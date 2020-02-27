自由限時批 》武漢竟成人間煉獄！

宋正一

自封城後的武漢，現已成了人間煉獄！周邊城市的疫情亦復不可收拾。顯然習大大的「維穩」和「復工」，遠遠不及疫情不斷升高和沸騰的民怨！

近日網路瘋傳武漢社區半夜尖叫不絕的影片，淒厲悲慘的叫聲，幾已達人類極限！致引起各方高度關注和討論。 在武漢市封城月餘，不僅禁止武漢市民進出，連上街買菜都遭嚴格控管，日前更收緊管制，宣布「完全封鎖」，全部禁止出門，民生必需品由政府統一配送。在如此高壓之下，故而近日傳出武漢居民瀕臨崩潰失控的影片，益發使人感到毛骨悚然。

而在武漢封城之初，雖曾發生多處社區居民開窗合唱國歌「義勇軍進行曲」，並高喊「武漢加油」的熱血畫面。然如今在完全不能出門的「封鎖」狀態下，有如「大監獄」，一名網友流出武漢封城滿月當夜情景，以「武漢封閉時間已達人類能承受的極限」為題，錄下黑夜中只聞滿城嚎叫的畫面，尖叫聲此起彼落，不絕於耳，短短一分多鐘的影片，不停地響著「啊～」、「啊啊啊」、「嗚～」的聲音，顯見居民精神狀態，巳趨絕望崩潰邊緣，侊如極恐怖的電影，而整個城巿則像在絕望中等死，真的是人間煉獄！

正在此時，一群自稱在武漢支援抗疫的醫護人員，不約而同地投書知名國際醫學期刊《刺胳針》，除揭露疫區一線醫護人員的慘況，包括裝備不足、手長皮疹與耳生暗瘡外，更向全球醫護界請託伸出援手，「請來中國幫助我們對抗疫情」。

武漢市封城月餘，不僅禁止武漢市民進出，連上街買菜都遭嚴格控管，日前更收緊管制，宣布「完全封鎖」，全部禁止出門，民生必需品由政府統一配送。（EPA）

這篇題為〈中國醫護人員請求國際醫療支援對抗COVID-19〉，投書者自稱是廣東首批支援醫療隊的隊員，內容指出武漢的條件和環境比想像中更惡劣，防護物資嚴重短缺，「許多同事手上都長了皮疹，由於需要長時間佩戴N95口罩和穿戴多層防護設備，一些護士的耳朵和額頭上都長了暗瘡，也因進入隔離病房前2小時就會盡量避免進食和飲水，一些人的嘴唇起了水泡，還有人因低血糖和缺氧暈倒」。

文章指出「即使是經驗再豐富的護士也還是會哭泣，我們之所以哭泣，可能是因我們不知自己要在這裡待多久？我們知道自己身為醫護人員、是COVID-19感染風險最高的人群，但我們在此向全球醫護工作者請求醫療支援，請你們來中國幫助我們對抗疫情」，這是何等令人心酸！救人的醫護人員，却沒人照顧！中共的領導只管自已，罔顧人命，莫此為甚！竟然厚顔搞「大外宣」，連媚共的世衛組織祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），都從頭到尾的百般配合習大大，簡直離譜到家！

包括隱匿疫情，還刻意拖延至1月30日才宣布，武漢肺炎疫情為「國際關注的公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，簡稱PHEIC）。使中共免受旅遊和貿易的限制，多撈一把！但此却把日夲害慘了，輕信上當，變成了「疫區」。而此也更禍害全球六大洲（除南極洲外），通通成了「五星病毒」受災區，還不該引咎下台嗎？！如此的WHO還有公信力嗎？！

國際各主流媒體也紛批WHO的「護航」中共，會失去公信力，帶給世界災難。《紐約時報》亦在不久前以社論直陳，如果2019新冠狀病毒疫情繼續惡化，這是對科學的不信任，以及對政府機構的不信任，將會是防疫上的重大問題。

由於武漢肺炎危機日增已引發恐慌，全球許多城市可能爆發疫情，股市油市波動，幾乎每一個全球性產業，從處方藥物、口罩到稀土，專家都在擔心，如有更大規模傳染，許多供應鏈將會中斷。

多位全球衛生專家曾表示，整體來看，中國的各項因應，距離令人滿意還很遠。中方官員似乎對關鍵資訊瞞了數週之久，起初拒絕美國疾病控制及預防中心（CDC）的協助，並未將病毒樣本分享給科學界。更警告其他國家，為中國多項圍堵措施失敗做好準備。

