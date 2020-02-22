自由限時批》中共疫後影響國際組織勢微！

◎杭東

一葉知秋！中共經過「武漢肺炎」病毒的浩劫，國內黨政軍經又成了爛攤子，紛亂內鬥不己，體質轉弱；且又將失去WTO世貿組織「開發中國家」優惠待遇，已使遍體鱗傷的經濟，更顯欲振乏力，而對未來國際組織的主導性影響，必將勢微！

近日的《日經亞洲評論》就直陳，不要再讓中共主導聯合國機構了，西方國家和日本必須阻止北京按照它的造型重塑世界。

例如中共對疫情從起初的隱匿通報，到疫情爆發遍及世界各地後，仍持續封鎖消息，並拒絕分享病毒資訊；對此，美國參議員盧比歐（Marco Rubio）最近更表示，「這更加證明中國擔當不了全球性角色」。他投書《真清晰政治》（Real Clear Politics）便指出，中共對於成為全球「負責任的大國」沒有興趣，若是從公然進行間諜活動，或是將百萬維吾爾族關進集中營等事件，都無法認清這個問題，那在中國此次處理疫情不當應該能夠看得出來。

盧比歐表示，從李文亮吹哨事件傳開之後，各界已開始懷疑中國謊報疫情的統計數字，不僅延誤防疫時間，在疫情爆發後還拒絕分享病毒資訊，絲毫不理會國際的迫切需求。且指出，中共為了顧及顏面，向其他金磚四國施壓，禁止他們進行防疫措施，還挾持世衛組織（WHO）將台灣隔絕在防疫圈之外，而此次中國爆發病毒危機，亦是對美國企業一種提醒，顯示極權主義與自由市場經濟水火不容。

又如CNN等國際著名媒體一直高度質疑世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）替北京護航的態度，不斷替中共說好話，直到1月30日才宣布是全球衛生緊急事件，其推拖拉的反應，是擔心宣布緊急狀態會損害中國（中共）的國際地位和利益，飽受各方批評。同時，還不讓美國專家小組到武漢實地調查真相，連美國知名記者格茨（Bill Gertz）都強烈質疑，「中國到底在隱藏什麼？」更是令人匪夷所思！

國際著名媒體一直高度質疑世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（中）替北京護航的態度，不斷替中共說好話，直到1月30日才宣布是全球衛生緊急事件，其推拖拉的反應，是擔心宣布緊急狀態會損害中國（中共）的國際地位和利益，飽受各方批評。（彭博）

直到日前譚德賽發現事態嚴重，武漢肺炎疫情影響的國家愈來愈多，連無中國相關接觸史及伊朗病例便有快速增加現象，2天內出現18例新病例及4例死亡，衹好坦承遏止疫情的機會之窗，正在縮小。加以俄國宣布「武漢肺炎」為「人工病毒」，並全面「封境」，不准中國公民入境及旅遊，震驚國際後，到今（22）日，才勉准國際專家組團進武漢。中共背後操弄的伎倆，昭然若揭！

《日經評論》指出，譚德塞是衣索比亞的官員，而衣國位於東非、是中國經濟援助的主要接受國。中國國家主席習近平的妻子彭麗媛，多年來一直擔任世衛組織結核病和愛滋病親善大使。顯見中國（中共）為其自身的利益，利用其政治和經濟影響力，重塑重要的聯合國機構。」目前聯合國旗下有15個全球性機構，其中4個都是中共高級官員擔任總幹事等要職。以便在國際社會中持有更大的發言權。

例如國際電信聯盟（International Telecommunication Union，簡稱ITU）自從五年前一位中國（中共）官員（趙厚麟）擔任國際電聯的袐書長以來，國際電聯就一直對北京傾斜。而總部在日內瓦的世界知識產權組織（World Intellectual Property Organization，簡稱WIPO），亦將於3月5日至6日舉行選舉，決定新的總幹事。日本已提名一名日本專利局的前官員作為候選人，而一名中共候選官員也正在活動。若「將世界知識產權組織的任命交棒給中國，就像請狐狸把守雞舍一樣。」《日經評論》强調，中國為一黨專政的共產主義國家，在政策制定和實施方面都缺乏透明度；而「將此專制心態帶入聯合國機構，將會改變國際公正透明規則，毋寧使人更為擔憂。」顯然，美國、歐洲和日本必須共同努力，以確保聯合國組織不會變成更為「中共化」。

