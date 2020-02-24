自由開講》請為台灣感到驕傲！

◎武傑凱

自武漢肺炎疫情（又稱2019新型冠狀病毒；COVID-19）爆發以來，除發源地中國大陸以外，亞洲主要國家或地區如香港、新加坡、日本與韓國等地疫情於近日內大幅惡化，其中日本、韓國政府因為防疫措施上的荒腔走板受到該國國民於網路輿論廣泛抨擊，新加坡、香港當地民眾面對疫情更是發生瘋搶及搶劫物資的狀況，末日電影情節在這些亞洲進步地區真實上演。

相較於此，臺灣於初有病例傳出時便開始推行防疫措施，並隨著疫情的逐步升溫提高應對強度，政府官員與公務體系此時亦展現高度專業及效能，力阻病毒在台蔓延。同時民眾在面對疾病威脅下，雖然對於政府防疫措施可能仍有部分不同意見，但大多仍能保持高度的理性與自制，除自發性的增加洗手與酒精消毒頻率等清潔方式外，並無過度恐慌而囤積民生物資情形發生，即使是如口罩、衛生紙等重要衛生物資，亦普遍能配合政府政策或呼籲理性適當購買與配給，使臺灣在地理位置上離疾病爆發地如此靠近下，仍能有效控制疫情，並將影響降至最低。

相較日韓疫情，臺灣於初有病例傳出時便開始推行防疫措施，並隨著疫情的逐步升溫提高應對強度，政府官員與公務體系此時亦展現高度專業及效能，力阻病毒在台蔓延。（資料照）

每到選舉前後「人家都在拚經濟民生，只有臺灣每天在藍綠惡鬥」「臺灣只顧政治，政治都凌駕專業」「臺灣社會被政治撕裂」等言論在各大新聞媒體留言板或討論區往往屢見不鮮。雖然我們也不是完全沒有需要改進的地方，但此次臺灣政府與人民應對武漢肺炎迄今展現的專業、團結與理性，相較於亞洲鄰近國家，絕對值得我們國人共同感覺到驕傲。

（律師、國立臺北大學博士生）

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