再者，類如武漢封城的隔離政策，先天上就難以維持。更大問題是缺乏公眾信任。而疾病管控辦法只會在民眾遵守管控的情況下，才能奏效。一旦民眾不信任政府，認為並未心存民眾最佳利益時，將不太可能遵循管控辦法。像在武漢及中國其他地方，民眾對官員的信任度低，有些人懷疑，政府更關切的是控制負面報導，而不是消滅病毒。誠是一針見血！

如今川普政府努力把一些世界頂尖傳染病專家，留在CDC、美國衛生研究院、美國食品藥品管理局等單位，得以整合運用，並將指派副總統彭斯（Michael Richard Pence）為召集人，自有助防制病毒的擴散。

事實上，中共的抗疫重「維穩 」和「宣傳」，把人民的生死，看成阿拉伯數字，不擇手段的隱匿和造假。例如武漢肺炎疫情持續的延燒，當局卻下令加強推出「正能量暖新聞」，外界質疑，真實民情將因此難以曝光。像中央政法委就印發「關於加強對政法系統依法防控疫情、維護安全穩定先進典型宣傳工作的通知」，要求「推出更多有溫度、有淚點、有人情味的『暖新聞』」，「為打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、狙擊戰營造良好輿論氛圍」。

有中國公民為此發起「記錄統計數字之外的Ta們」計畫，揭露官方忽視的生死故事。 譬如中國「財經」雜誌網站2月2日曾發布調查報導「統計數字之外的人：他們死於『普通肺炎』？」，記錄10餘個病患家庭輾轉求醫的過程，並直指「有大量的病患在確診流程和統計數字之外，只能自我求生」。然而，這則報導發布後不久便遭刪除。

又如，新浪微博的超級話題「#肺炎患者求助#」標籤，也在2月4日遭刪除，原有3000多筆微博的超話僅剩200多筆。

自由亞洲電台近日則引述一名2000年後出生的北京青年表示，他對官方在疫情嚴峻下力推「暖新聞」感到煩躁。這名青年說，他想知道的是，這場疫情的隱瞞、拖延及李文亮醫生的過世，到底誰要負責？真相是什麼？

報導也提到，疫情爆發之初，幾家中國商業媒體以及自媒體，包含財新、財經、三聯生活周刊、冰點周刊、新京報、南方周末、北京青年報等，一度出現許多第一線的紀實、調查報導。但在中共總書記習近平2月3日下令「加強輿論引導工作」後，這些報導便快速緊縮。

自由亞洲台並引述一名前往武漢進行調查報導的中國商業媒體記者感嘆，現在已完全不允許發在湖北、武漢的新聞，不允許做「所謂的負面報導」，「（2009年）新疆七五事件的時候，我也遇過類似的狀況… 但沒有像現在這麼嚴」。 這名記者也提到，如今幾個在武漢第一線卻被「噤言」的記者，只能繼續在醫院、社區、街頭巷尾記錄所見所聞。「在中國做報導就是這樣，你先把它記錄下來吧。至於什麼時候用… 再說吧」。

此外，中共官方言論管控的大刀，還砍向知識分子資訊平台。像2月19日，集結許多中國自由派知識分子的騰訊自媒體平台「大家」突然顯示為「此帳號自主註銷，內容無法查看」。 「大家」創刊主編、中國資深媒體人賈葭表示，得知這個消息時，他正在做飯。「我特別平靜，我吃完飯、把鍋都洗了，坐下來才開始想這個事情」，「說不上樂觀、悲觀，我做一個老媒體人來講，都已經習慣了」。

他並說，「中國媒體2012年遇到的大問題，是怎麼在新技術的進步下，讓知識分子在新平台討論發聲；至於今日，中國的大問題是，言論自由基本已不復存在」。

如今武漢封城30多天，相關的疫情拐點仍是謎。而目前中國確診人數已突破7萬人，單單湖北省就累計超過5萬8000例確診。為防堵疫情向外擴散，當局政府也在1月23日宣布開始封城，所有居民都不得擅自進出，甚至出門採買也都被嚴格管制，晚上更只能待在家裡沒辦法出門，一個多月下來民眾都無奈說簡直像被囚禁一般，如同「大監獄」，類如此起彼落的哀號聲，不斷在武漢上演，恍如地獄般生活，令人悲哀！

西班牙著名作家、記者羅莎·蒙特羅·加約（Rosa Montero Gayo），曾形容地獄，是來自遙遠的古希臘神話。却也彷彿是遠古的悲劇，連同其淒慘的天堂之下，讓現代文明的華彩掩蓋著一個「地獄中心」，乃集恐怖主義、暴力、黑社會，邪惡與醜陋的勢力大成。 類此，不也正是疫情當下的武漢寫照嗎？！國際媒體盛傳「犧牲武漢救中國」，不論如何，武漢人該醒醒了吧！

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