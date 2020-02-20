自由限時批》「全球霸王」航艦「福特號」要來了！

杭東

正值武漢肺炎病毒蔓延全球、中國成嚴重疫區之際，習大大突加緊對台文攻武嚇，軍機屢屢繞台，欲突破美國核心利益的第一島鏈，破壞印太區域的和平穩定，故而美方出動三個航艦戰鬥群巡弋台海、南海，甚且將派「航母霸王」的「福特號」繞航印太，更是宣示美國捍衞和平保障安全的決心，實不容小覷！

全名「傑拉德·R·福特（Gerald R. Ford-class aircraft carriers，CVN-78）號的福特號航艦，係花費130億美元於2008年建造，現已成為全球最強的新世代航空母艦霸主！川普曾宣示要建造同型級12艘，第二、三艘不久亦將成軍。艦體全長337公尺，高76公尺，飛行甲板長333公尺，寬78公尺，滿載排水量約10萬噸。艦上配備的新式核子動力推進系統，包括2部A1B型壓水式核子反應爐，搭配蒸汽渦輪驅動4具傳動軸、5葉片俥葉，以及1套區域電力分配系統，最大航速超過30節，可搭載各型軍機75至90架。

由於裝備電腦化、自動化、AI化，所需的操艦人力大幅減少，艦上編制官兵共4536名。其最受人矚目的是備有4具電磁彈射器，若與蒸汽彈射器相比，是革命性的進步。艦內猶擁有如無人機控制室、彈藥室等等。且能彈射輕則一兩噸，重則二、三十噸的飛機起飛，艦載機出動能力至少提高15%，並能配合各種精確飛彈使用，如JDAM、JSOW等。據美國海軍評估，一艘搭載75架艦載機的「尼米茲」級航艦，在3天的作戰時間內，每天打擊的目標數是248個。而搭載同等數量艦載機的「福特」號航艦，其打擊的目標數將達2千個以上，威力强勁！而其供電能力高達20萬千瓦，是尼米茲級（64000千瓦）的三倍，能充分供給電磁彈射器所需的巨大電力。加上具備隱身性能的F-35C閃電戰機，和無人戰機的配備，在未來海空作戰中作戰效能，將大幅度地增強，讓人另眼相看！

美國先進核子動力航空母艦「福特號」，去年10月底在歷經15個月的維修升級後，重返海上進行測試。（美聯社）

同時，福特號航母還配備有新型的C4ISR系統、網路戰系統、聯合精確進近著艦系統，以及訊息柵格化等關鍵技術，其裝備的雷射武器、電磁軌道炮等新型武器，不僅可以接受本機的控制，還可上線接受其它授權用戶的控制，實現全方位數位化作戰系統管理，堪稱「航艦中的航艦」，中共的「遼寧號」和「山東號」皆望麈莫及。

簡言之，習大大若一昧挑釁第一島鍵戰爭，恐將付出慘痛難以回復的代價！況且台灣亦擁有P4生化武實驗室及細菌戰能力。如今中共在大瘟疫、經貿不振，內外憂患、民怨接踵而來之時，無異已是「遍體鱗傷」，却欲盲然動武，火中取粟，絕無好下埸！

其實，當前的兩岸關係，早已擺脫「國共內戰延續」的框架，已放大格局為民主和專政體制不同的區域性及國際關係，且和美國有「台灣關係法」等緊密夥伴合作關係，又處於第一島鍵，和關島、夏威夷等美國利益攸關，亦串聯美中台共同利益的三角關係。若中共一昧打壓台灣，不思和平對等互惠之道，復影響三角的不穩，反更加大美國反彈力道，引火自焚！

例如近來共機多次繞台，猶闖中線挑釁，就挑動美方敏感神經，乃有罕見的軍事動作，自是有備而來！像美軍紛紛派出B-52轟炸機、MC-130J多用途軍機、飛彈巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville CG-62）護台，猶公開神盾艦通過台海畫面，更連續兩天再派P3-C反潛機飛經鵝鑾鼻外海等等，現又將視局勢變化，加派「全球霸王」航艦福特號來亞太巡弋，用意己不言可喻。

再者，隨著美國重返印太的戰略需求，美軍在太平洋地區的艦艇數量，亦將從其占海軍艦艇總數的52%增加至60%，使美國在亞太區域的航空母艦數量達到6艘。

目前第二艘福特級航艦「約翰甘迺迪號」，已於2015年7月安放龍骨，並完成艦島安裝作業，將在今年交艦，2024年成軍。現杭亭頓英格斯工業集團正式已獲得美國海軍第三艘同級艦「企業號」及第四艘的建造合約，內容還包括航艦與F-35C型戰機、Mk38型機砲系統、MQ-25型魟魚式無人飛機系統的整合工程。「企業號」已於2017年8月開工，預計2025年下水、2028年交艦，將取代「艾森豪號」航艦。另「CVN-81」則預計於2028年下水、2032年交艦，取代現役的「卡爾文森號」。

據報導，美國國會已通過的美國海軍軍費預案中，軍艦一項預計建造戰鬥艦艇38艘。當前的目標則是使美國海軍在2021年前擁有308艘戰鬥艦艇。

顯然，川普不是省油的燈，對習大大向來是「談笑用兵」！像美中貿易戰，乃至中國成大疫區，都是公開「讚揚」習大大不遺餘力，但關稅照加，一樣幹掉中共世界貿易組織WTO的「開發中國家」優惠待遇；什麽都可賣給中共，然涉及國安或關鍵技術則不准，華為部分則是「零容忍」！而老共那套「人前手拉手，背後下毒手」招式，看來川普自亦入木三分。

也就是說，川普十分堅持「美國利益優先、美國第一」的原則，而他已視第一島鏈和美國利益攸關，其行政部門三軍都得配合維護，且又有國會立法、修法作後盾支持，使「令出必行」。類此種切，更已和過去美國「聯中制蘇」時代的兩岸三角關係大不相同，中共當知所進退，識時務了！

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