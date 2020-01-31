自由限時批》「五星病毒」已成世人公敵、全球公害！

辛文

天作孽，猶可違；自作孳，不可活。這是中國的古訓。而中國武漢爆發的新型冠狀病毒（俗稱「武漢肺炎」）禍延全球，成了世人公敵、全球公害。

《經濟學人》在今天最新一期的封面，就畫著一顆戴著五星旗口罩的地球，標題寫著「情況會有多糟？」（How bad will it get ?）顯示中共的「病毒」，多麽殃及無辜的世人，這不是「公害」是什麽？中國對世人竟無愧疚道歉，還怪他人羞辱，簡直不知耻為何物？

如今世界衛生組織（WHO）宣布武漢肺炎為「國際公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）」後，美國務院更將中國旅遊警示提升為最高的第四級：「不要前往」。足見事態的嚴峻！各國包括美英德日韓泰星加等，更是紛紛撤僑，堪為明證，此乃是對真相未明（傳聞紛紜），又隱匿多日疫情的中共當局（數據不符科學，判斷易偏差）不信任！

根據英國廣播公司報導，一旦確定特定事件構成PHEIC，世衛將依據2005年各成員國協商達成的《國際衛生條例》（International Health Regulations，IHR）即刻做出反應。根據事件的具體細節，作出處理。其中包括：

（1） 採取有一定時間限制、影響國際旅遊和貿易的措施。

（2） 採取影響旅遊的措施，避免疾病全球傳播。

（3） 要求旅行者出示健康訊息、基本檢查結果和疫苗接種文件。

（4） 對國際交通工具及機場、港口和陸地過境點採取常規公衛措施。

截至目前，世衛組織僅發布過6次緊急事件通知，包括2009年H1N1波拉病毒、2016年茲卡病毒，和2014年、2019年爆發的伊波拉病毒。而疫情被提升為PHEIC將會產生何種影響，《BBC中文網》報導，世衛雖不建議各國對中國採取旅行管制措施，但無法理約束，因此香港、英國、美國、加拿大等地的航空公司，都已減少或暫停往返中國航班，甚至俄羅斯已關閉與中國接壤的陸地邊境。

根據中國網站今31日最新即時統計，中國確診病例已達9694例，死亡213例。此外，香港有10例、澳門7例，其他國家確診110例包含台灣9例、泰國14例、日本13例、美國6例等，全球確診病例已高達9821例。

據紐約時報報導，全球反中情緒與恐慌隨疫情迅速蔓延，不僅華人受害，其他亞裔族群也遭受池魚之殃。

中國醫護人員正在轉移武漢肺炎患者。（路透）

例如在日本，社群媒體推特（Twitter）就出現「中國人別來日本」標籤；在新加坡，有數萬居民連署呼籲政府禁止中國公民入境。在香港、南韓與越南，許多商家張貼不歡迎中國顧客的告示。同時，這股反中情緒也蔓延到歐美國家。

法國一份地方報紙26日在頭版以帶有種族歧視意味的「黃色警報」（alerte jaune）標題報導疫情，之後道歉。在加拿大多倫多，有家長要求一處學區下令剛從中國返回的孩童停課17天。

報導指出，在中國經濟與軍事實力日益提升，亞洲鄰國與西方國家感到不安的背景下，這波源自湖北省武漢市的2019新型冠狀病毒疫情，放大了外界對中國人的潛在偏見。

夏威夷大學馬諾瓦校區（UH Manoa）亞洲研究助理教授戈維拉（Kristi Govella）表示，與中國相關的政經緊張局勢及焦慮，和近期疫情引發的恐懼相互作用，可能強化這種非理性的仇外心理。

東京上智大學比較政治學教授中野晃一表示，中國為防止疫情蔓延而在多地封城，影響數千萬人行動自由，卻可能促使其他國家政府或民眾過度反應，採取與中國政府對待人民一樣嚴酷的措施。

路透社亦報導，當元月23日中共當局全面封鎖武漢之時，在武漢大學念書的21歲美、德雙國籍男子施耐德（Nicholas Schneider）因此受困，他透露「這裡就像是個鬼城...我覺得我像是活在世界末日。」可見一斑。

而在「武漢肺炎」疫情失控當下，台灣有數百名民眾受困當地，我政府透過管道向中方表達希望派包機接回台籍人士，卻一直未獲同意，總統蔡英文近日表示，將透過各種管道溝通，希望將國人接回，也強調，若能順利將人接回，政府絕對會以防疫優先，做好相關安置和隔離工作。對此，美國參議員盧比歐（Marco Rubio）猶發文譴責中共的不人道行為「令人髮指」，將政治置於人類生命之上是「完全不能接受的」。