《新美國》雜誌（The New American）在此前亦曾發文披露，中共將其長臂伸到聯合國各機構及其它國際組織內，並要求所有在國際組織任職的中共官員應絕對服從黨的命令，而此自與國際組織的「職務要求相衝突」。

如今擔任聯合國機構的中國雇員要比來自任何其它國家或政府都要多，而共產黨的獨裁政權公開要求聯合國所有中國雇員都要隨時順從其指示。不服從者的後果包括強迫失蹤，或由共產黨所操縱的虛假「審判」，甚至暗殺。

《新美國》說，中共已將其代理人安插在整個聯合國和「全球治理」機構中，如國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行等。另在北京外國語大學設立「全球治理學院」，培訓大批中共代理人，滲入所謂的「新世界秩序」機構。比如聯合國經濟和社會事務部（DESA），已由中共外交部副部長劉振民於2017年7月出任聯合國副祕書長後主管該部。

《外交政策》亦報導，聯合國高級官員劉振民領導的DESA，正在幫助中共向發展中國家出售「一帶一路」，便該機構在劉的帶領下，已經成為了一塊「準中國（中共）領地」，支持北京在全球發展領導地位的主張。

聯合國的另一個由中國（中共）官員控制的機構就是國際民用航空組織（ICAO）。現有192個成員國。現由前中共官員柳芳任祕書長。受中共的影響甚至操控的跡象，越來越明顯。例如台灣處於東亞空中交通最繁忙的地點，卻長期無法直接聯繫國際民航組織，也無法直接獲取國際民航標準的信息，儘管2013年，ICAO邀請台灣參與了國際民航組織大會。不過2016年，ICAO不但拒絕台灣出席三年一度的國際民航組織大會，甚至拒絕台灣媒體參與採訪。美國多位國會議員批評ICAO此舉是以國際飛航安全為代價，姑息中共的霸凌行為。

而由中共代理人掌控的聯合國國際電信聯盟（ITU），由趙厚麟任祕書長，負責分配和管理全球無線電頻譜與衛星軌道資源，制定全球電信標準，正在尋求互聯網全球審查和控制。亦自2015年起，中共便開始與ITU成員國探討電信基礎設施區域合作，推動其「一帶一路」戰略。

另一聯合國工業發展組織（UNIDO），係致力促進發展中國家工業發展，現有170多個成員國，由中共前財政部副部長李勇出任總幹事。此外，中共還在多個聯合國組織中安插了副手職務，比如聯合國科教文組織（UNESCO）的副總幹事之一由前中共外交部國際問題研究所前所長曲星擔任等，不一而足，顯見中共「赤化」國際組織，不遺餘力，在在使民主同盟國家憂心。

不過，美國參議院外交關係委員會的兩位參議員托德‧揚（Todd Young）和傑夫‧默克利（JeffMerkley），早在去年九月就提出一項法案（Aotearoa/Wikimedia commons），直指中共侵犯和破壞包括人權、核擴散，流行性疾病、全球經濟危機和氣候變化等工作。

而這份「揚-默克利」法案，係要求美國國家情報局局長審查中共在聯合國及其它國際組織中的活動。而美國國務院亦巳對應還設立了一個專責單位，以負責推動與盟國之間的協調行動，並調查中共圖在聯合國各組織中，不斷擴大的影響力。

由此可見，美方對中共插足國際組織，不論國會和行政部門，都已有妥為綢繆因應之道，以遏制其「赤化全球」的陰諜！

而自美國川普總統上台後，倡導的「美國再強大」，及鷹派「反共」團隊的任事勇為，三年多來，已大大地扭轉國內外形勢，不僅在美中貿易戰、科技戰、金融戰取得勝利優勢，並在軍事外交層面迭有斬獲，而今在抗疫戰又和俄國聯手對付中共，使中共節節敗退。像世衛公共衛生法暨人權協調中心主任、美國喬治城大學法學院教授高斯廷（Lawrence Gostin）就說：「目前疫情在中國並沒有得到控制，這可能會損害公眾對政府的信心。」

而幫助中國經濟增長的外貿、投資、消費，現幾乎熄火邊緣，在失業潮、破產潮、違約潮的衝擊下，現在企業的營收也垮，國內外的債務更是嚴重，尤其是3月的還債高峰期，引發金融風暴則是遲早的事，足見體質已轉虛弱！加以川普的「印太戰略」，聯合日本、澳洲、印度，還有台灣，來形成對中共的聯合圍堵，還把中共納入北大西洋公約組織要防範的對象，今更在研究面對一個「後中共時代的中國」等等，其能否再在聯合國的國際組織發揮影響力，已大成問題矣。

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