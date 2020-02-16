自由開講》醫材業者的心聲，有醫材證的不一定是口罩工廠啦

陳守山

防疫期間口罩洛陽紙貴，網路上有個笑話說，過去搶匪是帶著口罩搶錢，現在則是帶著錢去搶口罩。其實，我們做醫材的人都知道，做醫療用口罩是利潤很薄的行業，要不是疫情，根本不受重視，真是世事難料。

前幾天有一則新聞，說80家有醫材證的口罩工廠，政府只徵用了其中29家，好像剩下的還有很大產能，政府都不理會。說實在，這是一般人不熟悉我們的行業才會有的誤解。

就像我前面說的，醫療用口罩是利潤很薄的行業，跟做面膜一片幾百幾千，醫療耗材動輒上萬的價格比起來，醫用口罩單價低，比的是薄利多銷，所以真正以此維生的口罩工廠，必然是要衝量，把量做出來。

有些人用80/20法則來形容醫用口罩產業，也就是80%的產量集中在前20%的工廠中。當時我看到的感想是，遠遠不只。以醫用口罩產業的薄利情況，前段班的產量一定超過九成。結果經濟部去訪查完，剩下的日產量大約30萬片，跟現在日產420萬片的水準比起來，才占6%。

醫療用口罩是利潤很薄的行業，跟做面膜一片幾百幾千，醫療耗材動輒上萬的價格比起來，醫用口罩單價低，比的是薄利多銷。（AFP）

重點再講一次，醫用口罩產業的關鍵，就是薄利多銷。所以不只產能一定集中在大間的工廠中，有醫材證的公司，很多也沒有工廠自產。例如說，我們業界就有很多是貿易商直接進口醫用口罩來賣，或是有名的大牌子，像是全家便利店，直接找代工、貼牌販賣。

所以有些人誤解，用簡單的數學計算，把80家有醫材證的拿來加加減減，誤以為國內還有很多口罩沒有被政府收走，這真的不符合業界現況的常識。後來經濟部被罵爆之後，乖乖去把所有的廠商收一次，回來的結果確實也是如此。漏網之魚有做醫用口罩的，只剩十多家，產能也很小。

當然啦，政府沒有一次徵好徵滿，確實是自己討罵。業界的朋友說，經濟部徵用之後，還派了人待在工廠，直接駐廠觀察，美其名是隨時幫忙解決問題，其實大家心裡有數，SARS時政府就是這樣搞，因為當年業界中還是會有害群之馬，因為看口罩價格好，就偷偷自己拿去黑市賣。

不過這麼多年過去了，政府搞的還是這套人力駐廠，難怪很花人力，沒辦法一次全部徵用，結果被社會罵到爆。現在終於找到比較折衷簡單的方法，就是靠警力。同樣被徵用的工廠業務跟我說，警察已經去大家的工廠出貨口裝監視器、還設巡邏箱不定時抽查。現在也已經全部徵收，其實就趕快把所有的口罩產能跟庫存都收一收，防疫要緊，吵架就可以免了。

（醫材業者）

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