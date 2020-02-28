胡，怎麼說》「馬總統」禍害台灣8年，「馬前總統」還不肯放過台灣！

馬英九當年是個「壞總統」、現在是個「壞前總統」！

「馬英九不適合當總統！」楊志良這句話當然是100%事實，大部分台灣人受夠了、也早就知道了，馬英九回酸楊志良說「他怎麼現在才知道？」講的也是事實，因為楊志良應該早知道，為何現在才說？台灣早已被馬英九禍害8年了！

馬英九當年是個「壞總統」、現在是個「壞前總統」！（資料照）

「馬英九閉嘴！」本身是公衛防疫專家、打過抗煞戰役的葉金川，不滿馬英九最近對政府武漢肺炎防疫工作講東講西、胡說八道，專扯防疫後腿，忍不住喝斥叫他閉嘴！

雞腸鳥肚馬英九當然不會服氣，又回嘴了，說是「對的事情，該講的我還是要講」，葉金川昨重砲再轟馬「沒人相信你是防疫專家」，直批馬講愈多只會干擾防疫、也會讓國民黨支持度低到12%還不止再下探8%！

「馬英九閉嘴！」本身是公衛防疫專家、打過抗煞戰役的葉金川（中），不滿馬英九最近對政府武漢肺炎防疫工作講東講西、胡說八道，專扯防疫後腿，忍不住喝斥叫他閉嘴！（資料照）

葉金川、楊志良都曾是馬英九執政時代少數的形象牌政務官，現在不約而同的重砲轟馬英九，兩人共識就是「馬英九不適合當總統！」，這可以說是過去式，當年選錯人已經沒有後悔藥，台灣無奈曾經選出馬英九當總統，不但被他誤了8年、害了8年，遺禍至今還沒完沒了。葉金川、楊志良當年挺馬也應負部分責任。

現在葉金川、楊志良都要馬閉嘴，疫情緊急、防疫應回歸專業，不要再添亂、誤了防疫大事！但馬英九仍自以為是不肯閉嘴，這顯示馬當年是個不適任的「壞總統」，現在又是一個最不適格的「壞前總統」。

「馬英九不適合當總統！」楊志良（中）這句話當然是100%事實，大部分台灣人受夠了、也早就知道了！（資料照）

不配當總統的馬當了8年總統，害台灣差點被他搞的翻船、國家主權幾乎被他葬送；馬總算下台了，遺禍才得以漸漸補救，但是，馬不肯死心、不肯放過台灣，以「馬前總統」身分，繼續為禍台灣！

馬英九的唯一貢獻，也許就是讓台灣人民看清楚，如果錯誤選出國民黨籍的總統，不但任上害台，即使成為前總統，享受台灣人納稅錢禮遇供養，仍不肯放過台灣！

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