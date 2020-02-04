歷史說書人》色膽包天 天下第一爛人朱溫

說到這個朱溫，不論是在歷史上的那個，還是現在被當成生化武器的這個，都是個令人厭惡的存在，歷史上的那個朱溫，不只親手把中國的大唐王朝給親手埋葬，且其的為人也是缺點一堆...

◎仲編製造

三國演義有言：天下大勢，分久必合，合久必分，這短短八個字簡單扼要的蓋括了中國千年以來的歷史，確實，中國歷史上有不少國泰民安的盛世，但也有不少戰火連天、百姓流離失所的亂世，盛世大家都記得起來，亂世相比之下就比較難記了，縱觀中國千年歷史，亂世也不少，包括最有名的春秋戰國、三國，邊緣雙人組五胡十六國、五代十國，以及離我們最近（其實好像也蠻遠的了）的民初軍閥割據。

其他幾個亂世都好說，但唯獨這個邊緣雙人組，一看到就讓人頭痛，原因無他，在這兩個時期建立的國家每個都短得跟什麼一樣，都是那種登場兩集就下去領便當的那種，而且短就算了，還多，別人家都是三個，五個，七個，我們一次翻兩倍，還附贈幾個連聽都沒聽過的贈品，光是這兩點都讓人對他們的歷史望之卻步，了解其歷史的人也少之又少，因此，接下來的這幾篇文章，就來開個專題，捋捋這團剪不斷，理還亂的混亂時期，將裡面的幾個知名人物單獨提出來講，希望如此一來，能幫助各位讀者更加了解這段時期的歷史。

另外，一般的講歷史，大多都是照著時間軸來跑的，但由於小編的科技樹點歪了，所以對於比較早的五胡十六國涉獵較少，還要再多讀點書才好意思拿出來說，相比之下小編對五代的歷史比較熟悉一點，所以，這篇第一期，就先來講講這個五代中的第一個朝代，後梁，及其的建立者—朱溫吧！

梁太祖朱溫。（維基共享）

（目前計畫是先寫五代，之後視反響再開十國，畢竟要把這十五國寫完也確實是一個大工程，也需要格外的策畫一番。）

★主要角色介紹

1.朱溫：（本期主角，後梁開國皇帝） 2.李克用：（河東節度使，朱溫的死對頭） 3.李存勗：（最後一字音同序，李克用之子） 4.張惠：（朱溫之妻） 5.朱友文：（朱溫義子） 6.朱友珪：（朱溫親生兒子，後梁皇帝二號） 7.朱友貞：（朱溫親生兒子，後梁皇帝三號）

※朱溫一生共有三個名字，此篇文章將統一稱為朱溫。

說到這個朱溫，不論是在歷史上的那個，還是現在被當成生化武器的這個，都是個令人厭惡的存在，歷史上的那個朱溫，不只親手把中國的大唐王朝給親手埋葬，且其的為人也是缺點一堆，這點相信從上面那個令人作嘔的標題就能看出來了，朱溫集各種負面性格於一生，千年來總是以一個篡位者的身分為人唾棄，然而，朱溫雖然做人很失敗，但卻運氣爆表到讓他碰上了唐朝最虛弱的時候，因此才讓他有了可趁之機當上皇帝，閒話講得太多了，現在就趕快進入正題，從朱溫這人的生平開始講起。

★八九的轉變之路

唐大中六年（西元852年），朱溫出生在宋州碭山（今安徽省碭山縣）有兩個哥哥，父親朱誠是個老師，但死得早，老爸死後，這三個小孩的撫養重擔就必須由母親蕭氏一手承擔，蕭氏只能去別人家當雇工，賺取微薄的薪水來供給一家所需，可以說，朱溫的人生開場並沒有很好，通常到這時候，就有兩條路線可以走，一條是像匡衡一樣借壁鑿光，一條則是化身八九、為禍四方，那由於從小缺愛，朱溫不意外的，選擇了成為一名八九，而且是超派的那種，看人不爽直接掄拳上去幹的類型，武力值點好點滿。

