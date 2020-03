自由限時批》習大大粉飾太平有用嗎？

杭東

習大大出書「大國戰疫」,以示「英明神武」!遭各方炮轟疫情未了醜表功,旋即下架。現「復工」受挫,經濟重創,民怨四起,又在日前到武漢「大外宣」,以粉飾太平,國際都不相信,更成了世人詛咒的對象!

截至今天,武漢肺炎病毒已嚴重危害全球。據確診病例的最新即時統計,中國(不含香港、澳門)已達80779例確診,死亡3158例,總計全球共118884例確診,4296例死亡。其中亞洲國家確診人數,以南韓7755例、伊朗8042例、日本1278例(含鑽石公主號696例)等頗受矚目;而歐洲國家確診人數,亦以義大利10149例、法國1784例、西班牙1695例、德國1524例、瑞士475例、荷蘭382例、英國373例、瑞典346例、挪威277例、比利時267例、丹麥262例、奧地利182例、希臘89例等,為人關注。

目前美國則是後來居上,且有升高趨勢。共有989例確診,有49例是撤僑公民,其中有3例來自武漢、46例來自郵輪「鑽石公主號」。先前一度滯留於加州外海的郵輪「至尊公主號」中,則有21例確診。在美國的38個州及哥倫比亞特區內,共計有919例確診。截至目前為止,美國已有31例死亡,境內各州近期紛紛因為疫情宣布升級為緊急狀態,分別為華盛頓州、佛羅里達州、加州、肯塔基州、紐約州、馬里蘭州、猶他州、俄勒岡州、紐澤西州、科羅拉多州、北卡羅萊納州、麻薩諸塞州以及密西根州,合計13州。顯見疫情的險峻。

連法國「十字架報」(La Croix)都不屑中共動用外交與媒體力量,以改寫武漢肺炎歷史,且正試圖改寫病毒起源,並讓世界感謝中國的陽謀,可說是一針見血!

而中國自上週開始,就已啟動各種國際宣傳,試圖抹去這段關於中國病毒起源與本質的「共同記憶」。

報導分析,自12月初病例出現到1月20日公開宣布中間,正值農曆新年,北京隱瞞消息加劇了病毒在中國與海外的感染情況。報導指出,「對中國來說,作為病毒的發源地是不可接受的」。因此,所有連結中國與病毒的歷史都應該被質疑或被消失。

中國駐外大使館也被交代要在他們的推特帳號或外國媒體上發出這樣的訊息:「雖然病毒從武漢擴散,但其真實來源仍然未知。我們正在調查病毒真正來源。」

中國外交官也堅持「我們一開始視為流行病起源的武漢動物市場,其實也不是病毒源頭」。十字架報記者補充說明,該市場已經被完全剷平,不留痕跡。

如此一來,在人們心中埋下對病毒源頭的質疑,亦為鼓動目前「美國製造病毒陰謀論」的第一步。

中國爆發武漢肺炎超過3個月後,國家主席習近平10日終於搭機前往武漢探視。(法新社)

此外,北京也試圖把病毒來源轉嫁到日本。報導指出:「更狡猾的是,中國駐日大使上週向中國旅日僑民發布面對『日本病毒』的注意事項......說得好像病毒到了日本就會換國籍一樣。」雖然日本方面沒有提出糾正,但也並非毫無回應。東京已推遲習近平預計四月訪日的官方行程,並在疫情爆發兩個月後,開始禁止中國人入境。

最為人不齒的是,中國官方還泡製「世界要感謝中國」的輿論,感謝中國為了對抗病毒所做的犧牲,且中國已經準備好分享他們的經驗。報導引用中國外交部副部長馬朝旭3月5日在記者會上所言:「中國在做好國內防控工作的同時......將在能力範圍內,為外國提供協助。」其實就是換個方式表示「多虧中國共產黨,中國疫情已獲控制,而現在是其他國家該面對的了」。

中國官媒「環球時報」猶大言不慚地強調,「歐洲國家不可能採取像中國這樣的根本措施」,言下之意就是中國的專制治理方式優於西方民主,既無知又可笑!

