紐約地途》紐約賞鷹，就是（紅尾）鵟！

紅尾鵟在老鷹族群來說，體型屬於中等而已，這也是牠們能夠在紐約這個850萬人居住的城市生存的原因之一。他們的主食主要以較小型的鳥類、松鼠，還有讓紐約客喜歡他們的主因－老鼠！

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幾年前在佛羅里達州南部一處沼澤區海灘旁，看到天空中飛來一隻老鷹，雙腳抓著一隻碩大的魚，緩緩地停在附近一棵樹上，那隻魚還在做垂死前的掙扎，但老鷹的爪子深深地穿過魚身，如鉤子般的鷹嘴開始往魚身上招呼，一口一口開始享用大餐。對長時間居住在城市的筆者來說，雖然是初次親眼見識了大自然弱肉強食的殘酷事實，但是在那個生態保護區看到這樣的畫面倒也沒有覺得意外。

佛羅里達海邊常常可以看到猛禽掠食海上魚類回巢的自然景象。（圖：作者提供）

一年多前，在紐約市皇后區艾姆赫斯特的一家華人超市買菜完，要過馬路時，看到幾個人紛紛抬頭往上看。往他們的視線望去，就在紅綠燈旁的一盞路燈上，一隻老鷹正在大啖腳下一隻鴿子，鴿子羽毛還三不五時的飄落，也有一些鮮紅的血液慢慢流向燈罩的邊緣，看似就要滴到路面上。原來不用去佛羅里達，也不用在什麼國家公園或生態保護區，就在車水馬龍，人聲鼎沸的紐約市街頭同樣可以看到震撼的老鷹獵食畫面。

有人說紐約市的生活競爭激烈，弱肉強食。路燈上的猛禽大啖無攻擊力的鴿子似乎也是很應景的畫面。（圖：作者提供）

在紐約市看到俗稱的老鷹，其實絕大部分是「紅尾鵟（Red-Tailed Hawk；學名為Buteo Jamaicensis）」。特點就如其名，飛翔時可以看到明顯橘紅色的尾翼。可能很多人想像不到，根據2016年的一項調查，在整個紐約市裡有超過20個紅尾鵟的巢，通常一個鷹巢每年可以生出兩到三隻雛鷹，雖然這些雛鷹成熟後大部分都換到其他地方棲息，但紐約市幾個主要公園綠地到後來還是成為不少紅尾鵟的家。這些猛禽甚至和充滿Street Smart的紐約客一樣，逐漸適應城市生活，不僅在公園樹上，在曼哈頓舊公寓的窗台下或冷氣機上，聯外橋樑的橋墩上等不是一般老鷹會築巢的地方都可以發現紅尾鵟的的家。

紅尾鵟是紐約市裡最常見的猛禽，屬於中型體型。不只會在公園樹上築巢定居，也常被發現將巢築在建築外牆，成為一個特殊都會景觀。（圖：作者提供）

好事的紐約客喜歡幫人取外號，就連這些以紐約市為家的紅尾鵟也不例外，大部分都有自己的名字。其中最有名的是一隻，是名為Pale Male的紅尾鵟，是在九零年代初期有記載以來，被發現在中央公園旁的第五大道公寓上築巢的首例。許多愛鳥人士長期密切追蹤觀察Pale Male的日常生活，連他在紐約期間的五位配偶（First Love, Chocolate, Blue, Lola和Lima）都有詳細紀錄。因為是在暴露在外的公寓建築上築巢，而不是在旁邊綠意盎然的中央公園，Pale Male的一生也成為紐約的一個傳奇，牠的故事甚至拍成紀錄片，並有以牠為主角的童書出版。

紅尾鵟在老鷹族群來說，體型屬於中等而已，這也是牠們能夠在這個850萬人居住的城市生存的原因之一。牠們的主食主要以較小型的鳥類、松鼠，還有讓紐約客喜歡他們的主因－老鼠！即使紐約市的老鼠當然不是這些紅尾鵟所能抓完的數量，但每當有民眾看到牠們腳下緊抓著老鼠飛回巢裡的畫面，就很開心牠們能和貓一樣，為消滅紐約鼠輩盡一分心力。因為紅尾鵟是保育鳥類，紐約市也呼籲民眾要滅鼠盡量不要使用毒餌，改採捕鼠夾或黏鼠板之類的工具，以避免過去發生過幾次的紅尾鵟抓到吃過毒餌而死掉的老鼠也導致他們的死亡。

紅尾鵟因為會抓老鼠，讓紐約客對他有更深一層的喜好。（圖：作者提供）

和其它猛禽一樣，居住在紐約市裡的紅尾鵟也有地域性。雖然比真正棲息在野外的老鷹小不少，不過萬一有外來的紅尾鵟在其他「老鳥」附近徘徊獵食，還是會受到他們的驅趕。一月底一則讓紐約客關心的新聞，是一隻名為Blair的紅尾鵟（取名為Blair是因為他會像電影《大法師》裡被附身的女主角Linda Blair一樣，將頭轉180度） 可能被其他紅尾鵟追趕，在不熟悉紐約市鋼筋水泥叢林的環境下，撞到一棟大樓的玻璃帷幕而墜落地面，隨後被看到的民眾救起，將牠送到筆者先前介紹過的Wild Bird Fund鳥類救護中心治療休養。經過一個星期左右的照護痊癒後，又將它野放到中央公園。Blair會不會因此而定居於此，或是因為這一次不好經驗而遠走他方，就有待以後紐約賞鳥人士是否能再追蹤到牠了。

在像紐約這樣的城市裡，能近距離看到老鷹是讓人興奮也有點出乎意料之外的事。但紅尾鵟畢竟是猛禽，又是保育類的動物，如果剛好在中央公園，布魯克林的展望公園，還是皇后區的可樂那新鮮草原公園看到牠的蹤影的話，最好還是遠觀就好。春天即將來臨，是屬於遷徙鳥類的紅尾鵟交配季節，要是在中央公園看到雄鷹在天空中繞著雌鷹盤旋飛舞，別太意外，好好的欣賞這都市生態的美景吧！

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