朱溫就這樣當了流氓好些年後，終於遇到了一件改變他人生的大事，那就是歷史上著名的黃巢之亂，西元855年，考試一直被當的黃巢起兵造反，朱溫隨後就加入了黃巢的起義軍，並在黃巢軍中屢立戰功，很快就被升級成了大將，但也不知道是發生了什麼事，當上大將以後的朱溫是打一場輸一場，他怕這種垃圾戰績被黃巢知道了會被處死，所以就乾脆倒戈投向唐軍，當時的皇帝唐僖宗一看這小子還不錯，懂得改邪歸正，就給他賜了個名，叫做全忠，以嘉獎他的忠心，其後又封其為「宣武節度使」。

唐僖宗李儇，唐朝第21代皇帝（除去武則天以外）。（網路）

朱溫加入唐軍以後，接著就利用了自己曾待在黃巢軍中的經驗，負責攻打自己以前的主子，在作戰期間，朱溫在軍中實施了一個殘酷的治軍方式，即「跋隊斬」，規定只要某支部隊的將軍戰死，其底下的士兵全部處死，且朱家軍的部隊士兵必須全部紋面以方便識別，受此嚴刑峻法影響，朱溫底下的士兵把將軍的命看的比自己還重要，每場戰鬥，都跟在玩守女神一樣，奮勇當先，每戰必勝，後來朱溫的名望更是在各種戰役中不斷上漲，人皆仰慕，還因此得到了一名色藝無雙的妻子，這位妻子名叫張惠，在朱溫的人生當中，是個有很大影響的人，關於她的故事，我們會在後面提到，先回到黃巢之亂，最終，在整個唐朝和一些節度使的幫助之下，黃巢之亂終於平定，但是，此役之後，唐朝其實已經名存實亡了，各地的節度使擁兵自重，對朝廷更是愛理不理，根據《資治通鑑》記載，此時的唐朝，已經到了所謂「號令不出國門」的地步。

★豺狼本性，篡唐自立

黃巢之亂以後，唐朝基本就快入土了，除了外面管不好，自己家裡也是，宦官的權力大到隻手遮天，有次一個姓韓的宦官甚至直接綁架皇帝，還將其軟禁在鳳翔（今陝西境內），並連絡鳳翔節度使，與之結盟，值此國難之際，宰相崔胤召喚朱溫前來救駕，朱溫遂率領大軍前往平亂，後與鳳翔節度使和解，共同把宦官勢力剷除，救回被劫持的唐昭宗，但此時，朱溫的勢力已經遠遠超過皇帝，篡位自立的心志於焉萌生，沒多久，他就將皇帝身旁的禁衛軍廢除，並命令親信將昭宗殺死，另立其子李柷為帝以方便操縱，此時的朱溫，其內心所想可謂是路人皆知，但已無力阻止，唯一一個還有可能翻盤的不穩定因素，那就是皇帝底下的那班門閥官員了。

朱溫自小在市井打混，因此也結識了不少寒門市子，這些人日後有些就成為了朱溫的謀士，然而，在這些謀士當中，就有幾個有心理缺陷的，視那些門閥大官為必殺之敵，鄙視他們為什麼能夠贏在起跑線，嫉妒他們比自己聰明，因此這些草根就聯合起來鼓動朱溫，要他把這些人生勝利組全殺死，而朱溫剛好也想找個理由把一些可能會起來搞事的人幹掉，但這時候旁邊的草就說話了：「哎呀，你怎麼能就只殺幾個呢？這些人全都該死啊，他們自稱是清流，但其實髒的跟什麼一樣，我建議把他們投到黃河裡，讓他們永遠都洗不清。」朱溫原本不想大開殺戒的，因為他還想留幾個人來幫自己做事，但一聽此言，想法就改了，於是便大笑，決定要將這些門閥全都送下去探親。

