紐約地途》紐約荒腔走板的防疫工作

現在紐約在防疫的宣導還是在要民眾勤洗手，健康的人不需要戴口罩，開始要民眾不要去太擁擠的空間，許多活動也陸續取消，能做到最積極的事情就是要求有疑似流感症狀的人進行自主隔離。事實上，口罩，乾洗手和消毒酒精已經買不到的情況下，一些經濟狀況較不好的社區已經有民眾開始以出門戴上醫用手套來因應無法經常清潔雙手的狀況。只是官員們依舊用著這只是一個稍微不一樣的流感的話術，似乎是要民眾去坦然的接受萬一真感染到新冠病毒，也不用太擔心。

NYDECO

沒有意外的，紐約州武漢肺炎疫情終於在這星期爆發出來。從三月一日第一例是從伊朗搭飛機回紐約市的醫護從業人員的確診，兩天後一位沒有到相關疫區國家旅遊史，在曼哈頓中城開設律師事務所的猶太裔律師發燒好幾天後請鄰居送他到哥倫比亞大學附設醫院治療而確診。然後這位鄰居還有律師自己的太太和兩位小孩隔天相繼確診。再隔一天，同樣是律師在威徹斯特郡住處的朋友一家五口也確診感染。星期四早上紐約州長郭謨再公布新的11個確診病例，短短幾天到筆者截稿就出現四十四起新冠病毒的感染者，紐約州疫情大爆發顯然是無可避免了。

紐約州在三月一日開始有新冠病毒的確診病例，不到一個星期就累積到四十四個。（圖：作者提供）

雖然目前發生在紐約市的確診病例是四個。但絕大多數病例發生地點就在出了紐約市北邊一點的小鎮，而那些病患不論是工作或是唸書不少都是在紐約市內，所以現在每天紐約這裡的疫情簡報都是州、市並行，向紐約客們報告最新疫情發展和政府所採取措施。只不過，筆者看到紐約州、市長和衛生局官員在記者會上的宣導，真的差點下巴沒有掉下來。無法理解這些應該具有相當專業的團隊是如何獲得那些不正確的資訊，並傳播給市民，誤導民眾。讓人悲觀的認為，紐約州武漢肺炎疫情離最嚴重的程度可能還很早。

紐約市衛生局長Oxiris Barbot 在一次記者會上說：

「新冠病毒更難被傳播。它並不像痲疹病毒那樣，如果一個房間內有一個人有痲疹，之後另外十個人進來同一個房間，一小時之後患者離開後，其他人就非常可能也被感染。新冠病毒和麻疹病毒是完全不一樣的。在於新冠病毒是一個人生病了，產生症狀後，其他人在稍微長時間的情況下暴露在這病人散出的飛沫，才可能被感染。這兩種是非常不同的情況。新冠病毒病毒不是一種經由很不經意的接觸就能傳播出去的。」

武漢肺炎在紐約市出現首例之後，紐約市府團隊每天會進行疫情最新狀況記者會。前排中為紐約市衛生局長Orixis Barbot女士。（圖：NYC.gov）

Barbot女士會這麼說是因為紐約市在去年底發生痲疹疫情，在布魯克林的猶太裔社區因為宗教因素不接受施打痲疹疫苗所以在學校間出現嚴重社群感染。事實上，她用痲疹疫情和武漢肺炎疫情相比較就犯下非常大的錯誤。因為以過去的經驗，痲疹病毒的傳染性（Ro值）在12-18之間，的確遠高於目前估計新冠病毒的3.8左右。但是一來痲疹已經有疫苗與治療方式，二來政府一再宣傳新冠病毒就像是另外一種季節性流感一樣，但季節性流感的Ro值不過是1.2到1.4之間，說新冠病毒很難傳播真的是非常誤導民眾的錯誤言論。

另外，不少在學校工作的教師職員向媒體爆料，即使全世界各地武漢肺炎疫情如火如荼的發展，紐約也宣稱這個疾病來紐約只是時間問題。到過去這個星期二為止，相關單位沒有人給學校一個準則，指示萬一學校中出現有疑似武漢肺炎症狀的老師或學生時的標準處理程序是什麼。那些人說學校一堆學生都在咳嗽，許多同事有曾經到疫情嚴重國家旅遊，學校裡許多洗手乳盒子卻都是空的，學生也沒有確實做到飯前洗手的動作。一位老師表示，自從疫情開始，學校方面沒有做任何因應措施。市長白思豪終於在星期三記者會時坦承，相關單位沒有更快一步來為這個全國最大的公立學校系統建立一個強有力的預防措施準則。白思豪也終於在星期五表示將保證每所公立學校一定有足夠的洗手乳，擦手紙等清潔用品。

諷刺的是，紐約市在對武漢肺炎防疫上的荒腔走板，慢好幾拍，聯邦政府的川普總統則是日前在一次與他《福斯新聞網》好朋友漢尼蒂（Sean Hannity）的連線時說：

「很多人將會感染新冠病毒，但症狀會很輕。他們很快就會好轉。他們可能甚至不會去看醫生或打電話給醫生，你不會知道這些人，所以你不能將這些人放在感染新冠病毒的統計人數上。你知道，有可能有數千人或數十萬受感染的人只是坐在那邊，或去工作上班就慢慢變好了。」

一個國家的元首能夠如此愚昧大放厥詞到這種程度，在歷史上應該相當少見。

民主黨人士一直批評川普政府試圖粉飾太平，輕忽武漢肺炎的疫情。共和黨等保守派人士則抨擊民主黨唯恐天下不亂，用疫情來包藏政治攻擊的事實。然而，美國兩個主要政黨都把武漢肺炎當作另一種流感看待。紐約州長郭謨說，這個新的流行疾病就是吃了類固醇的季節性流感，真的會讓人三條線。

另一件讓人擔憂的事情是，目前紐約州有約四千人因為可能與確診病患有某些程度的接觸所以必須進行居家隔離。其中只有33人是要強制隔離，其他百分之九十九的潛在病患是否能夠確實做好自主管理隔離的工作，是一個大問號。因為官員們沒有在記者會上提到需要做自主隔離的人和家庭要注意的事項是什麼。在美國的新罕普夏州就有一位被要求在家隔離自主管理的人偷跑出去參加一個派對，結果後來被確診感染新冠病毒。當天參加同一派對已經有一個人被確診，其他人都必須進行居家隔離。

隨著疫情升溫，紐約市必須進行在家自主隔離管理的民眾數目也迅速增加，但成效如何有待觀察。（圖：作者提供）

現在紐約在防疫的宣導還是在要民眾勤洗手，健康的人不需要戴口罩，開始要民眾不要去太擁擠的空間，許多活動也陸續取消，能做到最積極的事情就是要求有疑似流感症狀的人進行自主隔離。事實上，口罩，乾洗手和消毒酒精已經買不到的情況下，一些經濟狀況較不好的社區已經有民眾開始以出門戴上醫用手套來因應無法經常清潔雙手的狀況。只是官員們依舊用著這只是一個稍微不一樣的流感的話術，似乎是要民眾去坦然的接受萬一真感染到新冠病毒，也不用太擔心，畢竟絕大多數是輕症而已。然而，美國中老年人有慢性病的比例相當高，萬一受感染發病的機率也會高，需要接受醫療的數目恐怕會超乎想像，屆時對醫療資源的壓力恐怕才是那些政治人物無法逃避的棘手問題。

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