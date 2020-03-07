政治的日常》捲起改革旋風的「變人」小泉純一郎（上）

小泉當選自民黨總裁並組閣，代表日本政治的新時代到來。人民厭倦了一成不變的政治、密室協商、弊案，總理大臣如果不能直接面對民意、說服人民，就無法得到足夠的政治能量支持。只是這波風潮才剛剛開始，大多數的傳統政治人物，都還沒有意識到新時代來了，不過小泉有。

李拓梓

小泉純一郎擔任首相職務五年，他是一個非常特別的人物，不同於過去首相不是禿頭就是油頭，小泉有著一頭桀驁不馴的長髮，在自民黨裡面雖然屬於大派系「森派」，但他個性孤傲，政治盟友常常不是派內人士，反而是黨內最常唱反調的山崎拓、加藤紘一等人，經常被以拉鍊品牌YKK（三人姓氏的第一個字母）並列。

小泉出身政治世家，祖父小泉又次郎當過濱口雄幸的遞信大臣，也當過眾議院副議長，父親小泉純也當過池田勇人和佐藤榮作內閣的防衛大臣。小泉登上政治舞台，是慶應大學畢業後，在倫敦遊學時因為父親猝逝而被臨時召回，和偶像劇《CHANGE》裡面的木村拓哉頗為雷同。不過小泉第一次參選時落選，他被安排當福田赳夫的秘書，也可以看出他後來成為「森派」一員的脈絡。

過去的首相莫不是工作狂，就拿前幾任的小淵來說，據說他幾乎每天煩惱國政到睡不著覺，最後過勞死可能也跟失眠有關。但據說小泉每天酣暢睡覺，是屬於國寶級的神經大條人士。他有名士之風，喜歡各式各樣的音樂，是X-Japan的瘋狂樂迷，也喜歡古典樂和爵士樂，還有貓王。

小泉很早就離婚，兩個孩子都交給姊姊照顧（第三個小孩則是在離婚之後才出生），長子孝太郎繼承了父親的興趣，成為演員；次子進次郎繼承了父親的職業，成為政治家。

小泉純一郎與二子孝太郎（左）及進次郎（右）。（圖：網路）

「變人」是小泉的綽號，也就是奇人的意思，這是田中角榮的女兒真紀子對小泉純一郎的評價。田中的評論，是1998年小泉和小淵惠三、梶山靜六一起挑戰自民黨總裁時的話語。當年小泉慘敗給最大派系「橋本派」支持的「凡人」小淵惠三。但時移勢轉，2001年，與小泉同派系的森喜朗下台後，身為派系領袖的小泉再一次問鼎自民黨總裁，對手是小派系「龜井派」的領袖龜井靜香、「麻生派」的麻生太郎，以及「橋本派」的大老橋本龍太郎本人。

小泉謹記當年森喜朗被「密室協商」黑了一整年的教訓，把自民黨總裁選舉當作全國大選來打。不僅小泉親自上場到全國各地公開演講，民間人氣很高的田中真紀子也以小泉「政治之妻」的立場，陪著小泉全國跑透透，兩人激越的口號像是「不惜把自民黨毀掉」，「反對我就是反改革」，把對手打得潰不成軍。在自民黨總裁的黨員票中取得87.2%的絕對優勢，最後以298票（過半為244票）輕騎過關。 田中真紀子幫忙小泉，算是日本政壇的大奇聞。

「橋本派」傳承自竹下登、田中角榮，是真紀子的本家派系，他不幫本家就算了，居然跑去幫傳承自岸信介、福田赳夫一方的老對手小泉。

「變人」是小泉的綽號，也就是奇人的意思，這是田中角榮的女兒真紀子對小泉純一郎的評價。（圖：網路）

不僅如此，為了勝選，真紀子還出口攻擊父親的恩人，甫過世的前首相小淵惠三。小淵在1972年的自民黨總裁選舉中，拋棄同鄉的福田赳夫，支持同派系的田中角榮，差點因此被群馬人唾棄，以全國最低票當選眾議員。真紀子口無遮攔的批評小淵任內舉債太多，難怪腦血管會破裂。這些異端言論，在保守的自民黨內，確實引起很大的爭議。

