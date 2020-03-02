自由限時批》蘇起還在寫「招降文」?！

杭東

蘇起嘗自詡為「92共識」的編撰者，猶成了老K兩岸論述的「Seafood」。結果十多年下來，丟盔棄甲，不僅讓老K失去執政權，還被老共閹割成「一中互表」，更被習大大幹掉「92」，叫「一個中國」就是「中華人民共和國」！

現在，始作俑者的蘇起，竟然又厚顔撰文，說親美無用論，也救不了台灣，還不如在「文攻武嚇」下乖乖不要去招惹，簡直和吳斯懷一個德性！好像在替老共寫「招降文」，令人不齒！

其實，蘇起並非正港蛋頭，只算是個投機政客，逢迎有術，曾當連戰的新閜局長，後攀附「自戀狂」的馬英九，搞出「92」，還幹了一任國安會祕書長；和美籍妻子離婚，娶了媒體人（曾在中國做生意遭議），官埸失意才到大學任教。

簡言之，蘇起絕頂聰明，能言善道，遊走寰宇，並非無見識。只是時移勢轉，已成過氣老政客，看法自亦難跟上時代環境需求，徒有「大中國」情懷，却未能接台灣地氣，且對於對岸從鄧小平、江澤民、胡錦濤到習近平，每人的格局、個性、行事作風認知不足，而他們對台的態度亦都不同，無法一概而論。但均有一個共通點，就是如何吃掉台灣！

前國安會秘書長蘇起。（資料照）

按照蘇起的思路，不只是「與虎謀皮」，猶是「為虎作倀」！而蘇扮演的「鴿派」角色，反予人為「降順派」，主張「和平協議」（變成中共的「國內法」），幾和中共「同路人」無異，更甭提「一國兩制」了！

當馬英九首任之時，和蘇起箸謀的「不統、不獨、不武」，還有「外交休兵」，門戶大開，幾使台灣成了中共垂手可得的獵物！如果不是人民自覺，有了「太陽花」學運，助「反共保台」勢力勃興，促使政黨輪替，台灣早已成了中共囊中物！

再者，老K多為親美派掌權，應是「知美」，然却不知為何老美力挺民主台灣的箇中緣由及變化？確讓外界詫異！像馬、蘇竟不知近年來老美爲何由「聯中制蘇」轉為「和俄反中共」的歷程，却說台灣依賴美國沒用？還說歐盟國家反川普，軍事保台是「遠水」，顯見對近代軍事作戰知識之缺乏，亦無「知己」功夫，及了然美台的攻防戰略及幕後作業，簡直貽笑大方！

今夕何夕？現代數位科技戰爭已非傳統，無遠弗屆，如果那麽簡單，北京怎會客氣？類如此般「反美親共」論調，不就凸顯老K的「紅統化」，難不成是替老共鳴鑼開道打台灣嗎？

況且今天台灣的民主化，已為舉世稱道，而不論美方依「台灣關係法」全方位相挺，台灣自己也很爭氣，自立自強，並發展經貿、强化軍力戰備防衛。若中共武力犯台，無異自絕於世界！像以色列能屹立不搖，便是不畏戰，才有和平可言！

復次，中共經過此次「武漢肺炎」浩劫，元氣大傷，習政權民怨四起，岌岌可危。加上美中貿易戰及科技戰、金融戰等，更是雪上加霜，若欲盲動，更無異自掘墳墓！

紐約時報最近報導，全球反中情緒與恐慌隨疫情迅速蔓延，不僅華人受害，其他亞裔族群也遭受池魚之殃。

現在巳有不少專家擔心，疫情「黑天鵝」還沒有飛走，而中國諸如龐大地方政府負債和房地產泡沫等，連中國領導人都多次公開警告過的「灰犀牛」，如果也在全球經濟低迷下擺時衝到眼前，怎麼辦？

此外，近三年來中共逐漸暴露其駕馭國際秩序的企圖心，加以華府鍥而不捨地與北京周旋，披露中共竊取知識產權，及通過間諜戰企圖成為超級強國的野心，以及近期北京當局試圖掩蓋武漢肺炎疫情，導致義大利、伊朗淪陷，並威脅到其他歐洲經濟體等，歐洲國家方認清了中共為自身利益不惜禍害他國的真面目。

由此觀察，近來中共戰機連續多次擾台，不過是一種「色厲內荏」的心虛表現。連美國國務院近日都表示，美方對兩岸和平、穩定有著深切利益，並呼籲北京立即停止脅迫台灣，與台灣民選政府恢復對話。

連美國民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）近日也都在媒體表示，如果中國進犯台灣，「我認為我們必須向世界各國明確表示，我們絕對不會袖手旁觀，也不會允許入侵發生。我們有《台灣關係法》，因此『絕對』會對中國進行軍事干涉」。

也就是說，美國是支持未主動挑起兩岸危機或衝突的一方。這與美國長期對台海問題一貫採取的「戰略模糊」政策一致。

今天的「美國之音」就報導，包括一向友台的美國參議院外交委員會主席，共和黨議員里施（Jim Risch），與亞太小組委員會主席賈德納（Cory Gardne），以及與民主黨資深參議員馬基（Ed Markey）於日前共同提案，鼓勵川普政府派「高級官方代表團」前往祝賀蔡英文總統5月的就職。他們强調，台灣人民在防疫成果有目共睹，不應受到中國霸凌，被拒於國際組織外；而台灣的堅韌與充滿活力的民主和軟實力，對國際有相當的貢獻，「美國能夠、也應該就台灣在世界上的適當地位，發出強烈訊息」。不也印證古人的「德不孤，必有鄰」，得道多助嗎？

馬基與賈納德都是《台北法案》的提案人，早在2018年9月就針對中國霸凌台灣，連續奪走數個台灣邦交國後，與共和黨盧比歐（Marco Rubio）、民主黨梅南德茲（Bob Menendez）共同提出《台灣盟邦國際保障與強化倡議》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act, “TAIPEI ” Act），簡稱《台北法案》。該法案要求美國採取行動，支持台灣的外交承認或加強與台灣的非正式關係。

事實上，台灣的存亡，雖是「三分天註定」，但却是「七分靠打拼」！今天的兩岸關係，早已擺脫75年前的「國共內戰延續」的框架（中共從未統治過台灣，非主權隸屬關係），已是一種國際政治關係。故而吾人的態度，就像防疫作戰，「該怎麽做就怎麽做」！也就是說，我不犯人，人不犯我，若是人要犯我，我必抗之。什麽「92」、「一國兩制」，可以休矣。

蘇起如今已是「走味」的老政客，光會「紙上談兵」，寫下如此迂腐的「紅統招降文」，似是在刷存在感，更是在自取其辱！

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