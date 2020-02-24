自由限時批》北京「病危」？！

宋娣

「武漢肺炎」病毒直奔京城，快將中共「領導班子」送入加護病房了！由於疫情持續延燒，且蔓延全球，天怒人怨！習大大迫不得已在23日承認，武漢肺炎是自中共「1949年建政以來最嚴重的公衛危機」。

據新華社報導，中央統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作部署會議23日在北京召開，黨和國家領導人習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等出席會議。

一直强調疫情「可控可防」的習大大，終於發現「鋼鐵的共產黨、解放軍」，根夲鬥不過自已製造的頑劣狡猾病毒，嚐到害人害己的苦頭！不得不承認這次「新冠肺炎」疫情，是「新中國成立以來在中國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件」。

習大大現在的覺醒和亡羊補牢，未免太晚了，因為大錯己鑄成，好好的一個江山已被搞得千瘡百孔，經濟困窘，民怨四起，連列强都被得罪光了，國內外的信任度幾近破產，又何資格擔當「終身主席（皇帝）」耶？其權位勢將難保矣。

習近平日前承認這次疫情是「新中國成立以來在中國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件」。（美聯社）

連中國反共富豪郭文貴日前都曾爆料，中共早已預估「死亡人數最多會有1億人」；而他最近又在直播中宣告，今年6月4日「沒有共產黨的新中國一定會成立」，且會由許多國家一起宣布。顯然習大大權位危在旦夕矣。

而在最近的直播爆料，認為中共已經很難防止疫情在北京繼續蔓延，因爲北京包括西城區政府在內多處已爆發羣聚性感染。21日為止，北京大學人民醫院有超過500人遭感染，淪為北京最大的疫情爆發地點，且已有北京大人物遭感染，此人黨職最低至少是「常委級別」，今連某名導演也已遭感染。

近日，中共副總理韓正在部署各地儘快復工、恢復交通的會議上，要求北京着力「外防疫情輸入」。顯見疫情已危及中共領導班子的安全。

據中共官方通報，北京確診病例截至2月22日零時已升至399例，4人死亡。但外界普遍質疑中共官方的數據，認爲實際數據可能會更高。

目前北京市15個區中，除最東邊的平谷區尚無確診病例外，其它14個區都已有確診病例。特別是西城區，這裏不僅是中南海、中央書記處、中央辦公廳、中紀委、中組部、中宣部、國務院、大會堂等的辦公所在地，而且轄區內部級以上中央單位就有120家，包括中共國家發改委、國家財政部、國家工商總局、國家統計局、國家菸草專賣局、中國兵工集團、中核集團等。

據郭文貴的說法，北京大學人民醫院是中國最高級的醫院之一，擁有世界上最好的醫學設備，但北京大學人民醫院這回受疫情影響巨大，感染人數不斷攀升，有人跳樓，有些人跑了，亦巳不是新聞。同時，北京大學人民醫院為中共提供「代孕生子」服務，是「給共產黨配種的地方」，該醫院更是中央政治局委員、中央政治局常委、中央紀律檢查委員會、北京市紀律檢查委員會等中共要員的「定點醫院」。

最近更有消息傳出，美方正密切關注及監控中國領導階層是否展開撤離計畫。

據Yahoo新聞駐美國安調查記者麥勞克林（Jenna McLaughlin）21日引述兩名美方知情人士表示，目前部分關於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）及中國應對方式的可靠消息，已經是由軍方管道而來。其中一名曾任美國情報官員的知情人士指出，中共的行徑導致美方情報圈必須介入，「因為沒有數據，意味著只能靠監控」。

現階段美方所追蹤最重要的議題，就是中國領導當局計劃如何確保「業務連續性」（continuity of operations），亦即政府如何在面對前所未有危機時，還能維持基本運作。

而在中國，這項計畫還可能包括護送高階領導人離開國家，或是尋求類似像美國「末日地堡」的安全庇護。他也透露，美國情治圈注意到，中國官員有在採取類似應變計畫的跡象，顯見北京內部對疫情的憂慮程度。

由於美中貿易戰，加上美國近年來打擊中共間諜活動、智慧財產權竊盜行為，雙方關係緊張態勢上升，使美方更難取得與公共健康危機有關的完整資訊。

報導復引述一名美國國安官員指出，雖然美方與中國都有溝通管道，但並非總能確定中國官員會使用這些管道，或是接聽電話。

前美國國家情報會議（National Intelligence Council）主席屈佛頓（Greg Treverton）就指出，美中關係確實讓美方更難取得可靠情資。他強調：「健康是重大國安議題，尤其當身為情報目標的中共，並不是那麼願意給予應有的協助。」

另據「德國之聲」 報導，現任越南富布萊特大學（Fulbright University Vietnam）副教授、美國學者博爾丁（Christopher Balding）指出，新冠狀病毒此次帶給中國經濟前所未有的打擊，若疫情惡化及復工反覆的情況延續至3月中旬到4月初，中國經濟會出現「十分嚴重的問題」，且現在各個企業連如何安穩度過下半年，或是接下來一、兩年的時間都有問題，這已不僅僅是改變經營模式就能解決的。

他分析，中國目前面臨兩大挑戰，一是近半數的人民受到行動限制，經濟活動水平非常低；二來，企業及人民的高負債狀況，根本無法應付疫情危機，許多企業在數週後就會出現金流斷裂無法正常經營的狀況，且連「各大銀行都面臨資金問題，現在要達到官方對儲備資金的要求都有困難，別說是支撐大規模的放貸」，若政府再透過國債來籌集刺激經濟所必須的資金，銀行是否有能力負擔將值得擔憂。

再者，習大大面對此次嚴峻的疫情與經濟的挑戰，竟然在先前還公開保證，「今年中國仍可以實現既定的經濟社會發展目標任務」，博爾丁則痛批，這是「非常不現實」的預期，他認為最後中共很可能走一種中間路線，就是不在檯面上大張旗鼓推出刺激政策，而是私下允許各地政府分別推出一定的刺激政策，來度過此次危機。

如今疫情已經在韓國、日本、伊朗、義大利等多個國家加速擴散，疫情擴散全球並會大爆發的趨勢正在形成。然則，中共控制的媒體，却極力營造疫情趨緩的謊言和假想，絕不可能支撐太久，只會帶給輕信中共謊言的中國民眾更多的災難和死亡！

若中共當局一再恣意妄為，而病毒是不分大小，只會一律毒害之。而中共迷信的槍桿子和筆桿子，亦一樣抗不了洪水猛獸般的病毒侵蝕敗亡，唯有回到民主和科學的大道，始克有濟！

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