小泉當選自民黨總裁並組閣，代表日本政治的新時代到來。人民厭倦了一成不變的政治、密室協商、弊案，總理大臣如果不能直接面對民意、說服人民，就無法得到足夠的政治能量支持。只是這波風潮才剛剛開始，大多數的傳統政治人物，都還沒有意識到新時代來了，不過小泉有。

他的內閣名單，一改過去派系平衡的模式，「橋本派」明明在自民黨國會內佔了三成，但小泉一個「橋本派」的人也沒找。相對的，小泉專找高知名度的政治明星來擔任閣員。他的「政治之妻」田中真紀子擔任外相、知名經濟學者竹中平藏擔任經濟財政擔當相、寶塚藝人出身的「保守新黨」領袖扇千景擔任國土交通相、石原慎太郎的兒子石原伸晃擔任行政改革、規制改革擔當大臣。十七人閣員名單中，女性佔了五人、沒有議員身份的有三人，都讓當時政壇耳目一新。

小泉與田中真紀子。（圖：共同社）

小泉在國會演說當中，宣布將進行「無聖域的結構改革」，他舉幕末時窮困的長岡藩將得來不易的「米百俵」拿來興學，意味要忍受一時痛苦，來投資長遠希望的例子，來呼籲大家要忍耐改革的痛苦。

當時「被改革」的對象，是從戰後遺留的日本特殊公團體制，也就是由財政部門融資，支持的住宅金融公團、石油公團、日本道路公團以及地域振興公團。前陣子頗受矚目的新自由主義色彩小說「名叫海賊的男人」，後半段就是在講石油公團的成立背景。小泉認為這樣的制度在當代既不效率，也容易養成金權政治私相授受的管道，更讓既得利益的官僚和自民黨內的大派系，控制了國家大量的預算，甚至小泉身為首相，還無法過問的程度。

憑藉高人氣，小泉再一次喊出「反對我就是反改革」，把不滿小泉的「橋本派」通通歸類成黨內的「抵抗勢力」，說自己不惜毀壞自民黨也要改革，都引起民眾的廣大迴響，執政之初，小泉的支持率達到八成，是戰後支持度最高的內閣。2001年七月的參議院選舉，自民黨席次從107席成長到111席，擺脫上一屆慘敗的陰影。

不過，「反改革」也不是省油的燈，小泉內閣面臨的第一個挑戰，就是田中真紀子主掌的外務省。從橋本龍太郎首相以來，政治人物和官僚間的「政官鬥爭」當中，外務省是最激烈的單位之一。事發於田中真紀子不承認前外相河野洋平的幾個調動，並準備要重新追殺過去財務不清的問題。田中的想法很簡單，改革的賞味期不長，不趕快交出業績，人民很快就會覺得你光說不練。但官僚的反應也很正常，鐵打的營舍流水的兵，政務官一陣子就要走人，你要追殺我我就擺爛不合作。

真紀子和官僚鬧翻，官僚全面抵制她，不僅事務次官屢屢和真紀子不同調，官僚也老是挖洞給田中跳。還鬧出過美國副國務卿阿米塔吉來訪，田中真紀子卻取消行程在國會圖書館看書的軒然大波，讓田中被貼上「反美親中」的標籤。後來真紀子在阿富汗NGO派遣事務上，和事務次官野上義二不同調，遭到在野黨猛攻有人說謊，小泉最終只好壯士斷腕，把田中、野上通通辭退，自己兼任外務大臣。不過小泉的支持度，也因為和「政治之妻」真紀子肝膽俱裂而受到極大的損傷。（待續）

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