自由開講》「雙十公車」遊台中「坐好坐滿」，市民買單填公車補貼大錢坑？

陳俊達



台中市免費公車政策實施多年，盧秀燕市府團隊在大年初一發紅包推出「雙十公車」優惠，號稱要用十元讓大家「坐好坐滿」。市府補助公車「錢坑」已經越補越大洞，運量卻不見提升，顯見除了市府的政策、業者服務，還包括公車路線的通盤檢討，才是民眾搭乘意願提升的關鍵。

盧市府污名化「花博卡」錯失轉為「市民卡」使用的契機，反而讓非市民享有與台中市民相同齊頭式平等的公車，更是慷市府之慨，由市民買單的無底洞。

市府補助公車「錢坑」已經越補越大洞，運量卻不見提升，顯見除了市府的政策、業者服務，還包括公車路線的通盤檢討，才是民眾搭乘意願提升的關鍵。（資料照）

雙十公車的政策為盧秀燕競選市長期間的支票，長期以來不論藍綠議員，都對於市府給予的優惠公車補貼政策，應該要有落日條款甚至是「排外」條款，調整為僅限於台中市民專屬的福利，善用前朝留下記名的「花博卡」換為「市民卡」使用，現在不僅是無差別補助，更無止盡加碼補貼，是拿台中市民的納稅錢，補貼其他縣市及外國人，對台中市民不公平。

過去花博卡藉由花博期間舉辦活動，提高市民申請誘因，也累積成為全台最大的市民卡系統，無奈卻因政治算計讓「花博卡」錯失轉為「市民卡」的契機。記名制的市民卡，不僅可以結合未來的捷運及公車免費優惠，排除非市民享有齊頭式平等。

盧市府任意推出「雙十公車」加碼優惠，若補貼後運量不見提升，顯見除了市府的政策、業者服務，還包括公車路線需要修正。特別是鐵路高架化後，火車站也未有規劃公車路線可以轉乘，通盤檢討才是民眾搭乘意願提升的關鍵。

綠線捷運通車在即，未來市府勢必會有轉乘優惠的補貼方案規劃，將又是一筆市府慷慨、市民買單的開銷，若免費公車政策還停留在優惠補助填補「錢坑」的階段，實非台中市大眾交通運輸及市民之福。

（台中市民）

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