一級嘴砲》肺炎衝擊下的農產品轉單潮

這波的疫情雖然帶來不少危機，但也帶來不少機會財，就看誰有本事扛得下來。

一級嘴砲技術士

受到新冠肺炎影響，東亞各國農產品的交易價格都有不小的波動，像是最近大爆炸的日本，日本國內紅蘿蔔、洋蔥價格飆漲，餐飲業還要花大錢來搶貨；越南則面臨運輸業中斷，原本要銷往中國的香蕉全面停擺，造成越南國內香蕉崩盤。除了日本、越南，受到中國市場影響的還有泰國、智利、南非、西班牙等國家。

倘若不是肺炎疫情，一般人大概不會發現餐桌上的食材從何而來。（圖：作者提供）

根據日本農水省統計，受到新冠肺炎影響，日本國內的生薑、青蔥、洋蔥、紅蘿蔔供應都出現缺貨的情況，這些農產品以往都從中國進口，之前中國各行各業停工，從農村到港口的物流皆停擺。和去年同時期相比，日本的進口洋蔥數量減少了89％，進口紅蘿蔔減少77％。市場的缺貨也連帶提升國內的交易價，根據東京中央零售市場的數據，日本國產洋蔥交易價格漲了2成，紅蘿蔔則漲了3成，價格的高漲將隨中國復工的情況而有所改善。

日本的農產品有很大的部分是仰賴中國進口，尤其是在冬季和春季，例如業務用的洋蔥、大蔥、大蒜、青蔥、牛蒡、芋頭、紅蘿蔔、高麗菜和各類冷凍蔬菜等，進口佔比多半在8成以上。洋蔥、冷凍蔬菜等來自甘肅一路到山東，大蔥、青蔥、紅蘿蔔、高麗菜則來自福建。除了陸上運輸，天津港的停工也是造成運輸中斷的主因，雖然目前已經逐漸復工，但天津港至今還有上千個貨櫃滯留，就連生鮮貨櫃（CA櫃）都出現電力不足而失溫的情況，短時間內還難以彌補日本國內的缺口。

中國外銷用的業務洋蔥包裝。（圖：作者提供）

在二月中旬時，日本官員原本很樂觀地表示價格波動只是暫時，等到北海道開始出貨後將能穩定國內的供應，但現實情況恐怕不是這樣。例如，日本業務用的洋蔥是去頭、去尾、去皮後以真空包的形式做包裝，但日本的加工廠很少能夠做到這一塊，現況光是要增加人力就是一個問題；再者，隨著新冠肺炎的案例增加，北海道在2月27日宣布進入緊急狀態，相關的產能是否因此受到影響還不得而知，業者只能期盼中國儘速開工，在三月底之前能夠供需平衡。

其他國家的部分，越南出口到中國的香蕉在2019年時成長了一倍，從中國進口香蕉占比7％大幅成長至14％，原本一片欣榮的香蕉業最近也因為肺炎而苦哈哈，今年二月份產地價暴跌90％，上等焦從每公斤2萬越南盾跌到剩下2千越南盾（約新台幣2.9元），受影響的除了香蕉之外還有榴槤和紅肉番薯。另外，受到衝擊的還有西班牙的柳橙和橘子，智利的櫻桃和藍莓、祕魯的芒果、泰國的紅肉火龍果、南非的柑橘等。中國則是生薑和大蒜無法出口，歐美市場則轉向採購巴西的生薑和嫩薑、印尼的大蒜。

最近不斷有貿易商向台灣調貨，但成效都不盡人意，這波的疫情雖然帶來不少危機，但也帶來不少機會財，就看誰有本事扛得下來。號稱是農業強國的台灣，在這波轉單潮裡，是要帶領農民發大財，還是對內繼續發補助款？就讓我們看看這個最高票政府的魄力和能耐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法