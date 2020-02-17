自由開講》國民黨存心出來扯破台灣的防疫缺口？

顧貯拳

日前，馬英九前總統大動作發言表示，政府應該秉持人道主義立場，開放中國配偶的子女返回台灣。國民黨前主席朱立倫等人，也開始重炮攻擊政府嚴格措施不妥云云。

然而，國民黨這些政客們，到底知不知道現在各國防疫情況險峻，大家聞中色變之際，要以顧好自己國內的疫情優先，而非在此時先談人權。國民黨詭異的地方就是，在李明哲事件時對人權噤聲，卻在防疫當頭開始扯人權，難道國民黨不擔心台灣的防疫再現破口嗎？

日前滯留中國湖北台商家屬號召50多人向陸委會遞交陳情書，不料其中一名家屬在受訪過程中插嘴「防疫的事情不是我們的事」惹議。（資料照）

馬英九在臉書上開罵說：「蔡總統，讓他們回家與家人團聚吧，不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道。」疾言厲色的批評蔡政府不開放中國人子女來台，就是歧視云云。然而，馬英九自己明明擔任過總統，更曾當過陸委會副主委，怎麼會不知道中國與台灣之間的人民移動問題錯綜複雜？豈應隨便扣上歧視的大帽呢？

若照馬英九的邏輯，中國配偶來台灣不能立即取得國籍，是否歧視？美國人不隨便讓結婚的非美國籍配偶取得國籍，是否也算歧視？當年當過首任陸委會副主委的馬英九，在此時胡扯人權立場，明知疫情當頭，兩岸人員流動和中國人的戶籍的問題複雜，卻瞎裝無知，實在讓人遺憾！

事實上，中國人來台的問題真的非常難管理。就以2月14日一位中國籍人士自上海飛抵台灣，按照台灣現行政策，必須立即居家防疫。沒想到他在填寫過北部地址後立刻失聯，隨後即搭乘高鐵南下高雄，形成防疫的超大破口。同日，台北市政府也發布消息表示，有三位自香港入境的非本國籍人士，填寫假的聯絡資料與地址，已經失聯多時，遭到市政府公布姓名。先前也有新聞表示，有武漢肺炎確診者，不知自己染病，自武漢返回北京，服用成藥後即到包廂唱KTV，最後包廂11人全數確診染病。

種種案例都在提醒，這些不確定性極高的人若在台灣街頭大量湧現，會出現甚麼樣的失控局面？還有原湖北籍的中配抗議時出面表示，「防疫是政府的事」，他們只在意親屬返台。這種話，台灣人聽到作何感想？難道這也是馬英九的心態嗎？

更讓人覺得可議的是，馬英九從來不抨擊李明哲事件裡中國政府罔顧、迫害人權的事實，也不曾為新疆維吾爾族難民人權受迫害的遭遇發過半次聲音，他怎麼都不抨擊中國強制拆散少數民族的子女與父母呢？這麼關心中國人權的馬英九，從來一次都沒有針對中國近年人權事件發過聲！連自己女兒居住在香港，去年反送中事件港警暴力執法，我們又曾看過馬英九出來抨擊過港警嗎？香港人真正受迫害時的人權問題，馬英九怎麼不談呢？

結果，馬英九卻是在全球封鎖中國人入境的時刻，開始呼籲政府應該拯救中配的中國籍子女，豈不荒謬？更可笑的是，中國國台辦竟然還可以隔海與馬英九呼應，說要民進黨盡速撤離這些人。奇怪了，中國不是最以自己防疫能力自傲嗎？整天叫台灣政府送人回台灣又是何居心？

我們必須再次呼籲，防疫困難的當頭，請國民黨的親中政客多為台灣人民的權益發聲吧！少出來扯破台灣的防疫缺口！

（研究生）

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