自由限時批》防疫當頭 都得退位！

程悲天

現值武漢肺炎病毒最嚴峻時刻，而無症狀者「傳播」者增，只要碰上就倒楣，無人可倖免，連狂妄凶狠的習大大都不敢再說「可防可控」，世衛WHO專家更說難控！什麽時候被「感染」，誰都難知道，致使全球「人人自危」！所以「防疫再防疫」，已不是口號，保護自已，就是保護大家！

截至今天，共有41國或地區確診8萬1003例、死亡2764人，當非危言聳聽。

準此以觀，大甲媽祖遶境之類的大型活動，即便是「縮簡」，一樣是「群聚易感染」的活動，一樣是具危險性的「病毒傳播」管道，主事者必須廣納資訊、審慎考量判斷，不能一句「縮簡」或「配合政府決定」等等，而無「暫停或延後計畫」，缺乏慈悲心懷，復師心自用，形同卸責的作為，無視「疫情」的蔓延嚴重，無異「害人害已」！

如果觀察近來國內外的資訊，慘不忍睹！便不難見問題的峻險，已不容任何人可擅自作為，因而危及公衆健康，自須受到防疫的規範！

大甲媽祖遶境之類的大型活動，即便是「縮簡」，一樣是「群聚易感染」的活動，一樣是具危險性的「病毒傳播」管道，主事者必須廣納資訊、審慎考量判斷，不能一句「縮簡」或「配合政府決定」等等，而無「暫停或延後計畫」，缺乏慈悲心懷，復師心自用，形同卸責的作為，無視「疫情」的蔓延嚴重，無異「害人害已」！（資料照）

例如台灣今已出現「無症狀傳染」的11歲兒少（第31例。北部家庭共5人感染），已無法讓人小覷！又如日本武漢肺炎疫情亦日益嚴重，截至今（26）日上午，已有862人確診（含鑽石公主號乘員691人）、5人不治（4人是鑽石公主號乘員）。文部科學省雖然呼籲各級政府自行判斷是否停課，但目前已傳出35人確診的北海道地區，已由教育委員會做出「中小學全部停課」的正式呼籲，這也是北海道第一次因為疫情全體停課。

而韓國的武漢肺炎確診累計病例26日則己增至4位數，有關當局通報新增169例，總計1146例確診。包括今天凌晨有一起確診武漢肺炎病例不治身亡，為「新天地」大邱教會信徒（被一名同為教會女信徒「超級傳播者」傳染）。使韓國境內累計死亡病例增至12例。

再如有學者稱伊朗現況是「製造疫情大爆發的配方」，對全球防疫形成重大威脅。 而曰前才否認「隱瞞疫情」的伊朗副衛生部長哈利其昨天證實自身也感染，現伊朗武漢肺炎有61例確診，累計14人死。

就連義大利，也讓世衛WHO感到意外，現當地武漢肺炎已累計11死，確診總數增至322例。目前義國本身也陷入口罩荒，威尼斯嘉年華活動如歷史悠久的「假面具節」（1162開始，比大甲媽祖百年歷史更久）也已經取消，而當地各大教堂幾乎都對外關閉，據媒體報導，到3月1日前，各種婚喪喜慶停辦，不得已要辦喪禮，也不會有任何彌撒禮拜儀式。且義國倫巴底大區（Lombardy）包括義大利足球甲級聯賽有4場賽事延期，威尼斯嘉年華最後2天活動同步取消。當地如臨大敵，官方已經下令，只是體溫超過攝氏37度（da 37 gradi in su）就被視為發燒，禁止上班。各級學校，從幼稚園到大學，包括「Claudiana」衛生學院和「Monteverdi」音樂學院的教學活動在3月1日前，全部暫停；而圖書館與自修室也不對外開放。

如今義大利已經變成歐洲疫情最嚴重的國家，該國境內感染個案多集中在北部，以米蘭為首府的倫巴底大區最多，其次是以威尼斯為首府的威尼托區（Veneto），奧地利一度傳出禁止義大利火車入境。

現就連美國也戰戰兢兢，美國疾病控制與預防中心（CDC）今天更發出警告：武漢肺炎疫情，可能在美國發生社區傳播，撥款25億美元備戰中！CDC免疫與呼吸系統疾病中心主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）指出，企業與家庭都應該開始為美國的大規模疫情爆發做好準備。

