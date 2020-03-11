照護線上》維繫生命的薄膜 – 心臟瓣膜疾病（懶人包）

由於心臟瓣膜疾病會打亂血流正常該有的方向，增加心臟負擔，因此容易讓患者產生血塊、中風，並有心臟衰竭與心律不整的危險。所以必須好好關「心」一下！

◎白映俞 醫師

心臟裡有四個瓣膜，分別鎮守在心臟四個腔室的出口，隨著瓣膜的開與合，讓血液流往正確的方向，只向前走，永遠不回頭。但假如瓣膜出問題，無法好好的打開或關閉，心臟裡的血流有的向前，有的往後，就會被打亂。

要講解心臟瓣膜疾病前，讓我們先將回憶拉到國中生物一下，還記得血液的流向嗎？血液從大血管回到心臟時會注入左右「心房」，血液注滿心房後，準備流往心室，這時心房與心室之間的瓣膜（簡稱房室瓣，共有兩個，左右分別為二尖瓣與三尖瓣）會打開，讓心房血液往心室流動。





而血液漸漸蓄積於心室內後，就輪到心室收縮把血液擠向大血管了！心室收縮時，心室與大血管之間的瓣膜（主動脈瓣和肺動脈瓣）會打開，讓心室擠壓血液送往大血管，同時心房與心室之間的瓣膜（二尖瓣與三尖瓣）會關閉，以免血液逆流回到心房。

最後，心室結束收縮開始放鬆之際，就輪到主動脈瓣與肺動脈瓣關閉，血液就不會流回心室內。

在每一次的心跳之間，都會重複這個模式。讓血液於心臟、肺臟、與身體之間優雅穿梭著。你瞧！人體是不是很奧妙呢？

不過，萬一奧妙的瓣膜出問題的話，這一切就不會運行的如此美好。

瓣膜出問題，主要可以用以下方式呈現：

● 瓣膜脫垂：該關閉的瓣膜沒有關緊，部分血液因而往回流，無法全力向前流。這樣一來身體能獲得的循環血液就變少了，而心臟也得做工做的更努力才能彌補這個缺失。

● 瓣膜狹窄：瓣膜變厚變硬，還可能融合在一起。因此瓣膜該打開時無法張的夠大，能通過的血流就變少了。心臟因此要很費力，才能擠壓血液通過這小小的瓣膜開口。患者可能因此而心衰竭。

瓣膜出問題，通常不會讓患者馬上感到不適，許多瓣膜疾病是醫師聽診時意外發現心臟雜音而診斷的。

經過幾年後，患者可能會有症狀，然而症狀的嚴重程度也不一定與瓣膜疾病的嚴重程度呈現正相關！

● 活動或躺下時感到喘不過氣，睡覺時需在頭側墊高幾顆枕頭才不喘。

● 面對日常生活感到疲憊、頭暈，常快要昏倒，或真的突然昏倒。

● 腳踝與腳底腫脹

● 胸部有緊縮感

● 覺得心臟亂跳

哪些人比較容易得到瓣膜疾病呢？

有些患者是先天性的心臟病，這較容易影響主動脈瓣或肺動脈瓣。可能問題出在瓣膜的大小不對勁或瓣膜間接合沒對好。例如，一般來說主動脈瓣有三片瓣葉，但有些人先天主動脈瓣的瓣葉變成只有兩片。這時就有可能打開時開不全，關閉時關不緊，耗損速度快。

也有部分患者是後來才罹患的心臟瓣膜疾病的，這通常是因為感染或其他疾病影響了瓣膜的結構所造成。像瓣膜本身會鈣化、纖維化，瓣膜環變得太寬，或在瓣葉下支撐的腱索及乳頭肌伸長或斷裂等等，都會影響瓣膜的開合。



過去沒有抗生素的年代，無法治療鏈球菌等細菌造成的反覆感染，小孩染上後就算喉嚨感染痊癒了，心臟瓣膜卻繼續發炎，結構改變，我們稱為風濕性心臟病。這樣的瓣膜受損會增加患者心律不整與心臟衰竭的可能，但常在罹患風濕熱數十年後才出現症狀。

二尖瓣脫垂，是已開發國家中最常見的瓣膜性心臟病，盛行率大約是全人口的1%至2%之間。

二尖瓣（又稱為僧帽瓣）位在左心房與左心室之間，若左心室收縮時，二尖瓣應該要關閉，避免血液回流到左心房。而在二尖瓣脫垂的狀況下，瓣膜組織異常變長，左心室收縮時二尖瓣會脫垂入左心房，血液容易逆流回到左心房內。

除了二尖瓣脫垂之外，其餘年紀大、心肌症、影響心臟的感染疾病（例如梅毒）、曾經心肌梗塞或心臟病發作、有三高（高血壓、高血脂、高血糖）等也都會增加罹患瓣膜疾病的機會。



通常醫師替患者做身體檢查時，若發現患者有心雜音（代表血流經過了狹窄的瓣膜或血液逆流），可能會懷疑瓣膜疾病。醫師會安排心電圖、心臟超音波、胸部X光等檢查評估。

由於心臟瓣膜疾病會打亂血流正常該有的方向，增加心臟負擔，因此容易讓患者產生血塊、中風，並有心臟衰竭與心律不整的危險。所以並不是個能放著不管的疾病！談到治療，醫師主要看患者瓣膜損傷的嚴重程度與症狀的輕重來決定治療方式。

有些症狀不嚴重的可以靠著吃藥與調整生活習慣來增進生活品質，但若瓣膜損壞嚴重或心臟的負擔太大，要考慮手術。

手術可以是修補瓣膜，像是分開已經融合的瓣膜，或讓鬆開脫垂的瓣膜再關緊一點。當瓣膜狀況無法修補時，就要考慮置換瓣膜。從哪來一個新的瓣膜呢？來源可能是來自牛、豬組職的生物瓣膜或金屬製成的人工瓣膜。生物瓣膜的使用年限比較短，可能於較短的時間內就要重新手術。而選擇人工金屬瓣膜之後，則需要長期服用抗凝血劑，以避免血栓卡住。目前這些手術方式除了打開胸腔去做修補置換之外，也可能可經由導管方式完成。要與醫師好好溝通想要或適合用哪一種手術進行！

本文經授權轉載自照護線上 維繫生命的薄膜 – 心臟瓣膜疾病（懶人包）

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