黃巢之亂。（網路）

西元905年，受到鼓動的朱溫在白馬驛將這些「清流」約三十多人全部殺死，並將屍體投到黃河裡，史稱「白馬之禍」（古有苻堅投鞭斷流，今有全忠投屍斷河，再說了，先別管殺的人是不是清流，你這根本就是污染水源吧...）此後唐朝的勢力被完全掃除，但因上次那個玩得太過火了，搞得朱溫有點後悔，於是就想再從民間徵集新的能人來當官，但民間的士人都因為看到了朱溫的辦事方式，害怕來朝廷當官，因此朱溫的召集成效不彰，這也導致了朱溫底下的官員水平都低的可憐，為以後後梁的短命埋下伏筆。

白馬之禍兩年後，朱溫一看時機已到，便決定篡唐自立，那當然，這個戲總是要演的，因此他就招集殘餘的百官來當臨演，先讓百官要求自己稱帝，再拒絕，再要求，再拒絕，如此往復，最後才說，好吧，是你們叫我一定要稱帝的，那寡人也就不客氣啦！就這麼樣的，西元907年，朱溫建立梁朝，自己也改名朱晃（這位爺名字還真多），曾經盛極一時的唐朝滅亡，五代十國的副本正式開始。

★過來打一架！梁晉爭霸戰！

後梁建立後，朱溫首先面對的難關就是其他的節度使不服，唐朝冊封的很多藩鎮均不承認後梁，仍用唐年號，但也有些人表示願意歸順後梁，朱溫開心，就把這些願意歸順的人一一冊封，而這些被冊封的人，有不少後來也成為了十國的君王。

然而大肆冊封並不能解決後梁的困境，總有人要跟他作對，這個最跟後梁唱反調的，就是河東節度使李氏一家，當時的掌門人叫李克用，李克用在後梁建立前就已經和朱家結下了梁子，就只是因為李克用在酒後多說了朱溫幾句，朱溫這個EQ低的就打算在人家睡覺時幹掉他，好在李克用命大，最後沒死，狼狽地逃回了太原，但從此這兩家便結下了不解之仇。

回歸正題，朱溫一看又是你李家啊，找打，就集結大軍約十萬人像洪水般淹了過去，第一站就是當時被李家佔據的潞州，但無奈的是，晉軍的守城技能全部點滿，且後勤做得很好，城內兵精糧足，絲毫不懼這來攻的十萬之眾，就這麼樣的耗了半年，梁軍的十萬人不斷減少，鬥志日喪，後來朱溫也等不了了，就決定到前線看看出了什麼岔子，梁軍諸將看到老闆來了，都想邀功，一段剖析跟朱溫講說：老闆，我們一定能攻下這城，之後為了取信朱溫，就開始發動進攻，後來果然拿下了一場小勝，朱溫一看整個爽上了天，認為晉軍也沒啥了不起嘛，遂自己先返回京師了。

唐昭宗李曄（867年－904年），唐朝第22代皇帝（除去武則天以外）。他是唐懿宗第七子、唐僖宗的弟弟。（維基共享）

也不知道朱溫到底有什麼神奇POWER，或者是梁軍一看老闆走了就繼續怠工，反正原本打勝仗的梁軍，在老闆走後，就被晉軍的大將李存勗（音同：序，此時李克用已經病故，由兒子李存勗繼任晉王）給打了個落花流水，之後更是被晉軍夜襲大敗，除了死了一堆兵，糧草輜重也來不及帶走全部送人，就這樣，潞州之戰以梁軍的敗退而告終。

朱溫此時正在京師等著捷報傳來，然而捷報沒有，倒是從前線逃回了一堆丟盔棄甲、倉皇潰逃的梁軍士兵，這簡直讓朱溫大吃一驚，他居然敗了！這是朱溫無法相信的結局，但事實擺在眼前，於是朱溫就開始痛定思痛，想找出戰敗的原因，最後，英明神武的朱溫得出了一個結論，那就是底下的那些王不出力嘛，看看我這個領導，當得多好，一出門就打勝仗，於是，朱溫把這次戰敗原因都歸在底下的王不出力，就決定除之而後快，首先的目標，就是鎮州的趙王王鎔，定州的節度使王處直，這兩個配角一看，唉唷，你看那隻瘋狗派兵打我們欸，我好怕喔，不如就去投奔晉軍吧！

