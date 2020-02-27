一路向南》緬甸零確診的背後：新冠肺炎的負面影響

緬甸累計排除新冠肺炎疑似病例共40例，且目前完全無確診病例。但緬甸的邊境防疫是否確實、人民對疫情缺少關心，還有緬甸長期落後的醫療環境與資源，是最令人擔心的部分。

司徒宇／國立暨南國際大學華語文教學碩士學位學程專案助理教授

中國武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎（以下簡稱新冠肺炎）疫情不僅籠罩中國，包含新加坡、泰國、馬來西亞、越南在內的多個東南亞國家也陷入疫情風暴。儘管根據緬甸衛生部的統計，從1月31日至2月22日止，緬甸累計排除新冠肺炎疑似病例共40例，且目前完全無確診病例。但筆者詢問多位緬甸友人，對新冠肺炎疫情的看法以及當地狀況，他們都不約而同地指出邊境防疫是否確實、人民對疫情缺少關心，還有緬甸長期落後的醫療環境與資源，是最令人擔心的部分。以下，將從「社會概況」、「產業衝擊」與「中緬經濟走廊建設」等三個層面，闡述新冠肺炎疫情為緬甸帶來的負面影響。

一、社會概況

首先，在邊境防疫的部分，緬甸是中國西南方的重要鄰國，與中國共同擁有超過二千一百公里的邊界線，約佔中國全國陸地邊界線的十分之一。緬甸政府目前在各出入境關口皆已設立篩查點，當地的衛生防疫人員每日密切監測出入人員的體溫與身體狀況，但一位居住在緬北臘戌的朋友告訴我，靠近中緬邊境的雲南瑞麗地區，許多店鋪和工廠已在2月中旬重新開工，使得每天有上萬名的緬甸工人進出邊境口岸到瑞麗上班，如此一來病毒傳播的機率可能大幅提高。

再者，雖然緬甸衛生部的網頁每日更新疫情狀況，包括全世界和緬甸的即時數據，而全緬各地衛生單位、國際非政府組織與在地非政府組織也都投入預防措施的宣導工作，但據臘戌當地友人的觀察，目前大概只有10%的行人會戴上口罩，就連有近距離飛沫傳染機會時（例如：打麻將），也未見有人戴口罩，婚喪喜慶皆照常舉行，可見人民防疫的意識仍非常薄弱。然而，與此同時，一位在非政府組織工作的朋友卻告訴我，目前緬甸政府最擔心的是，臉書上已開始散佈關於新冠肺炎的假消息（例如：口含7片乾胡椒，就能有效防疫），畢竟在緬甸多數人們用臉書來搜尋新聞，在尚未分辨何為個人意見或不完整、不正確的訊息時，便逕行轉發，若造成人民聽信謠言或過度恐慌，防疫工作將更加困難。

根據緬甸衛生部的統計，從1月31日至2月22日止，緬甸累計排除新冠肺炎疑似病例共40例，且目前完全無確診病例。但緬甸邊境防疫是否確實、人民對疫情缺少關心，還有緬甸長期落後的醫療環境與資源，是最令人擔心的部分。圖為緬甸戴口罩的克欽族女孩。（AP）

第三，是緬甸落後的醫療環境與資源。緬甸於1948年脫離英國獨立，但是自從1962年的軍事政變後，雖然歷經幾位不同的軍人統治者，緬甸政府的本質並未改變，一直是被軍人控制的獨裁政府，長期下來，無論政治、經濟、社會或安全層面都暴露出相當多的問題。以醫療資源嚴重低落的情況為例，根據WHO的統計，自2001年至2011年的十年間，緬甸政府的醫療相關支出僅佔國內生產毛額（GDP）的2.0%至2.4%，為東南亞國家之最低。

2011年，擁有軍方背景的登盛（Thein Sein）就任緬甸總統，出人意料地採取諸多措施以實行民主改革，再到2015年，翁山蘇姬領導的全國民主聯盟贏得國會多數席次，取代軍方勢力成為國會最大黨，使許多機構與學者認為緬甸已和過去大不相同，有逐步走向開放的趨勢。在醫療預算上的比例，也因新政府致力改革醫療體系而大幅提高，以2015 / 2016年的醫療經費佔比來說，已經成長至3.5%，約5.92億美元，緬甸政府更設下2020年醫療預算達總預算6%的目標。

然而，儘管醫療預算持續增加，仍無法滿足緬甸5,200萬人口的需求，不管在醫療機構、人員和器材的數量上，緬甸皆有待加強。近年緬甸私人醫療機構的數量雖有增長，但大多集中在城市地區，偏鄉地區的醫療服務提供仍以公共醫療機構為主（例如：醫療站或鄉村醫療中心）；另外，專業醫療人員也相當缺乏，遠低於全球標準；醫療器材則多數須仰賴進口。針對新冠肺炎病毒，緬甸政府發言人佐泰（U Zaw Htay）也表示，緬甸目前並無能力進行檢測，所有樣本需送到泰國或香港檢測，約一週才能得到結果。在此情況下，若疫情不幸在緬甸爆發，該國是否具備在醫療上可予以回應的軟硬體資源，確實令人堪慮。

近年緬甸私人醫療機構的數量雖有增長，但大多集中在城市地區，偏鄉地區的醫療服務提供仍以公共醫療機構為主；另外，專業醫療人員也相當缺乏，遠低於全球標準；醫療器材則多數須仰賴進口。（REUTERS）

