自由限時批》「五星病毒」已成世人公敵、全球公害！

辛文

天作孽,猶可違;自作孳,不可活。這是中國的古訓。而中國武漢爆發的新型冠狀病毒(俗稱「武漢肺炎」)禍延全球,成了世人公敵、全球公害。

《經濟學人》在今天最新一期的封面,就畫著一顆戴著五星旗口罩的地球,標題寫著「情況會有多糟?」(How bad will it get ?)顯示中共的「病毒」,多麽殃及無辜的世人,這不是「公害」是什麽?中國對世人竟無愧疚道歉,還怪他人羞辱,簡直不知耻為何物?

如今世界衛生組織(WHO)宣布武漢肺炎為「國際公共衛生緊急事件(Public Health Emergency of International Concern,PHEIC)」後,美國務院更將中國旅遊警示提升為最高的第四級:「不要前往」。足見事態的嚴峻!各國包括美英德日韓泰星加等,更是紛紛撤僑,堪為明證,此乃是對真相未明(傳聞紛紜),又隱匿多日疫情的中共當局(數據不符科學,判斷易偏差)不信任!

根據英國廣播公司報導,一旦確定特定事件構成PHEIC,世衛將依據2005年各成員國協商達成的《國際衛生條例》(International Health Regulations,IHR)即刻做出反應。根據事件的具體細節,作出處理。其中包括:

(1) 採取有一定時間限制、影響國際旅遊和貿易的措施。

(2) 採取影響旅遊的措施,避免疾病全球傳播。

(3) 要求旅行者出示健康訊息、基本檢查結果和疫苗接種文件。

(4) 對國際交通工具及機場、港口和陸地過境點採取常規公衛措施。

截至目前,世衛組織僅發布過6次緊急事件通知,包括2009年H1N1波拉病毒、2016年茲卡病毒,和2014年、2019年爆發的伊波拉病毒。而疫情被提升為PHEIC將會產生何種影響,《BBC中文網》報導,世衛雖不建議各國對中國採取旅行管制措施,但無法理約束,因此香港、英國、美國、加拿大等地的航空公司,都已減少或暫停往返中國航班,甚至俄羅斯已關閉與中國接壤的陸地邊境。

根據中國網站今31日最新即時統計,中國確診病例已達9694例,死亡213例。此外,香港有10例、澳門7例,其他國家確診110例包含台灣9例、泰國14例、日本13例、美國6例等,全球確診病例已高達9821例。

據紐約時報報導,全球反中情緒與恐慌隨疫情迅速蔓延,不僅華人受害,其他亞裔族群也遭受池魚之殃。

中國醫護人員正在轉移武漢肺炎患者。(路透)

例如在日本,社群媒體推特(Twitter)就出現「中國人別來日本」標籤;在新加坡,有數萬居民連署呼籲政府禁止中國公民入境。在香港、南韓與越南,許多商家張貼不歡迎中國顧客的告示。同時,這股反中情緒也蔓延到歐美國家。

法國一份地方報紙26日在頭版以帶有種族歧視意味的「黃色警報」(alerte jaune)標題報導疫情,之後道歉。在加拿大多倫多,有家長要求一處學區下令剛從中國返回的孩童停課17天。

報導指出,在中國經濟與軍事實力日益提升,亞洲鄰國與西方國家感到不安的背景下,這波源自湖北省武漢市的2019新型冠狀病毒疫情,放大了外界對中國人的潛在偏見。

夏威夷大學馬諾瓦校區(UH Manoa)亞洲研究助理教授戈維拉(Kristi Govella)表示,與中國相關的政經緊張局勢及焦慮,和近期疫情引發的恐懼相互作用,可能強化這種非理性的仇外心理。

東京上智大學比較政治學教授中野晃一表示,中國為防止疫情蔓延而在多地封城,影響數千萬人行動自由,卻可能促使其他國家政府或民眾過度反應,採取與中國政府對待人民一樣嚴酷的措施。

路透社亦報導,當元月23日中共當局全面封鎖武漢之時,在武漢大學念書的21歲美、德雙國籍男子施耐德(Nicholas Schneider)因此受困,他透露「這裡就像是個鬼城...我覺得我像是活在世界末日。」可見一斑。

而在「武漢肺炎」疫情失控當下,台灣有數百名民眾受困當地,我政府透過管道向中方表達希望派包機接回台籍人士,卻一直未獲同意,總統蔡英文近日表示,將透過各種管道溝通,希望將國人接回,也強調,若能順利將人接回,政府絕對會以防疫優先,做好相關安置和隔離工作。對此,美國參議員盧比歐(Marco Rubio)猶發文譴責中共的不人道行為「令人髮指」,將政治置於人類生命之上是「完全不能接受的」。