就這樣，朱溫成功的逼反了兩個原本屬於自己陣營的手下，且又再一次的，必須和死對頭李家作戰，之前就已經有輸過一次的經歷了，那想當然，這次進攻，連準備都沒有，經驗沒分配，裝備都沒穿，當然也是被海扁的份，因此，毫不意外的，梁軍又輸了，且這次可謂是賠光了老本，自己的精銳全失，從此一蹶不振。

★好老婆張惠

連打了兩次敗仗，對朱溫的弱小心靈造成了重大的打擊，為了補足心中的那個空洞，朱溫打算暫時休兵，先去溫柔鄉裡尋找男人的優越感來恢復信心，朱溫的後宮生活，在歷史上也是值得大書特書的一筆，不過在此之前，我們要先把前面挖的坑給埋起來，來講講朱溫的正妻張惠是個怎樣的人。

黃巢之亂期間，朱溫為了平亂，必須轉戰四方，他在光復同州後，在當地遇見了一名妙齡女子，名叫張惠，且對她一見鍾情，而張惠也看朱溫驍勇善戰，建功立業無數，也很欣賞他，兩人一拍即合，遂結為連理。

不過，其實朱溫和張惠的性格是差異很大的，張惠為人賢明精悍，敢做敢言，動有法度；而朱溫性格暴戾，喜怒無常，容易動輒殺人。每當朱溫大動肝火要降罪無辜人等時，只有張惠敢於與夫硬碰硬，繼而進言規勸，挽救無辜。

除此之外，張惠的辦事能力也很強，不只一手包辦家務，連朱溫在戰時遇到的困難，也都會來詢問張惠，張惠也總是能夠切中要害，讓朱溫茅塞頓開。因此，朱溫對張惠越加敬畏欽佩。有時候朱溫已率兵出征，中途卻被張惠派的使者趕上，說是奉張夫人之命，戰局不利，請他速領兵回營，朱溫就立即下令收兵返回。朱溫本性狡詐多疑，加上戰爭環境惡劣，諸侯之間你死我活的爭奪，更使朱溫妄加猜疑部下，而且動不動就處死將士。這必然影響到內部的團結和戰鬥力，張惠對此也很明瞭，就盡最大努力來約束朱溫的行為，使朱溫集團內部盡可能少地內耗，一致對外，這點對於在朱溫底下工作的諸將而言，可真是值得尊敬的一位女子啊，因此除了朱溫，不少將士都很尊敬張惠的為人。

張惠對朱溫而言，簡直就是上天派來輔佐他的女神，也不知到朱溫是前世攢了多少的福報，才得到了這個「大幸運」。（網路）

張惠對朱溫而言，簡直就是上天派來輔佐他的女神，也不知到朱溫是前世攢了多少的福報，才得到了這個「大幸運」，但很可惜的是，就這麼一位難遇的賢內助，過世的早，且過世的節點還就剛好卡在朱溫準備竄唐自立的前夕，令人不勝唏噓，臨終前，張惠躺在病榻上，向夫君勸道：「既然你有這種建霸業的大志，我也沒法阻止你了。但是上台容易下台難，你還是應該三思而後行。如果真能登基實現大志，我最後還有一言，請你記下。」淚流滿面的朱溫忙說：「有什麼儘管說，我一定聽從。」張惠緩緩說道：「你英武超群，別的事我都放心，但有時冤殺部下、貪戀酒色讓人時常擔心。所以「戒殺遠色」這四個字，千萬要記住！如果你答應，那我也就放心去了。」，語畢，張惠慢慢的闔上了雙眼，不再醒來，張惠死後，不僅朱溫難過流淚，就連眾多將士也是悲傷不已。

★噁爛無極限，漂亮的姑娘都是我的

朱溫和他老婆的愛情故事到此為止，記得張惠最後的遺言是什麼嗎？，要他的夫君戒殺遠色，由此可見，張惠直到死前的最後一刻都在為夫君的宏圖霸業著想，那朱溫呢，張惠死後有把他的話聽進去嗎？

