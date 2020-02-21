自由限時批》習大大四面楚歌！

辛文

中共最親密的戰友俄羅斯，現亦不約而同，和美國合作反制「武漢肺炎」病毒！復一口咬定此病毒，就是「生化武器」，更產生全球恐慌性圍堵，已使習大大陷入四面楚歌的危境！

繼美國自中撒僑、禁止中國公民入境及赴中旅遊後，俄羅斯主管衛生事務副總理高里可瓦（Tatiana Golikova）不但宣布自20日起禁止所有中國公民入境，對象包括香港人和澳門人，更咬定「武漢肺炎」病毒，就是「人為重組」的「生化武器」。2月11日，俄國衛生部正式在官網上公告「武漢肺炎病毒是重組的病毒，非天然形成」，而此實使中共危害世人的「人工病毒武噐」真相亦逐一浮現，其所造成的經濟衰退，危害世人的生存、生活的影響，全球經濟損失恐達4.8兆，遠超過2003年SARS的4倍，令人髮指！

由武漢病毒實驗室研製外洩的「新型冠狀病毒」，最早是今年初由印度科學家找到實際證據，認定是設計製造的，而非天然（natural evolution is impossible），是「被人工插入的病毒蛋白」基因！

到了最近美國生物基因分析專家里昂斯維勒（James Lyons-Weiler），更在媒體受訪時表示，新型冠狀病毒有使用「P-Shuttle SN Vector」的人造技術，基因組序列裡被插入奇怪的元素，不可能存在於任何地方的野生動物體內，他確定這個特別的病毒來自於武漢P4實驗室！

然則，中共有意使病毒真相搞得諱莫如深，利用宣傳媒體、網路等，擴大製造輿論，以假亂真，又封城、軍管處理不當，罔顧人命，民怨四起，復企圖卸責保住政權，不斷圓謊，矛盾百出，致一一被看破手脚，終將使習大大權位不保。

中國原有機會及時防堵武漢肺炎擴散，卻由於國家主席習近平主政下的獨裁體制，以及中國官員習於粉飾太平的陋習而錯失先機。（彭博）

特別是，中共官方數次更改統計方式，使確診數字亦常出現「斷崖式下降」情況，近日更宣布湖北累計治癒出院病例數「破萬」，有一名武漢醫師便發表文章，指官方所謂「治癒出院數字」其實是一個政治謊言！

據報導，這篇〈我在抗疫一線，我們在政治正確的前提下治病救人〉的文章在「丁香園論壇」發佈，作者的帳號顯示為一名醫師，帳號位置在湖北省武漢市。文章提到，在臨床一線的醫護人員面臨著新的形勢變化，「政治正確高於一切，高於患者的健康和大眾的利益。」

文章提到，為了增加病床周轉，確診的患者住院10餘天，如沒有生命危險，達到文件規定的出院標準，就要開出院單，一些住院治療的患者前一刻還在吸氧，走路都費勁，下一刻竟就要出院了，因為已達到了文件規定的出院標準。而官方的出院標準包括：癥狀好轉、胸部CT較前吸收、核酸檢查兩次陰性。除了符合官方標準的須出院，不符合標準的患者也要被「撒謊達標」，被偽造醫療結論後強行出院。

醫師還爆料說，在治療過程中，患者不問輕重緩急，都被要求以中藥治療，有的人在醫院喝中藥甚至喝到肝功能異常。他直言，一系列追求「政治正確」的救治行為，導致「出院患者的症狀都比新收病人的病情還要嚴重」。類此的「上下交征假、騙」案例，層出不窮，又如何能「取信於民」？甚至世人！

而據俄羅斯的研究報告顯示，人感染武漢肺炎病毒後產生的抗體，是極其不穩定的。也很容易重新被感染。也就是說，一旦被感染，就箅有抗體痊癒，也不代表不會再被感染。而病毒會不斷變異，頑強又惡毒！

所謂用康復者的血漿治療感染者，問題多多，不能輕信嘗試。例如康復了兩、三個星期，再去（給別人）注射（血液），有無效果及若康復是否再得病等等，都是問題。

至於什麼樣的人容易得病。據統計20%，是糖尿病，15%是高血壓，然後其它心血管疾病的是15%。據中國衛生組織註冊的數據當中有25%會轉為重病例，在此25%中，又可分為：16%重病人，5%危病人，4%死亡病人。由此可見，「武漢病毒」成了一種人類從未對付過的怪物！