由於台灣醫療公衞成就馳名全球,70多年來協助各開發中國家有成,善盡國際社會責任,貢獻卓著,然却遭中共打壓,連非政治性的WHO都遭排斥,連此次的「武漢病毒」的防疫不讓參加討論,簡直荒誕至極!所幸得道多助,包括友邦聖露西亞總理查士納、日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道、美國眾議院、歐盟皆表態支持台灣納入WHO,咸認台灣卓越的醫療實力及豐富經驗,而傳染病防治做的很好,又有對抗SARS 經驗。

據日本媒體報導,日本首相安倍晉三公開力挺台灣加入世界衛生組織。他表示,在武漢肺炎疫情擴大的情況下,台灣加入世衛有極高的必要性,他並暗批中國「以政治的立場排除(台灣),對於包含整個地區在內,很難保持健康和預防傳染。」而加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)在加國時間29日於加國聯邦眾議院應詢時公開表示,支持台灣以觀察員身分出席WHO會議,這是繼加國前外交部長、現任副總理方慧蘭(Chrystia Freeland)及前衛生部長Ginette Petitpas Taylor於國會應詢表示支持我案後,加國總理首度公開表示支持。他並指出,相信台灣以觀察員身分出席WHO相關會議,符合國際衛生社群的最佳利益,台灣也是(防疫)重要夥伴;加國歡迎全體國際社會的參與以促進全球衛生,因此這也是加方長期立場。

《華盛頓觀察週刊》(Washington Examiner)近日刊登參議員盧比歐投書,標題為「台灣拒絕北京專制;美國必須做得更多來支持我們的盟友」。內文指出,總統蔡英文在1月11日的大選中,以打破歷史紀錄的選票連任,再次顯現台灣是印太地區的民主典範,也是地區盟友和美國的強力夥伴。

盧比歐認為,美國政府強化對台灣關係的「時機已到」,以便對抗中國干預美國國安利益與印太盟友的關係,做法包括軍艦訪台、雙方政府、軍事高層面對面會談,落實2018年簽署通過的《台灣旅行法》,並呼籲川普政府在今年與台灣協商自由貿易協定,「這將強化雙方已高度發展的經濟,強化美、台市場,此舉也能幫助台灣脫離對中國的依賴,這也是近年來中共對台北設下的經濟陷阱。」

盧比歐認為,台美深化合作的困難之處其實是雙方自我設限,呼籲雙方應直接了當地解決所有疑慮。他說,北京從未遮掩要孤立台灣的企圖,甚至威脅、霸凌美國企業和航空公司也在所不惜,是時候美國挺身與台灣人民站在一起,無視這些恐嚇手段,「台美關係的基礎,在於雙方享有共同的價值觀和眼界,美國和地區盟友應趁現在進一步實現印太地區的共同目標,那就是繁榮、和平和自由。」

無獨有偶,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)今天在與英國外交大臣拉布(Dominic Raab)同框時表示,中國目前掌權的共產黨是挑戰西方民主原則的「我們這個時代的主要威脅」。西方盟邦必須通力合作「確保下個世紀由西方民主原則統治」。

類此挺中華民國台灣言論,最明確者,莫如美國副總統彭斯(Mike Pence)在去年10月24日的講演,他直指中共現在是美國的策略「敵國」,並表示美國與台灣站在一起,將繼續軍售台灣,承認台灣在全球貿易上的地位,是中華文化與民主的燈塔,並要求和平解決香港抗爭問題,強調美國是站在自由的一方。這是彭斯繼2018年10月4日在華府智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)演說後,第二次針對美中關係發表演說,有如「反共檄文」,除了抨擊中國箝制香港的人權和自由,並指控中國迫害人權、貿易戰談判毀約,但是坦言「我們和台灣、香港站在一起」。

彭斯強調,美國和台灣有軍售往來,也清楚台灣在世界經貿的重要地位,以及對於保存文化的貢獻。他特別點名,中共透過撒幣外交,在過去一年誘使台灣兩個邦交國所羅門群島及吉里巴斯與台灣斷交,並指出國際社會與台灣的往來並不會威脅和平。

他說,美國始終相信,台灣擁抱民主,將為全體華人展現出一條美好的道路。信哉斯言!

今天五星病毒已成世人公敵、全球公害,民主台灣則受國際尊敬和歡迎。因為「主權在民」,落實民主、自由、人權、人道的核心價值,此為台灣和中共專制獨裁最大的不同之處!

