自由開講》國民黨的「兩大民意毒瘤」

◎蕭嘉弘

前總統馬英九不甘寂寞，刷存在感，說出「兩岸不存在國籍問題」的世界級笑話，被年代新聞主播張雅琴回嗆「Are you 秀逗？」半英半台，網友叫好，作為「外省人」第二代的她也表示，她不是中國人，她是台灣人，硬是把主權意識薄弱，對中國卑躬屈膝的馬給比下去，喚起民眾對馬「親中軟腳馬」歷史定位的回憶。

前總統馬英九（中）不甘寂寞，刷存在感，說出「兩岸不存在國籍問題」的世界級笑話，被年代新聞主播張雅琴回嗆「Are you 秀逗？」，網友叫好！（資料照）

WHO阻止台灣加入，ICAO將我主權矮化，稱呼「中國的一省」，台灣在國際上怎麼會沒有國籍的問題？背後不就是中國大力在阻撓？在台灣的「外省人」有二種，一種是陳師孟，張雅琴或如年輕輩的吳崢，認為自己是台灣人，想方設法為台灣發聲，一種卻是像馬英九和他父親馬鶴凌，舔中，心向中國，馬無法認同台灣，日前他在郝龍斌為黨主席選舉的選票拜訪時，仍固執說「必須堅持」那拖垮國民黨選情、虛幻的「九二共識」，只因心中充滿秋海棠地圖的黨國落伍思想，要拖台灣人民下水，和立法院國民黨的「叛將立委」吳斯懷，迫不及待、書面質詢批政府不該挑釁中國，真是「哥倆好」的中國國民黨跳樑小丑。

國民黨立委吳斯懷。（中央社）

台灣該向愛爾蘭多學習，即使和英國往來互動頻繁，居民也大多會說英語，但愛爾蘭人被誤會說成英國人時會很不高興，筆者就有目睹的經驗。國民黨再不好好約束自視「中國總統」和「中國軍立委」，黨兩大「民意毒瘤」的一搭一唱，就等著被愈來愈多人覺醒的台灣，丟入歷史的灰燼中！

（旅遊業）



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