由於台灣醫療公衞成就馳名全球，70多年來協助各開發中國家有成，善盡國際社會責任，貢獻卓著，然却遭中共打壓，連非政治性的WHO都遭排斥，連此次的「武漢病毒」的防疫不讓參加討論，簡直荒誕至極！所幸得道多助，包括友邦聖露西亞總理查士納、日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道、美國眾議院、歐盟皆表態支持台灣納入WHO，咸認台灣卓越的醫療實力及豐富經驗，而傳染病防治做的很好，又有對抗SARS 經驗。

據日本媒體報導，日本首相安倍晉三公開力挺台灣加入世界衛生組織。他表示，在武漢肺炎疫情擴大的情況下，台灣加入世衛有極高的必要性，他並暗批中國「以政治的立場排除（台灣），對於包含整個地區在內，很難保持健康和預防傳染。」而加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在加國時間29日於加國聯邦眾議院應詢時公開表示，支持台灣以觀察員身分出席WHO會議，這是繼加國前外交部長、現任副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）及前衛生部長Ginette Petitpas Taylor於國會應詢表示支持我案後，加國總理首度公開表示支持。他並指出，相信台灣以觀察員身分出席WHO相關會議，符合國際衛生社群的最佳利益，台灣也是（防疫）重要夥伴；加國歡迎全體國際社會的參與以促進全球衛生，因此這也是加方長期立場。

《華盛頓觀察週刊》（Washington Examiner）近日刊登參議員盧比歐投書，標題為「台灣拒絕北京專制；美國必須做得更多來支持我們的盟友」。內文指出，總統蔡英文在1月11日的大選中，以打破歷史紀錄的選票連任，再次顯現台灣是印太地區的民主典範，也是地區盟友和美國的強力夥伴。

盧比歐認為，美國政府強化對台灣關係的「時機已到」，以便對抗中國干預美國國安利益與印太盟友的關係，做法包括軍艦訪台、雙方政府、軍事高層面對面會談，落實2018年簽署通過的《台灣旅行法》，並呼籲川普政府在今年與台灣協商自由貿易協定，「這將強化雙方已高度發展的經濟，強化美、台市場，此舉也能幫助台灣脫離對中國的依賴，這也是近年來中共對台北設下的經濟陷阱。」

盧比歐認為，台美深化合作的困難之處其實是雙方自我設限，呼籲雙方應直接了當地解決所有疑慮。他說，北京從未遮掩要孤立台灣的企圖，甚至威脅、霸凌美國企業和航空公司也在所不惜，是時候美國挺身與台灣人民站在一起，無視這些恐嚇手段，「台美關係的基礎，在於雙方享有共同的價值觀和眼界，美國和地區盟友應趁現在進一步實現印太地區的共同目標，那就是繁榮、和平和自由。」

無獨有偶，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在與英國外交大臣拉布（Dominic Raab）同框時表示，中國目前掌權的共產黨是挑戰西方民主原則的「我們這個時代的主要威脅」。西方盟邦必須通力合作「確保下個世紀由西方民主原則統治」。

類此挺中華民國台灣言論，最明確者，莫如美國副總統彭斯（Mike Pence）在去年10月24日的講演，他直指中共現在是美國的策略「敵國」，並表示美國與台灣站在一起，將繼續軍售台灣，承認台灣在全球貿易上的地位，是中華文化與民主的燈塔，並要求和平解決香港抗爭問題，強調美國是站在自由的一方。這是彭斯繼2018年10月4日在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）演說後，第二次針對美中關係發表演說，有如「反共檄文」，除了抨擊中國箝制香港的人權和自由，並指控中國迫害人權、貿易戰談判毀約，但是坦言「我們和台灣、香港站在一起」。

彭斯強調，美國和台灣有軍售往來，也清楚台灣在世界經貿的重要地位，以及對於保存文化的貢獻。他特別點名，中共透過撒幣外交，在過去一年誘使台灣兩個邦交國所羅門群島及吉里巴斯與台灣斷交，並指出國際社會與台灣的往來並不會威脅和平。

他說，美國始終相信，台灣擁抱民主，將為全體華人展現出一條美好的道路。信哉斯言！

今天五星病毒已成世人公敵、全球公害，民主台灣則受國際尊敬和歡迎。因為「主權在民」，落實民主、自由、人權、人道的核心價值，此為台灣和中共專制獨裁最大的不同之處！

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