自由開講》中共軍機繞臺挑釁 我飛行員的最強後盾

謝蒼冥

就在世界各國緊鑼密鼓地防治武漢肺炎之際，共軍殲11和轟6等軍機，9號上午繞行巴士海峽、西太平洋和宮古海峽，執行遠海長航訓練，而在不到24小時的時間，中共轟6等軍機10號上午再次執行相關訓練，期間還一度短暫超越海峽中線，如此密集程度實屬罕見。

我國F16戰機（右）伴飛監控中國轟六轟炸機（左）。（國防部提供）

而面對共軍的挑釁行為，國防部也在第一時間說明，國軍依戰備規定運用空中偵巡機及防空部隊適切應處，而空軍F-16也掛彈火速升空監控伴飛。由於我方是被動實施應處，從偵查員到飛行員必定需要強大的心理建設。但這些第一線人員的家屬呢？據一位現役飛行員眷屬的表述，「他升空之後的每一分每一秒，我所能做的除了祈禱，還是祈禱，祈禱老天爺別亂開玩笑。」「他平常總淡定地說，每一次出勤，都做好隨時戰鬥的心理準備，每一次升空，都做好捍衛領空視死如歸，但我知道，他嘴上這麼說，心裡一定承受很大的壓力，而我能做的就是支持他，我知道他是為了這個國家，為了這個家園，為了我而乘風而上。」

站在同理角度，難道共軍軍機的飛行員家屬不會有同樣的心理感受嗎？然而中國政府卻不斷地以遠航訓練為名，行無理挑釁之實，實在令人費解，到底是什麼樣的政權，會為了一黨之利，而罔顧人民性命；實在令人困惑，「中華人民共和國」的國號中，「人民」二字何在？再者，中共時常打著「兩岸一家親，打斷骨頭連著筋」的口號，卻選擇用軍事手段對臺灣施壓，一家親在哪，還是都歸「解放」之名？這無非就是獨裁威權體制的蠻橫舉動，如此害人害己的決策，恐怕是取消任期制的習近平，為了緩解內部層出不窮的貪腐行為，才向外界展現軍事肌肉，為了恫嚇不斷爭取自由民主的人民，才做出如此損人不利己的決策。

中共在這時進行遠海長航訓練，毫無疑問地會將臺灣人民愈推愈遠，只會徒增臺灣民眾對中共的不滿，而中共人民也認清在一黨專政的獨裁體制下，人民性命被視如糞土，由此觀之，中共政權應停止對臺蠻橫無禮之行為，實踐以民為本的治國理念，方能獲得兩岸人民之認同，也才能真正讓飛行員及眷屬不再為此心憂。

（廣播節目主持人）

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