自由開講》部長辛苦了！這一戰我們一起打！

◎高雄好過日

超過一天一夜未曾闔眼，陳時中部長4日晚間宣布武漢返台確診案例時，一時哽咽，部長的付出和自責，讓全台灣國人都動容。

防疫如作戰，不只是衛福部，交通部、國防部等官員，都連夜加班處理各種協調問題，在第一線的醫護公衛檢疫人員，天天堅守崗位，不論平日假日，守護著國人的安全。所有抵抗中國武漢肺炎入侵的防疫戰士們，都需要你我的支持，配合防疫措施，團結打贏這場防疫戰，守住我們的健康！

在高強度的壓力下，我們其實可以看出，台灣很強。和其他國家相比，身在台灣，是件幸福的事。

（高雄好過日製作）

♦ 我們的檢疫與公衛體系很強，在中國疫情失控下，作為和中國交通來往最多的國家，案例數卻少於泰、新、日、韓、澳、德等國，與遙遠的美國相同。

♦ 我們的基礎科研很強，我們是第四個分離出病毒的國家，也是唯一分離出病毒的非世衛會員國。過去針對SARS病毒，翁啟惠所領導的團隊，便曾由超過一萬多種合成藥物中，檢視出十五種對SARS病毒有抗衡的藥物。

♦ 我們的執政團隊很強，副總統就是曾經領導抗SARS的國際知名學者，衛生體系官員也出身專業，並尊重醫療專家意見，執政團隊透明公開疫情，讓媒體問到飽。

♦ 我們的工程師們很強，針對政府政策方向，緊急動員工程師在兩天內修正所有資料庫，民間自發開發出口罩地圖，政院也隨即和民間合作開發App。

♦ 我們的傳統產業很強，在一個月內，就要讓口罩產能上升五倍，業者也都配合政府徵用，犧牲假期全力生產，不發大財，共赴國難。

♦ 我們的醫療體系很強，綜合評比曾被評為世界第一，提供了有全民可及的服務，但我們也需要重視醫護的安全與權益。

一場疫情，檢視了台灣從行政團隊到民間國力的整體作戰能力，也檢視了政治人物的言行舉止，看得到誰全心付出，誰全心扯後腿。

我們不能選擇與中國的距離，但我們可以厚植自己的國力。亞細亞的孤兒，可以靠著全民的團結努力，得到國際的友誼與尊敬！

本文經授權轉載自高雄好過日臉書 部長辛苦了！這一戰我們一起打

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