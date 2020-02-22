自由開講》中國一國兩制的行徑是比病毒更毒的『政治黑死病』

王海航

喧騰多時、眾所矚目，我國滯留在日本鑽石公主號的19位國民，終於在昨（21日）晚間用華航包機將他們接回台灣國土。這樣的消息讓人振奮，不僅顯示台灣外交人員為了接回自己國家人民、維護國格，與日本的努力交涉，也讓世界看見台灣防疫人員在防疫上的高度投入與用心，更加證明了用自己國家的國航飛機將人民接回國土是一項慣例以及普遍的利益價值，之前中國壓迫台灣必須使用東方航空載回台商是多麼的司馬昭之心，棄台灣民眾健康於不顧！

一直以來，中國對於台灣的吃豆腐、打壓可謂是無所不用其極，從日前武漢台商包機返回台灣的航機使用就可看出中國對於台灣「中央v.s地方政府」的老大心態。沒有人想過，中國在於武漢肺炎疫情已經如此嚴重之際，面對台灣所有應對的事務竟然還是秉持「一國兩制台灣方案」的方針，堅持武漢台商若要包機返台必須使用中國的東方航空執行運送計畫，讓世界各國驚呼中國政府「政治凌駕普世人命價值」的思維又被再度證實。

看看近日來世界各國政府針對中國武漢肺炎肆虐後的撤僑行動，美國、日本、南韓、英國、德國、法國、新加坡、泰國、澳洲…等國家，無不使用自身國家的國航公司將人民接回國土。2011年中國曾經為了執行利比亞撤僑的緊急包機任務曾經公開表示：「為了同胞的安全，為了國家的使命，國航各單位全力以赴，保證圓滿完成國航接送撤離滯留利比亞中國同胞的包機任務。廣大幹部員工依靠經得住重大事件考驗的應急能力和齊心合力的密切合作，克服了時間緊、任務重、情況複雜多變等各種困難。打贏這場硬仗，體現了全體國航人的政治責任心和使命感，贏得了社會各界、廣大旅客和海外媒體的廣泛讚譽。」

我國滯留在日本鑽石公主號的19位國民，終於在21日晚間用華航包機將他們接回台灣國土。（本報資料照）

在在顯示，中國也高度認同使用國家國航接回國民是政府責任與無可迴避的使命，但在武漢台商包機的事件上，中國卻可以草菅台灣人民的人命，完全不和台灣政府直接進行任何對話與協商，更想將所有的責任丟包給台灣，中國國台辦日前甚至發新聞稿指責，「民進黨當局能拖則拖，能拖多久就拖多久，『台獨行徑傷害兩岸同胞的感情和根本利益，是比病毒更毒的政治瘟疫』。」

如果說台灣政府老早就將「名單也已經都給了，飛機也準備好了，檢疫、防疫、醫療照顧的人員也都待命，隨時都可以讓包機出發」這樣的積極作為被中國視為「拖延」的話，那中國的「謊言」就是「擺爛」，而「中國一國兩制的行徑傷害台灣同胞的感情和根本利益，是比病毒更毒的『政治黑死病』。」

面對這樣的完全壓迫、完全蠻橫的中國政府，台灣堅持「自己的人民自己救、國航飛機接回國民的普世常態」有錯嗎？

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