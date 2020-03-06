自由開講》疫情當頭，中國網軍還想伺機而動挑撥台灣內部！

◎吳昇之

近日武漢肺炎疫情在台灣有逐漸擴大之趨勢，但數月以來，相較亞洲鄰近國家，防疫表現仍屬亮眼。然而中國政府似乎難以接受，近來透過五毛網軍針對台灣的疫情頻頻造謠，四處謊稱台灣的防疫措施與現狀。台灣的疫情還未來到最嚴峻狀況，中國網軍就這麼猖狂，未來更是不堪設想！

台灣的疫情還未來到最嚴峻狀況，中國網軍就這麼猖狂，未來更是不堪設想！（情境圖，路透）

根據台北大學犯罪所助理教授沈伯洋接受專訪時表示：「中國網軍的攻勢逐漸醞釀成熟，一旦台灣病例數增加，『系統性散播謠言』的攻勢就會隨之開始。」現在中國網軍在台灣小規模的散播疫情謠言，事實上仍屬練兵階段，關鍵是在等台灣未來發展出對中得利情勢，藉此拉高謠言調性，來個裡應外合。

沈伯洋就表示：「一是系統性散播，搭配小型網紅進行宣傳。另外則是有政治人物或政論名嘴，開始與來自中國網軍的假消息「一搭一唱」，如此才能在台灣造成一定的效果。」我們千萬別忘了韓國瑜的韓流浪潮何起的？先是一批人在小規模的各種為韓國瑜造勢，接著遇到高雄淹水時，便開始不分青紅皂白的以五百坑等錯誤聳動標題來煽動高雄市民的情緒。

接著就是傳統媒體開始帶風向，各種紅色金流金援自海外如雪片飛來。韓國瑜自己就承認不少錢是來自台商，而台商的大宗是在哪工作？台商在那工作要接受誰的指令？這些問題，答案不辯自明。在高雄市長選舉以後，美國知名期刊就登出文章表示，許多挺韓後援會IP來自北京，而且選後許多挺韓後援會立刻停止運作。中國網軍會在高雄有淹水災情時，落井下石，遇到武漢肺炎萬一在台灣有升高情勢時，可能會袖手旁觀嗎？那些喜歡配合中國網軍的名嘴「黃安們」更絕不會善罷干休。

去年底非常知名的王立強案，最近北檢也才追加了二名中國共犯，而且這些人是都大動作的在台灣置產，毫不遮掩就是要對台進行長期工作。我們台灣當前面臨的險峻情勢是，內有早已打著從商名號實則配合中共解放軍工作的商人，外又有中國的網軍在台灣不停造謠生事，並且乘著台灣的逆風情勢下推波助瀾，更讓配合共黨優勢的國民黨班師回朝。

我們呼籲五毛網軍們，不要在人道衛生議題上，過度泛政治。健康是人生存基本，不要想以網軍為自己洗清，搞好防疫才是正道。五毛更不應在中國內部散布台灣錯誤資訊，對外又影響滲透台灣輿論。兩岸唯有互相尊重，尊嚴競爭，兩岸和平才能有長久可能。

（研究生）

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