通常看到這個問法，相信大多數人都可以猜出來了，沒有，朱溫在對晉的戰事上屢屢挫敗，也不知道是不是打擊太大導致記憶斷線之類的，朱溫完全忘了亡妻的話，戰敗後回到京師就開始縱情聲色，夜夜笙歌，究竟這人瓜張到什麼程度呢，我們不妨可以從一些歷史上的記載來窺探一二。

據歐陽脩所撰的《新五代史》記載，朱溫有個大臣叫張全義，在朱溫有次因兵敗準備班師的時候，主動接待老闆來家裡住，但這朱溫還真是不知好歹，一入張府看到張全義家的妻妾，還有女兒都不錯看，竟然在這裡住宿的幾天，將每位張家女眷叫來強迫侍寢，且一次一個不夠，非得要多人混戰才行，就這樣，才幾天的功夫，張全義的女兒們都失去了貞操，而且兇手還是個快六十歲（當時朱溫五十九歲）的色老頭，張全義的兒子張繼祚聽聞此消息，憤怒至極，便準備動身要把這個人渣手刃，結果被父親勸阻，因為張全義對兒子說：「我們之前被圍攻的時候，窮到只能吃木屑，多虧梁軍趕來解圍，我才能活到今天，這個大恩，不能忘啊！」

這個「全義一家性侵案」長年以來一直被當成朱溫荒淫無度的證據，但隨著時間的流逝，也開始有人質疑這事件的真實性，持反對意見者認為此事為宋朝人所寫，自然會多少的醜化前朝，因此，反對意見者認為此事為杜撰，其真實性，也無法讓人完全信服。

據歐陽脩所撰的《新五代史》記載，朱溫有個大臣叫張全義，在朱溫有次因兵敗準備班師的時候，主動接待老闆來家裡住，但這朱溫還真是不知好歹，一入張府看到張全義家的妻妾，還有女兒都不錯看，竟然在這裡住宿的幾天，將每位張家女眷叫來強迫侍寢，且一次一個不夠，非得要多人混戰才行。（網路）

好吧，既然一個由宋朝人寫的證據無法取信於人，那就再舉一個時人的記載好了，據五代人孫光憲所撰的《北夢瑣言》記載，朱溫的兒子由於長年征戰在外，因此都只能讓妻子們留守空閨，這時候，猜猜看誰就會出現啦，沒錯，就是朱溫，由於兒子們都在外面出差，因此早就滿足了色●朱溫的召喚條件，找到獨守空閨，沒人愛的兒媳們後，接著，朱溫這個做公公的，就來代替兒子來給予兒媳們得不到的「幸福」，接著又是跟上面一樣的劇本，這種只有在日本三級片或是一些二流手遊廣告裡的劇情，居然在後梁的歷史上，赤裸裸地上演了。

朱溫的荒唐行徑，弄得整個後梁朝廷滿城風雨，每個大臣都害怕自己的妻眷會成為朱溫下手的目標，而朱溫的兒子呢，在征戰歸來後，聽到妻子跟自己訴說父親居然在這段時間內幹了多少齷齰事，居然起了異心，認為這樣可以討得父親的歡心，便主動自發，積極地把自己的老婆給送到父親那裡，以此希望能夠得到皇位的繼承權，可以說這完全就是渣男無誤，居然把妻子當成政爭的工具，臉還要不要啦！

反觀朱溫另一邊，看到兒子們送來的媳婦後，一眼就看出了這群豬狗在想什麼（註：之前在與晉軍交戰的過程中，朱溫曾為李克用之子李存勗的統兵才能感到驚嘆，並說了一句：「生子就當生像李存勗這樣的啊，至於我的兒子們，跟豬狗有什麼差別。」

於是，朱溫也就大方笑納各位媳婦來到自己的床上，同時，也看看哪位兒子的媳婦好看，以決定要立誰為儲君，最終，朱溫一看，這個義子朱友文的老婆王氏不錯，再加之王氏的煽動，最終讓朱溫的內心天平產生偏移，決定立朱友文為太子，然而，朱溫縱橫一生也沒想到，這個舉動將會讓他最後無法壽終正寢。