二、產業衝擊

根據《伊洛瓦底雜誌》（The Irrawaddy）的報導，緬甸成衣工會近日表示，由於該國服裝供應鏈90%之原物料是從中國進口，其餘則由印尼、越南、泰國與南韓供應，但新冠肺炎疫情的爆發，導致中國對原物料實施進出口管制，嚴重衝擊緬甸成衣產業，恐遭遇斷貨危機。由於紡織品的生產比縫紉需要的資本更高，雖然各個品牌的生產基地已逐漸走向分工化、多樣化，但原料生產還是以中國為大宗，因此中國在全球成衣產業仍居主導地位。目前緬甸許多工廠紛紛將工時由每日10小時減至8小時以降低成本，並取消假日加班；甚至有負責人提到，如果疫情不能在短期內獲得控制，中方無法恢復穩定原料供應，解雇員工甚至將工廠暫時關閉都是不得不為的打算。

再者，自1964年開辦，已發展為緬甸主要盛事的「玉石珠寶展」，原訂今年3月在首都奈比都舉辦第57屆，也受到新冠肺炎疫情影響而宣佈延期。主要原因即為中國人與香港人是歷年最大戶買家，但目前受到政府旅遊限制，無法前往緬甸；儘管緬甸自2011年已實行改革開放，歐美國家也逐步取消對緬甸的經濟制裁，但玉石珠寶市場卻並未吸引更多西方買家，除了中國與香港外，其餘買家大多來自泰國或台灣。在主要買家缺席的情況下，此項能為緬甸帶來豐厚經濟利益的展覽勢必得先行暫停。

另外，目前受到中國實施疫情管制的影響，中緬所有物流皆呈現停滯的狀態。以日前因5名武漢居民逃入而獲得新聞關注的「木姐」（Muse）為例（此名出自撣語，意為繁華熱鬧的城市），它是位在緬北撣邦的中緬最大陸路貿易口岸，也是緬甸16個邊境口岸中最重要的一個。根據2017-2018的統計，此口岸完成之中緬貿易額約佔二國邊貿總額的86%，而木姐與中國之雙邊貿易額也一直被視為解讀中緬貿易狀態的關鍵指標。由木姐出口的項目除了農產品、木材、礦產外，數量較大的就是水果（緬甸有將近一半的蔬果出口由中國市場吸收），過去平均一天約有500-700輛載滿西瓜、甜瓜…等蔬果的卡車由木姐輸往中國。然而，現在受到疫情影響，人員移動被嚴格限制，在缺少買家的情況下，許多無法在緬甸國內市場消化的農作物（其實國內市場的利潤也遠低於出口中國），即使運至邊境也乏人問津，面臨腐爛敗壞的窘境。此外，疫情爆發也連帶造成中國赴緬遊客減少，以及進口物資短缺等問題，在在都使邊境人民的生計面臨不小衝擊。

受到疫情影響，人員移動被嚴格限制，在缺少買家的情況下，許多無法在緬甸國內市場消化的農作物，即使運至邊境也乏人問津，面臨腐爛敗壞的窘境。（REUTERS）

三、中緬經濟走廊建設

最後，就區域位置來看，緬甸位處東亞、東南亞與南亞的大陸交界地帶，對中國向西南的開放與發展，佔有極重要的經濟與戰略地位。因此，中國一直將緬甸視為「一帶一路」建設的關鍵夥伴。2017年11月，中國外交部長王毅訪問緬甸時提議，建設北起中國雲南省省會—昆明，南下至緬甸中部第二大城—曼德勒，而後分成二路，一路往南直達緬甸經濟中心—仰光，另一路向西延伸至若開邦的皎漂港，總長約一千七百公里的「人字形」中緬經濟走廊。而後，中緬二國於2018年9月針對共同建設經濟走廊簽署諒解備忘錄，並於2019年初正式動工。2020年1月中旬，中國國家主席習近平第一次訪問緬甸，並在奈比都與翁山蘇姬會面時，也再度強調必須發揮好中緬經濟走廊的作用，聚焦龍頭專案，加強二國互聯互通，並深化基層人文交流。

然而，根據《路透社》在2月19日的報導，這一切計畫可能因為新冠肺炎疫情擴散而陷入延宕，在中國全力對付疫情的當下，不僅多項建設內容（例如：昆明至皎漂鐵路、皎漂深水港、邊境經濟特區等）的進程因中國工廠停工而面臨暫緩，即便復工後也無法在短期內趕上進度，而人民的移動也因旅遊限制遭到禁止，致使許多負責開發案的中國重要技術或管理人員，從農曆年過後便無法返回緬甸復工。如同一位負責鐵路建設的高階主管所言，目前只能先行處理難度較低的部分，其他必須等專業技術人員回來才能繼續。由前述可知，新冠肺炎疫情除了在緬甸當地造成人民疑懼與產業衝擊外，也讓中緬經濟走廊建設在2020年有一個非常不好的開始，並且為後續進度帶來莫大挑戰。

參考資料：

楊明娟，「躲武漢肺炎 湖北多人跨境逃至緬甸」，央廣，2020年2月12日。

「緬甸醫療產業概況與需求」，醫衛新南向，2018年9月12日。

新田裕一，「肺炎疫情衝擊東南亞果蔬農戶」，日經中文網，2020年2月13日。

梁東屏，「中國在緬甸的六個一帶一路計畫」，人間福報，2019年1月29日。

Myo Pa Pa San, “Myanmar’s Garment Factories Face Closure as Coronavirus Blocks Supplies,” THE IRRAWADDY, February 19, 2020.

Kyaw Myo, “Myanmar Postpones Gem Emporium Amid Coronavirus Scare,” THE IRRAWADDY, February 18, 2020.

REUTERS, “Coronavirus Slows China’s Belt and Road Push,” THE IRRAWADDY, February 19, 2020.

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