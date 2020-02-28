自由限時批 》抓黎智英就能維穩嗎？！

◎東方亮

港府今晨突逮黎智英等人（後保釋），並將依涉嫌參與非法集會被起訴，震驚社會！中外議論紛紛，多認是一種「秋後算帳」，或謂是向習大大醜表功，或是「敲山震虎」作用，警示國際民主勢力等等。

香港媒體大亨、壹傳媒集團創辦人黎智英（圖中）。（彭博）

然在中國疫情失控的大爛攤子下，光搞類此的維穩和大外宣，能救駕嗎？！反而把習王朝頹勢更弄擰了，越搞越糟，甚至置於亡境！

簡言之，反共媒體大亨黎智英、港民主黨前主席楊森和工黨副主席李卓人等，都是泛民主陣營的重量級人物，而且深得人心。而自「雨傘革命」、「反送中」運動以來，無役不與，激起港人民主自覺和自由人權意識，貢獻卓然。

祗要看去年「1124」香港18區區議會的選舉，在452個民選的議席中（按，區議員任期為四年，自2020年1月1日至2023年12月31日；連同27個當然議員，合共479個議席），泛民主派聯同本土派在高投票率下，首次在多個選區獲壓倒性勝利，取得全港86%的直選議席（389席）；而建制派（59席）和鄉事派則遭遇空前慘敗！

也就是說，港人民主意識高漲，且要求的是在「一國兩制」下施行「特首」直選，及給予的基本自治權益而已，根本是非關「獨立的主體性」，然中共却扣以「港獨」帽子，拼命打壓其基本人權的自由，簡直獨裁到了家，無怪招致國際社會公憤！

今在香港仍屬「中國一部分」及「一國兩制」下，竟連「次級公民」的自由人權（集會結社遊行），都沒有保障，甚至爭取應有民主運動，都視為「洪水猛獸」，妄指「外國勢力干預」，簡直荒謬絕倫，和「法西斯獨裁政權」，有何差異？！過去的鄧小平還會哄騙「馬照跑、舞照跳，五十年不變！」而今習大大更赤裸裸地展現「希特勒」，就是「老子說了算！」比古之庸君還不如！根本不知「官逼民反」，也不懂「民不畏死」的至理！底下一堆奸佞之臣，復剛愎自用，不是崇禎，是什麽！

像弄臣的香港前特首、全國政協副主席梁振英，今天居然在FB發文表示，「不管在外國有什麼保護傘，犯刑法或民法（包括誹謗法）的人都要受到制裁。」試問，若是「政治清明」，何須外國保護傘？！亦何有人干犯法禁？！現竟不知正本清源之道，光賴「合法」暴力行為鎮壓、維穩，人心豈能服耶？何况仁者無敵，古有明訓！顯然梁振英、林鄭月娥之流根本沒讀通「資治通鑑」，屬逢迎拍馬之徒，又何益港之回復承平期耶？！

其實，逮捕黎智英等民主派重量級人士，自有其「擒賊擒王」或「殺雞儆猴」效應，更有「隔山敲虎」作用，以警示美英等不得介入。主要是，美國國務院近日宣布，將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報與美國海天發展等5家中國媒體正式列為「外國代理人」管理，意指這5家媒體為中共政府機構的延伸。變成官方的傳聲筒，實質上已算是中共的黨工，幫中共進行宣傳（大外宣）。

接著，北京借題報復，取消三名「華爾街日報」駐京記者採訪証，而美方亦不示弱，將針對中共在美500個記者進行調查處理。如此你來我往爭鬥，勢將對中共不利。

是以，逮捕黎智英等民主派重量級人士的背後自有習大大及其親信勢力影子，對維穩、宣傳重於防疫，著墨甚深，自易招致各方反彈，陷入腹背受敵，形勢大亂困境，益發使習政權岌岌可危！當中國全境陷入疫情失控之際，無論是經貿民生等皆「遍體鱗傷」！而習大大為保權位乃將「習家軍」紛入湖北、香港搞「維穩」，走火入魔，反徒增紛亂和民怨，帶來政局動盪不安，得不償失！

在亂局人事安排上，曾經是上海灘的「二號人物」應勇，却派接任湖北省委書記；而一度退居「二線」的全國政協副主席夏寶龍，派兼任國務院港澳辦主任，前山西省委書記駱惠寧，則接香港特別行政區聯絡辦公室主任。這些人多為習派「狠角色」，才幹如何？能接地氣、平亂局否？不得而知。但光是湖北，就搞出「朝令午改」的缺口，讓數萬人於四個小時「外流」，便引發極大爭議和缺失！而香港此次又自以為是，冒然逮民主派領袖人物，勢又引起國際視聽大事，負面衝擊影響必大。所謂「國之將亡，必出妖孽」！古有殷鑑。

由於中共常把悲劇當成喜事辦，又以「黨的領導」掛帥，恣竟妄為；17年前的SARS爆發時如此，今天的「武漢肺炎」則倍甚！

正如路易十四說的那句經典名言：我死後，哪管他洪水滔天。而中國歷史上很多著名的亡國之君都有此種心態，習大大是否如此，諒可思過半矣。

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