自由開講》為何中國堅拒台灣使用橫濱模式？

許瑞德

滯留中國武漢台商返台問題，至今已喧騰超過一個月。而台灣政府在飛機、檢疫、防疫、醫療照顧人員等方方面面都已準備妥當的情況下，隨時都可以出發到中國接回台灣的國民，卻遲遲無法成行的主因，卻是出在中國政府的對這件事情「先入為主」的心態和「玻璃心」的感受，深怕一旦放了行、開了這個先例，台灣就會得寸進尺，中國政府統一台灣的規劃則將生變。

但是香港政府卻在本月3日宣布，將在未來兩天派遣首次包機飛往中國武漢，接回滯留的530多名香港人。而且按照港府規劃，這次行動將比照鑽石公主號撤僑的「橫濱模式」，不僅全程有專業醫護隨行，接回名單亦由港府自行決定。反觀中國不斷阻撓、推諉責任給台灣的情況相較之下，其中中國政府只有的政治考量，遠遠高於人命的救援。

2月3日，第一架搭載247名台商的中國包機抵達桃園機場，目前仍有其他台商在武漢等待返國。（資料照）

對於台灣與香港截然不同的待遇，大致可歸納出下列幾點原因：

第一點、香港是中國的特別行政區而台灣並不是，所以中國大可放心地讓香港使用「橫濱模式」接回在武漢滯留的港人，同時中國也想利用這樣的方式，來稍稍微緩解去年嚴重升高的反送中問題；但對於台灣而言，現在的民進黨政府執政，對於中國來說如同芒刺在背，而且又經歷過今年選舉所釋出的結果，中國必須壓下台灣人民主權意識漲到新高點的氛圍，扼殺台灣人續擁國家意識自重的美夢。

第二點、就威脅程度而言，台灣對於中國的威脅性自然比香港來得更高、範圍更廣，畢竟數十年來，台灣有自己的外交、國防、經濟、財政、國際能見度及知名度等世界性實力；而香港在1997年回歸之前屬於英國的殖民地，仍是處在英國的控制與管理之下，論威脅性及自主性當然不及台灣，也沒有所謂的主權意涵。

第三點、「橫濱模式」對於台灣和香港的意涵可說是南轅北轍。對於台灣來說，「橫濱模式」是一種外交上折衝與斡旋後的結果展現，屬於國與國的政府間才能發生的官方互動關係；但對於香港，採取「橫濱模式」只有具體的人道內涵，而不存在政治上的表徵與實質因素，僅是中國在單方取捨下，偶發性地給予香港好意施惠，自然凸顯香港特別行政區的地位與中國所轄管的一般省分不同之處，也是對於不斷有聲音傳出欲將香港中國「省級化」的小小澄清。

第四點、中國政府對於香港的擔憂不若台灣。無論如何香港是屬於中國實體領土上的一部份，但台灣自始至終只屬於中國單方對外宣稱「字面意義」上的一部份，實質上並不屬於其實體領土之一，若中國斷然對台灣放行了「橫濱模式」，中國認為，將會給「台獨」勢力有機可乘，對於現今動盪不安的中國內部，亦難平撫各方派系的不滿聲量。

政治操弄與算計，是中國政府是否放行第二批滯留武漢台商的唯一考量，現在繼續卡關，中國還要把責任撇得一乾二淨嗎？

（時事觀察者）

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