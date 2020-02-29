自由限時批 》鍾南山是習大大的貴人?！

辛文

習大大最近突聘著名的呼吸病學專家鍾南山，為國家「復工」總顧問，看來似是高規格重視，亦或是多此一舉，但箇中則大有玄機在！

果不其然，鍾南山日前就說話了，他直指：「雖然武漢肺炎疫情首先出現在中國，但不一定是發源自中國，並稱中國有信心在4月底基本控制疫情。」這位中國國家衛健委高級別專家組組長，不但幫習大大甩鍋 ，還「鞏固」了岌岌可危的「習領導中心」！

簡言之，只要病毒源頭不在中國，意味武漢P4病毒實驗室及化武研究所，不是「罪魁禍首」，這可是「天大的新聞」。習大大就可演繹，使世衛WHO隨其起舞，並「栽贜嫁禍」給「敵人」脫身，今就有中共各種「假新聞」散播，訛傳為美研製或非洲蝙蝠異變等，猶可轉移焦點，鼓吹「義和團」式民粹對抗種族岐規，進而轉化為强調習大大的「防疫」貢獻卓著等，不一而足。諸此，無乃彰顯了共產黨「以假亂真」的欺騙夲質，不斷圓謊，使「謊話變真」，比曾參殺人還要厲害千萬倍！連同運用槍捍子，軟硬兼施，多管齊下，不斷「維穩」鎮壓和宣傅，藉以維護紅色政權！可說作惡多端，自亦將遭天譴人誅。

只要看世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）從武漢肺炎去年11月有病例起至今，不僅幫中共隱瞞疫情，猶避重就輕地拖延宣告「國際緊急重大嚴重事件」的時間，致使日韓輕信疏忽，釀成重大災難！如今全球除南極洲外的六大洲全遭波及，無一倖免。更刻意不准美公衛專家實地調查，不言可喻；亦避談禍源，埋下中共有「說謊」的空間，其心可誅。

鍾南山日前直指：雖然武漢肺炎疫情首先出現在中國，但不一定是發源自中國，並稱中國有信心在4月底基本控制疫情。（AFP）

直到今天譚德塞才宣布，將此病毒全球風險提升為「非常高」，指目前在中國以外有49國出現病毒感染案例，十分嚴重。而全球大約有2760人死亡，感染人數則已突破8萬大關。相較於其他國家，伊朗的確診數和病逝的比例特別高，達到10%左右，其他地區則大約2%。足見他的助紂（中）為虐，害人不淺！

而在鍾南山的「源頭非中國說」，及譚德塞的「暗通款曲」下，習大大不顧失控的疫情，仍大動干戈鎮壓「維穩」和强制「復工」，更大張旗鼓地搞「宣傳」，近日復推出《大國戰疫》一書，內容吹捧中共總書記習近平有卓越領導力。且集中反映習近平「作為大國領袖的為民情懷、使命擔當、戰略遠見和卓越領導力」。全景式介紹中國人民在以習近平為核心的黨中央集中統一領導下，緊急動員、齊心協力，打響疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰的階段性進展和積極向好態勢...。

詎料，卻引起反效果，不僅有外媒質疑，連中國網民也反彈，網路上一片罵聲，有人斥責當局「不要臉」、「災難還沒結束就開始歌功頌德」、「闖了這麼大的禍還吹？」更有人稱這是中共宣傳部「高級黑」云云。

《自由亞洲電台》報導，引述美國學者顧為群的說法，他認為北京當局在這個節點上吹噓習近平，是違反常識的，按照任何政治體的正常運作，尤其在民主國家，習近平這樣的領導人最起碼要下台，而北京當局如此「加班加點」反而極具諷刺。

由此不難可見，習大大正面臨民心、國內外經濟、政敵、列強等夾殺的困境，如今疫情失控，直接威脅平民的生命財產，各地「保境安民」的需求更為強烈，而現在的疫情亦己燒向北京，中南海的高官也人人自危。加以軍中疫情蔓延，軍心不穩，習政權的垮台，恐衹是時間的問題！

由於國際公衛醫療界，菁英輩出，且科技進步一日千里，鍾南山在中國或為「元老級（83歲）學者」，但於國際未必「執牛耳」，其論文在今年二月間還被國際權威期刊退還，自有其不符科學標準之處，恐非一般人所能疵議。是以，他的「源頭非中國說」，很難通過國際科學界的斧鉞，反易予人有政治的聯想。

再者，真正「濟世救人」的醫生和科學家，大多淡泊名利，熱中研究創新發明，對金錢多視為身外之物，鮮有興趣，遑言商場經營。

遺憾的是，近來中國網路稱紅遍兩岸的鍾南山，已擁有3家公司，密切關聯的公司達90多家，成了中國輿論關注的另個話題。

在騰訊微信的影音中，有一款叫做「天眼查」的APP軟體，發現輸入「鍾南山」，查出他擁有的3家公司，其中一家在廣州的，叫做「廣州呼研所醫藥科技有限公司」，還發現鍾南山是擔妊董事長，高管層當中副董事長周榮擁有34家公司，另一位副董事長張曉雷則有20家公司。該公司全部的高管層合計有90家公司。

日前，鍾南山接受外媒訪問中出現了一個小插曲，原本兒子鍾帷德只是分享父親對自己的教育趣事，但不少中國網友的重點卻被腰間的愛馬仕皮帶給帶歪了。「兒子的愛馬仕皮帶好扎眼」「兒子有點不樸素啊」、「兒子還戴愛馬仕皮帶，估計真的是領導。」也有自媒體為鍾帷德辯護，「鍾南山的兒子用愛馬仕的皮帶，怎麼就扎了這些玻璃心的眼了」、「他是買不起還是他不配？」

鍾南山的兒子鍾帷德，目前是廣州市第一人民醫院的教授，主任醫師，博士生導師，國家級百千萬人才，享受國務院特殊津貼。

鍾南山則是名列「中國人物誌」的著名呼吸病學專家，身家言行，自被高度檢驗， 因而被中國網友指為「科技權貴階層」之時，恐也將使他的公信力受損，晚節難保矣。

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