的中國感到芒刺在背。

就在這樣的狀況下，2003年底，小泉率領自民黨在眾議院選舉480席當中奪得將近過半的237席，加上執政聯盟的公明黨、保守新黨，獲得穩定過半。這時小泉決定推動郵政改革，把郵政公社改制為日本郵政公司，分拆成郵便事業會社、郵便局會社、郵便儲金銀行、郵便保險會社四大部門，未來再更進一步將銀行和保險事業推向民營化。

郵政公團是各大公團當中勢力最雄厚的，不僅全國都有郵局，郵局本身也是許多自民黨人的金脈、人脈所在，自民黨的主要支持團體當中，「全國特定郵便局長會」就號稱掌握十萬大軍，要把他們視為禁臠的銀行、保險事業吐出來，這種明顯傾向當時世界主流的新自由主義潮流改革，足以掀起一場革命，論者莫不以為此舉將徹底改變日本的政治結構。自民黨內反對聲浪超高，和小泉同派系的前輩森喜朗，還銜命前往勸退小泉，最後兩人不歡而散。

但小泉是真的鐵了心要改，在小泉提出的法案遭到參議院否決後，小泉以搏命之姿，宣布眾議院解散，他要把改革的訴求訴諸國民。自民黨裡面有很高的反對聲量，小泉也採取對決態勢，他拒絕提名反對他的人，改提名支持改革的一派。

小泉成功訪北韓，搶走了一向自居北韓好朋友的中國風采，讓日本在處理北韓問題的六國對話機制中佔了很大的發言權。（圖：網路）

自民黨內和小泉為敵的「橋本派」，先前才因為橋本龍太郎陷入政治獻金疑雲退隱，而陷入一陣混亂；現在又因為支持小泉和反對小泉而分裂，老牌議員綿貫民輔、保利耕輔、野田聖子、平沼赳夫、小林興起等人都退黨，綿貫和同退出自民黨的龜井靜香合組「國民新黨」，小林興起組成「日本新黨」，保利、野田等人則用無黨籍參選。

小泉打蛇隨棍上，他乘著解散的旋風，提名了許多高知名度的專業領域人士參與選舉，成就了史上第一批「刺客軍團」，名主播小池百合子挑戰小林興起最具話題，小池還被稱為「自民黨的上戶彩」（當時正上映上戶彩主演的女刺客電影）、企業家崛江貴文以無黨籍挑戰龜井靜香，都是一時話題。

在野的民主黨本來是虎視眈眈想要趁機奪權，但選舉結果出來，自民黨以296席單獨過半，再加上公明黨31席以及部分無黨籍支持，執政聯盟已超過三百席之勢，席捲郵政改革戰場，小泉領導的森派更以86席之姿，取代「橋本派」成為黨內第一大派系。

小泉的勝利代表媒體政治時代的到來，田中角榮、竹下登到橋本龍太郎那一套「土建國家」綁樁的地方經營，似乎不再受到選民青睞。而龜井、小林等個別選區的結果，雖然以互有勝敗作收；但小泉這一批「刺客」，成功引領了政治風向，年輕化、專業人士化、媒體寵兒化的政治，成為後來選舉的常態，「小泉刺客」小池百合子、稻田朋美等人，現在也都還在政壇活躍。

小泉終於成功推動郵政改革後，表示自己責任已了，2006年宣布將不再連任自民黨總裁，雖然競爭者重，但還是如外界都看好，順利交棒給同派系，受到重點培養的官房長官安倍晉三。小泉卸任之後，選區交棒給次子小泉進次郎，自己宣稱要退出政壇，不過2014年他對政治仍放不下，支持了另一位前首相細川護熙出馬競選東京市長，結果慘敗收場，小泉才真正退出了政壇。剛和混血女主播滝川クリステル結婚的小泉的次子進次郎，是近來大家很看好的政治明星，也是現任環境大臣，一家四代都當過大臣，也是政壇傳奇。

和混血女主播滝川クリステル結婚的小泉的次子進次郎，是近來大家很看好的政治明星，也是現任環境大臣。（圖：朝日新聞）

回顧小泉純一郎的總理生涯，他在經濟上走新自由主義路線，政治上則走新保守主義路線，正是同時代國際政治的主流，尤其是身為國際霸主的美國總統小布希，正是這種路線的篤信者。小泉的改革方案，確實為當時的日本注入了「不一樣」的氣氛，然而自由化、小政府所帶來的貧富差距問題，也確實為後來的日本帶來許多後遺症。但不管怎麼說，在首相更迭宛如走馬燈的平成時代中，任期超過五年的首相，確實如同他廣為人知的綽號「變人」一樣，是平成政治當中的異數。

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