「十字架報」並引用倫敦大學亞非學院教授曾銳生所說:「中共一直操控著中國的事實與歷史論述,並否認在病毒爆發時試圖掩蓋。政黨高官認為他們是對的,即使顯然他們錯了。但中國陳述的事實,必須在西方遭到質疑。在西方的我們,必須譴責中共的政治宣傳。」

美國《紐約時報》近日報導,中國「新型冠狀病毒肺炎」擴散全球之際,北京外交和宣傳機構開始大動作洗刷疫病為中國帶來的「污名」。然而,中國歐盟商會主席伍特克(Jörg Wuttke)卻毫不客氣地表示:「歐洲對中國的怨恨顯而易見(Resentment against China in Europe is palpable)。」

紐約時報並指出,中國駐聯合國大使張軍本月3日在致聯合國成員國的信函中,就試圖把中國及中國國家主席習近平,描述成「國際遏止病毒傳播的重要領袖」,並藉此對曾針對中國關閉邊境、取消航班或限制旅行的國家做出嚴厲回應。矛盾的是,在各國疫情升溫之際,北京如今也對疫區旅客進行14天隔離。

不僅如此,北京也接連驅逐外國記者,抨擊種族主義行為,嘲諷其他國家的政府反應太慢,暗示病毒源於其他地方;同時也開始讚揚曾向中國運送物資或對中國旅客保持開放的國家,並向他國運送救援物資。

美國加州大學聖地牙哥分校21世紀中國研究中心主任、前柯林頓政府副助理國務卿謝淑麗(Susan Shirk)便指出,「北京正針對這種流行病打地緣政治牌,國內的宣傳是敵視美國,強調中國體制的優越性和習近平的智慧。」加州大學柏克萊分校研究員、新聞網站「中國數位時代」創辦人兼總編輯蕭強則說,「北京正在努力彌補新冠病毒造成的外交損害,以及在國內為習近平帶來的損害。」

中國歐盟商會主席伍特克更揶揄地表示,習近平盼透過「一帶一路」計畫聯繫全球,「但這(武漢肺炎)不是人們希望的帶和路。這是一場悲劇。」

簡言之,國際學界均一致認定病毒來自武漢!縱使中共講得天花亂墜,也無法違逆科學的事實!

就像習大大赴湖北省武漢市考察疫情防控,突然一夕間,在封城48天後,一切都像魔術般變「好」了,有誰信耶?習還戴N95口罩,以視訊方式「親切慰問」醫護人員與病患。且表示,因武漢人民的犧牲和奉獻,才有了今天疫情防控的積極向好態勢,黨和人民感謝武漢人民!」然後呢?全中國各地仍然都「歧視和排斥武漢人」,連找工作和生活都困難。

現居於美國,主張反共的新疆維吾爾人士以一段話突破盲點。「現場肯定都大部分都是假的,你想想你小時候上學,領導視察是怎麼做準備,怎麼造假就知道了。」

前些時候,中國副總理孫春蘭前往武漢市視察時,便遭到民眾從公寓樓上大喊「全部都是假的、假的」,便引起熱議。與此同時,武漢新任市委書記王忠林竟號召,要對武漢人民開展「感恩教育」。他說:「要在全市市民中深入開展感恩教育,感恩總書記、感恩共產黨,聽黨話、跟黨走,形成强大正能量。」

前清華大學歷史學教授、現任香港中文大學的教授秦暉,曾在視頻中指出,救災是政府最基本的責任。

他說:「在全世界中,很少看到老百姓感謝政府救災的,只會聽到老百姓埋怨政府救災不力,埋怨政府救災不夠。從來沒有人認為政府救災,老百姓應該感謝。如果連災都不救,還能配當政府嗎?哪怕政府的責任規定的再小,救災也是要管的,既然是必須要管,你做了,我需要感謝你嗎? 你沒有做,或者你做的不夠,我就要對你問責。」真是批得痛快淋漓!