再者，權威醫學雜誌《柳葉刀》2月13日，還發表了北京301醫院醫師常德等人的論文，標題是「保護衞生保健工作者免受亞臨床冠狀病毒感染」。這裡的亞臨床指的是，感染新病毒但沒有症狀的患者。

在2月13日，《自由亞洲》則公布了一段武漢防疫部門的內部錄音，當中有人說，看到中共國家衛健委的「保密函」才知道，這次疫情之所以難控制，是因為很多重症，到死都沒有症狀，連發燒都沒有，疫情幾乎是不受控制，防不勝防。

簡言之，第一，沒有症狀的人，也可以高效傳播新病毒；第二，從急性疾病中恢復後，仍會大量攜帶病毒並繼續感染他人；第三，傳統的保護措施，例如口罩，已無法提供足夠的保護，因應新病毒，可能護目鏡、隔離服都得用上。

果不其然，習大大見事態嚴重，乃透過黨刊《求是》雜誌在2月15日，登出了他在2月3日中央常委會的講話，就提到自己在「1月7日」就對新病毒防控提出了重大要求。習無異在撇清自己犯下滔天大罪的責任，就是要向湖北當地官員興師問罪。現在湖北和武漢已有官員陸續被撤換。但又被發現「1月7日」前後，並無相關談話和指示。類此呼攏伎倆，仍經不起事實的檢驗。

連近日《經濟學人》都指，此舉的目的是要將習捧為防堵疫情的指揮官，也顯示「中國領導人向大眾傳遞重要且攸關性命訊息的能力很弱」。另「經濟學人智庫」（EIU）近日報告也指出，若疫情仍不得緩解，中國政府恐將面臨經濟危機。而國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）則更表示，「武漢肺炎」病毒在短期內將抑制全球的經濟增長。

同時，據金融分析機構鄧白氏（Dun & Bradstreet）報告指出，全球至少五百萬家企業供應鏈，受到武漢肺炎疫情衝擊，其中列名《財星》（Fortune）雜誌一千強企業幾乎全數踩雷；該報告建議企業加速分散供應商，儘早對關鍵零組件進行雙源採購，避免供應商過度集中單一區域的地緣風險。由此可見全球經濟的嚴重受創！

《經濟學人》雜誌在18日就刊登一篇報導，採用比利時魯汶天主教大學「國際災難數據庫」的資料，針對1960年以來的流行病進行分析，該文指出，擁有自由公正選舉的民主國家，在控制和處理疾病爆發方面，似乎都比其他體制的政府更好，無論是富裕國家或貧窮國家都相同。若以中國作為收入水平基準的情況下，在過往的流行病中，專制國家每100萬人會有6人死亡，但民主國家每100萬僅喪生4人。

分析文表示，民主制度經常因「從下而上」的程序遭嫌效率不足，但在疫情控制方面似乎還是比專制體制優異，雖然專權國家能夠在緊急情況下，強制採取大規模行動，像是「火神山」醫院僅花十天就建成；然而，文中以確診殉職的中國武漢醫師李文亮為例指出，中國早在去年12月就知道病毒存在，卻隱匿消息直到疫情爆發，公開迫害發聲者，並限制訊息流通，專制政權造成政府政策運作以及領導者應對不夠動態。而此果然引起共鳴，美國在台協會（19）日晚猶引用該篇分析文表示，「一個病毒，兩個體制」，民主體制「對你的健康有好處」云云。

最近在美的中國反共富商郭文貴就嗆爆，今年6月4日「沒有共產黨的新中國一定會成立」。 而共產黨推行的中國夢已經完全不可能實現，屆時會由世界上許多國家一起宣布。

郭文貴透過直播表示，中共在美中貿易戰與武漢肺炎雙重影響下，信用度與形象大受傷害，短時間內無法恢復，且「決定中國經濟市場的經濟、技術、市場的美國，幾乎不可能在一定時間內恢復到以前，讓中國還像之前那樣做」，中國經濟只能往生存型發展，「想領導世界發展那就是惡夢了，就不是中國夢了，別想了！像現在就只有中南海那些跟當年的崇禎皇帝和慈禧一樣，死到臨頭還不知道怎麽回事！」

不禁令人想起六四事件中「歷史的傷口」歌詞「蒙上眼睛，就以為看不見；捂上耳朵，就以為聽不到；而真理在心中，創痛在胸口，還要忍多久，還要沉默多久？......如果熱淚可以洗淨塵埃，如果熱血可以換來自由，讓明天能記得今天的怒吼，讓世界都看到歷史的傷口！」

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