原來，在朱溫縱慾過度的沒多久後，朱溫的身子就出現了不少問題，加上他其實也一大把年紀了，每天的激烈運動更是讓他無法負擔，沒多久就快領便當了，朱溫也知道自己氣數將盡，臨終前，他囑咐侍衛召來義子朱友文交代後事，卻沒想到消息走漏，被另一名兒子朱友珪給知道了，朱友珪與朱友文最大的不同就是他是親生兒子，聽到父親居然要把皇位讓給這個外來種，內心十分不爽，繼承父親狠辣性格的他，決定一不做二不休，把父親給幹掉自立為帝，就這樣，朱友珪糾集了幾個大臣，戴上自己的軍隊發動政變，衝到寢宮裡面把朱溫給親手終結掉，自立為帝，至此，朱溫的人生故事總算結束，而且是以這麼一個不光彩的結局收尾。

★梁朝內亂，好牌都打光的下場

在五代十國時期，一個人的一生，通常就可以概括一個國家的歷史，除了一些特例，後梁也是，完美的給我們演示了什麼叫做短命政權，朱溫死後，弒父自立的朱友珪為其他朝廷舊臣所不服，僅登位一年，就被朝廷內的大臣給弄死，下去見了父親，篡位者朱友珪死後，朱溫的另一個兒子朱友貞上台，但這個朱友貞接手的，可是一個內憂外患不斷，即將引爆的國家，在內憂方面，朱溫留下來的爭位大戰還在繼續，例如朱友貞就曾經被自己的弟弟派人刺殺，不過沒死，但這次被次也讓他變得疑神疑鬼，從此只相信幾個親信說的話，外患方面，記得前面那個李家的晉軍嗎，在後梁天下大亂的時候，他們就已經在馬不停蹄的擴張自己的勢力，朱友貞原本也覺得問題不大但打開地圖一看，才發現大事不妙：「哇塞！這還是我當年帶兵打的李家？你確定這不是李世民復活了？」周邊局勢的變化，搞得朱友貞理智斷線，無法做出重要決策，整個人都變得怪怪的，開始沉溺玩樂，例如：他曾經幫他的寵物烏龜蓋一個「龜堂」，還親自到市場買珍珠當裝飾，當珍珠的數量足夠時說道：「珠數足矣」。這些都被當時人認為不祥，因為龜堂音同歸唐，珠數足矣被認為是「朱氏的氣數將盡」。

不管這些預兆怎麼說，但有一點可以確定的是，後梁朝廷已經陷入了無政府狀態，無人理政，這不滅亡才見鬼了，西元923年，晉軍的統帥李存勗建立五代中的第二個朝代—後唐，並於隨後發兵攻梁，眼看大勢已去，朱友貞自知無法抵抗，在唐軍攻進首都的前夕，命令身旁的將軍將自己殺死，這個消息後來傳到唐帝李存勗那後，李存勗一聲長嘆道：唐梁之間的一切仇怨，皆起於朱溫，與朱友貞無關。我和他對陣十年，只可惜未能在他活著時見其一面。朱友貞死後，後梁亦隨之亡國，享國祚17年，是五代之中最長壽的一個。（順帶一提，後梁這十七年間，末帝朱友貞共待了十年，他也同時獲得了五代諸帝中在位最久的成就）

（後唐）唐莊宗李存勗。（網路）

★小編補記

在撰寫這篇文章時，隨著字數的增加，其實小編的心情也跟著有了起伏，一來是為朱溫能夠娶到那麼一個賢淑的妻子而感到羨慕（畢竟小編到現在還沒遇到QQ），二來是因為朱溫的性格缺陷荒唐過度感到憤怒，三來則是為朱氏一家的內亂感到惋惜，如果朱溫不那麼放蕩，如果張惠能夠長命一點，如果朱友珪別那麼衝動，如果朱友貞可以繼續活下去，後梁的歷史可能就不只這十七年，在寫這篇文時，真的會萌生出像杜甫一樣惋惜歷史的情感（不要自抬身分啊喂！），或許這也是一個讀史的好處吧，以古鑑今，如果把我們現代人代回到那個情境，我們又能不能夠做出比時人更好的選擇呢？





本文經授權轉載自歷史說書人 色膽包天 天下第一爛人朱溫

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