而曾經是武漢大學法學院畢業生的張毅告訴「美國之音」,如果遇到武漢這樣的事情,自己也會發聲,因為已經沒有什麼可怕的了。他說:「怕什麼?我都不知道自己能不能活下去?我有什麼好怕的?難道要等到自己死了嗎? 」

現居加拿大的中國中央民族大學退休教授趙士林,近日痛批中國因人為因素和體制問題,造成疫情擴散,習近平應該為此負最大責任,並稱讚台灣防疫「已經成為世界典範」。但相關文章隨即遭到全面封殺,趙士林的「微信」個人號和公眾號都雙雙被永久封鎖。

趙士林指稱中國錯失防疫時機五大原因:「體制極端維穩的慣性」、「體制報喜不報憂的習性」、「體制唯上唯權的僵硬機械性」、「公民社會功能喪失」,以及「信息不透明不通暢輿論功能缺位」;並提出防疫宣傳問題的建言,論及「吹哨人」李文亮事件。

以敢言著稱的趙士林批評,這次疫情是對中國治理體系和治理能力的大考,「只能打零分」;「主要責任在中央,首要責任在習近平」。他還在推特發文,稱讚「台灣的防疫已經成為世界典範。要說抄作業,都應該向台灣抄作業」,而中國網路日前更出現一篇嚴厲批判習大大的文章,指他「剝光了衣服也要堅持當皇帝」,由於文章提到「央視姓黨」一事,此文被普遍認為出自地產商任志強之手。

這篇文章直指,中共對武漢肺炎疫情決策的「遮羞式的宣傳,大約只能欺騙那些願意被你欺騙的人,卻無法欺騙那些只相信事實與真相的人」。無論目前的防控取得了多大的成績,都無法挽回「那些失去了的生命和失去了歡樂的節日,失去了親人的破碎家庭」。

任志強在中國以敢言著稱,有「任大炮」的響亮名號,2016年2月19日,央視在習近平視察時打出「央視姓黨,絕對忠誠,請您檢閱」的標語後,任志強便發文批判「媒體有了姓,人民就被拋棄到被遺忘的角落了」,引起軒然大波。同年5月,便被留黨查看一年處分。

這篇文章並針對習2月23日發表講話、號稱17萬人參加的視訊大會說,「舉國上下都在為偉大領袖的講話而歡呼雀躍,似乎中國又進入了那個曾經偉大的大躍進時代,又進入了四處紅旗飄舞、高舉紅寶書、三呼領袖『萬歲、萬歲、萬萬歲』的時代。」

「任大炮」批:「儘管高舉一塊又一塊的遮羞布,試圖掩蓋自己根本就沒穿衣服的現實,但絲毫也不掩飾自己要堅決當皇帝的野心,和『誰不讓我當皇帝,就讓你滅亡』的決心」。

更指,這場會議「只能是天安門上招手接見紅衛兵」。「明明是在事後不得不進行的各種挽救,是在補漏洞、堵窟窿,卻被吹成了『該出手時,必須出手』,真是不知天下還有『無恥』二字了」。

其實退休教授趙士林說的沒錯,台灣的防疫已經成為世界典範。現在不但由中央研究院國家團隊,已成功合成能辨識新冠病毒蛋白質的單株抗體群,未來可比照流感快篩,15至20分鐘內完成,另國光已與國衛院簽訂合作意向書,合作範圍包括武漢病毒疫苗與試劑開發,及動物模式建立等,從目前進度評估,如果順利,候選疫苗最快5月可以出來,之後便可進入動物實驗。足見台灣的科技功力,不同凡響!