梅森尼爾坦言，隨著越來越多的國家發生社區擴散疫情，在美國邊界的防疫工作變得越來越難。她提醒美國公民，務必為此波疫情做好準備，包括學校可能停課、醫療資源可能無法及時應付狀況、民眾可能必須在家工作等。

CDC高階官員的喊話，顯示美國川普（Donald Trump）政府對於武漢肺炎的警覺，明顯提升。同時，美國衛生福利部部長阿澤（Alex Azar）也表示，美國可能出現更多的武漢肺炎感染病例，他將督促國會批准25億美元的緊急撥款，增強防疫工作。

根據約翰霍普金斯大學的最新統計，全球武漢肺炎確診病例已經突破8萬人，死亡人數也超過2700人，其中美國有57個確診病例。受到美國可能爆發武漢肺炎消息影響，美國股市25日再度重挫，道瓊工業指數狂瀉880點，2天的跌幅累計超過1900點，投資人一片愁雲慘霧。

綜上簡述，可見此疫情的曰益蔓延，台灣民衆自須提高警覺，步步為營，做好自我防護的工作，才是防護大家健康之道！若主事大甲媽祖遶境者，若能省悟主動取消，則是功德一椿，若是執意要辦或延後，恐未必能平息爭議，反陷神明於不義，非智者和仁者也。

況且一旦失控就會造成僅次1918年流感大流行的疫情，而1918年的西班牙型流行性感冒曾造成全球5億人感染，奪走至少5000萬人性命。

再者，儘管「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第七條中「防疫期間，中央流行疫情指揮中心指揮官為避免疫情擴散，得指示對受隔離者、檢疫者或確診罹患嚴重特殊傳染性肺炎之病人，實施錄影、攝影、公布其個人資料或為其他必要之防治控制措施或處置。」但一個宗教活動有必要「驚動萬教」嗎？

連新北市長侯友宜今天都表示，針對人擠人、長時間接觸的活動，且共同住宿、飲食，他認為不適宜，新北市的宗教活動將視個案重新調整。

而防疫指揮中心指揮官陳時中在今天下午的例行記者會時表示，媽祖是慈悲的，疫情期間要保護好自己，「不要讓媽祖憂心啦」。

目前的疫情非常不利於舉辦大型活動，因為病毒的不確定性導致威脅非常大，短期間內疫情往下掉的機率非常低，但各宗教活動行之有年，指揮中心對於大型活動的舉辦與否裁量的權力要很謹慎。

而內政部官員亦表示，主辦單位若能提「延後計畫」備案，不失為一辦法。然就輿情觀察，此事根本應該中止！

事寶上，台灣媽祖遶境歷史上，亦曾因流行疾病而導致暫停或延後。根據《臺灣日日新報》於1923年4月28日第6版《諸羅特訓：媽祖大祭》報導中提到， 「媽祖大祭，既報北港街，前因郡下發生腦炎，禁止交通，數十萬人之媽祖參拜者，不得參詣，街人士深以為憾」，當年度的北港媽祖遶境活動，原於農曆正月15日舉行，但因日本腦炎影響而延後。往昔台灣也曾經因二次大戰（戰爭空襲）和二二八事件（禁止聚衆）取消辦理。因特殊情況取消延期廟會活動，早已有前例可循，且農曆九月初九是媽祖昇天日，屆時如疫情減緩，氣候也較涼爽，也不失為一個好選擇。

公衞專家楊志良在今天也提出警告，武漢肺炎病毒太容易被感染，是「最成功的超級病毒」，將估計有兩億人中鏢，而台灣仍將難逃「社區感染」的情形。「遶境」不如「虛擬實境」，只要「心誠則靈」！

今天總統蔡英文就毅然宣布暫停籌辦520總統就職活動，全力投入新冠肺炎防疫，便是起了良善的榜樣，值得各方效法，以利巳利人！

同時，她感謝慈濟、佛光山、法鼓山，以及全國各地媽祖、保生大帝、玄天上帝、慈惠堂系統等信仰的團體，因為擔心信眾的聚集造成防疫的風險，陸續宣布暫停、延後大型活動，或改以線上法會等其他方式取代。

在這個關鍵時刻，大家合作防疫，可以使工作更加順利，並可減輕第一線醫護及防檢疫人員的壓力。簡言之，國泰民安，是所有人共同的盼望。全民投入防疫，以及宗教信仰倡導的正向力量，當可同舟共濟，在艱彌厲，克服重重考驗！

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