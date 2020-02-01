自由限時批》改革假戲 權鬥為真！

董森霖

國民黨正在上演的補選黨主席和改革戲碼，都是假的，權鬥才是真的！整齣戲都在演給北京看的，亦在等一個人，就是韓國瑜！不論罷免成功與否，他一年後仍會「班師回朝」（目前選舉是補吳敦義辭職主席未完的任期），歷練過的朱立倫樂得壁上觀，不淌混水。

只要看周錫瑋宣布參選嘎然中止，謝龍介早喊未續，蔣萬安滯止不前，而江啟臣一表明要選，韓家「閨蜜」許淑華立馬力挺，接著曾任江國會助理的鄭照新接任高市新聞局長，加上幕後帷幄又大力挺韓的岳父、亦是前資深立委劉盛良襄助，和連勝文等支持，聲勢鵲起，儼然成了黨內「夲土派」（元老王金平）中生代人物，但仍無法與「韓勢力」抗衡，只能算是韓可運用的一個棋子。現連郝龍斌的黨內「統」派亦非韓的對手。

是以，「郝江對決」，須視韓挺誰而定，一旦補選的黨主席，不能協助解除「罷韓」危機，自將由韓取而代之。即便解決，反助韓聲勢大增，一樣得鞠躬下台，因有馬英九台北市長兼主席例子，循例辦理，無乃自然。

故此次黨主席補選，根夲是一齣假戲！實力派如朱立倫、侯友宜者興趣缺缺。亦因江啟臣閱驗、民間及黨內聲望不足，缺乏政治或領袖魅力，只賴高人、貴人扶持，又缺王金平協調溝通之才，親和力、續航力均不足。就算擔當過渡主席，恐也難威鎮大諸侯，又得看韓臉色行事，遑言改革？！

國民黨正在上演的補選黨主席和改革戲碼，都是假的，權鬥才是真的！整齣戲都在演給北京看的。（本報資料照）

百年老店，宮鬥文化，只要老人比例仍高，5、6O歲的「小朋友」，光是伺候、斡旋、商議的精力時間便去掉一半，如何鬥得過「好整以暇」的長輩大老們！加以每逢失敗，必喊改革，己是老K週而復始的惡質文化！復是另一回合慘烈鬥爭的開始。類此列寧式的政黨，根本不是民主化的選舉型柔性政黨，亦不能以民主政黨政體制視之、論之。

簡言之，國民黨不是去掉「中國」或改為「台灣國民黨」的問題，而是它的創黨宗旨及體質，根本不合今天台灣民主化的體制需求，它的三民主義立國立黨精神，是在中國大陸，如今不能反攻大陸，只能在台灣施行，又根本「不合水土」，除非「修憲」才能找出它「立足民主台灣」的願景和希望，否則永遠是個「不倫不類」的「幫派」型政黨，很難符合台灣「民之所欲」的民主政治需求，此乃是難以「振衰起敝」的癥結，勢淪為故步自封難以改革振興的封建政黨！

其實，國民黨和共產黨乃是「兄弟」型的威權政黨，均有「黨國一體」的鬥爭思想，僅口號、手段、說法表現不同，但共產黨狡詐較易騙得中國民心，把國民黨趕到台灣。只因近廿多年的台灣民主化了，老K那套已不符合台灣民心、民需，格格不入，致被政黨政治輪替。自也使民主台灣和共黨中國越走越遠。

換言之，老K體質不改，易和老共「氣味相投」，兩個都是「大中國」思想，這也就是「國共論壇」得以存續的關係。若老K因民主選舉壓力，朝向本土化，勢須改成「台灣國民黨」，自和老共「中國分離」，亦勢將誓不兩立，對老K自是嚴峻的挑戰！故而始終在「一中」之間擺盪。

如今92、一中各表行不通了，台灣817萬選民給了明確答案！若不改弦易轍，老K則永無執政可能！

今天郝龍斌抛出要老共承認「中華民國存在事實」，可說是一種哀鳴，因為習大大不久前更已定調「一中」，就是「中華人民共和國」，若老K再抱住「中國」不放，那就成了「中華人民共和國的國民黨」了！老K何去何從？不止是政治現實，更是要有政治智慧了。

顯然，韓國瑜背後的「反美親中」路線，一旦變成老K接棒人的政策，國民黨亦就不必混了！

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