最近,美國國家廣播公司新聞網 《NBC News》就刊登標題為「台灣在對抗冠狀病毒方面能教世界什麼事?(What Taiwan can teach the world on fighting the coronavirus)」的文章指出,台灣從2003年SARS爆發的經驗中得到教訓,這次台灣政府和人民都做好了準備,隨著全球病例不斷上升,台灣能提供全球如何遏止疫情傳播的寶貴經驗。

文章中並列出8點,來讚許台灣政府防疫的態度及措施,包括:

一、保持警覺、積極提前展開防疫措施。

二、及早在1月20日成立了中央流行疫情指揮中心由衛生福利部長陳時中領導,有效快速地推行一系列防疫措施。在過去5週內迅速制定並實施124項措施來保障民眾健康,這些政策和行動遠超過邊境管制的範疇。

三、迅速果斷地採取行動。台灣在確認首例後5天就禁止湖北省人士入境,時間比各國都早。沒多久來自絕大多數中國城市的班機也被禁止入境。

四、運用科技偵測、追蹤個案。台灣2003年爆發SARS疫情後,機場就配置體溫偵測器篩檢發燒遊客。而現在旅客也還能透過掃描QR Code線上通報旅遊史與健康症狀,資料直接匯入疾管署。而來自疫情重災區人士即使沒症狀仍須強制居家隔離14天,透過手機的位置分享功能進行追蹤;違反隔離措施或隱匿症狀者,都會讓他們被重罰。台灣同時迅速掌握、篩檢確診案例的接觸人士,實施居家隔離。

五、確保物資供應無虞。為了確保穩定地供應口罩,台灣政府迅速禁止製造商出口口罩,實行調配制度。除此之外,還建立新的產線以及調派國軍來大幅提高產量。

六、教育民眾。台灣政府要求電視和廣播電台每小時播放一次公共服務宣導內容,說明病毒傳播途徑、正確洗手的重要性以及配戴口罩的時機。當居民瞭解傳染風險層級和旅行史及接觸史有關,並無涉國籍或種族,其實有助於減少歧視的問題。亦因資訊透明,人們有充分醫療知識,減少了恐懼感。

七、獲得民眾支持。民眾配合政府建議措施,對於防止病毒傳播相當重要。他的學校有超過95%的家長在家就量好孩子的體溫,上學前向學校回報。「不管政府做什麼,大家都要為自己的健康負責」。而台灣幾乎各辦公大樓、學校以及社區運動中心都在門口測量體溫,避免發燒人士進入,公寓大樓也在電梯內外設置手部酒精消毒液。

八、從歷史經驗中學習。台灣政府利用2003年SARS爆發的經驗中得到教訓,當時疫情在台灣奪走73人性命,損害經濟。這次台灣政府和人民已經謹記教訓,做好了準備。對於防疫來說,涵蓋99%台灣人的健保體系非常關鍵。健保讓懷疑自己染病的民眾不必害怕去醫院,若懷疑自己染病,也不用擔心自己無法負擔醫療費。

對此,英國《衛報》(The Guardian)記者凱瑟琳(Kathryn Whitfield)亦有同感和肯定。就在針對台灣的報導中寫道,台灣在武漢肺炎爆發之際,靠著對抗SARS累積下來的經驗,迅速做出反應,讓她印象深刻。她說,「儘管受到威脅,台灣還是有一種平靜的感覺」,而台灣政府沒有等到世界衛生組織(WHO)做出正式宣布,就已經自行採取防疫對策,第一時間隔離從中國返台的航班,衛福部門每天也會定時召開記者會報告防疫狀況,相較現在確診人數暴增至273例的英國,台灣目前確診人數還是維持在45例,讓凱瑟琳也忍不住說,自己現在反而擔心回到英國後會遇到什麽樣的狀況了。

綜上所述,事實勝於雄辯,民主台灣和中共專政就是不一樣!習大大搞粉飾太平、圖將武漢肺炎病毒,嫁禍他人,有用嗎?!

