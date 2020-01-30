伊朗與西亞世界》英國的西亞政策及其脫歐思維

英國在20世紀的冷戰期間不得不退出西亞後，仍意圖再次擁有一定程度的影響力，就算不能當主角，也要有發聲的機會。英國必須比以前還要更和美國站在一起，以免在「脫歐」之後成為歐羅巴孤兒。20世紀大英帝國在西亞被諸多穆斯林下逐客令，但到了21世紀英國仍然掙扎著以不同的身份與地位重回這個地區。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

英國是19世紀稱霸海上的強權，控制埃及、亞丁、伊朗南部的同時，也殖民印度，亞洲水域與大半個亞洲陸地都在其掌握之下，擁有「日不落國」的美名，是為近代的世界級帝國，只是其影響力在第二次世界大戰之後，便開始衰弱至今。今日英國在西亞出現「刷存在感」的表現，與近年來的「脫歐」（Brexit）是否有關？而今日美國的霸權面對中國、印度、伊朗的對抗，往後能否穩住？是否就此步入黃昏？或可藉英國的歷史經驗來略知一二。

二次大戰結束之後，英國先是失去在巴勒斯坦（Palestine）的影響力。儘管1917年英國外交部長貝爾福（Arthur Balfour）的《貝爾福宣言》（Balfour Declaration）表示願意協助猶太人移居巴勒斯坦，但隨後當地阿拉伯人與猶太移民之間的衝突，連帶讓猶太人也不滿英國的無能。1947年，英國便將巴勒斯坦問題提交聯合國（United Nations），隔年猶太復國主義者（Zionist）建國以色列，繼續與鄰近的阿拉伯國家對抗，造成至今仍無解的阿以問題。

1950年代初期，英國在外交上面臨兩大衝擊。一是1951年伊朗的石油國有化政策。20世紀初期，英國人達西（William Knox D’Arcy）在伊朗投資的石油工程取得成功後，1909年有英國波斯石油公司（Anglo-Persian Oil Company, APOC）成立，這是西亞地區現代石油史的開端，英國自此握有大量伊朗石油利潤。1951年擔任伊朗首相的穆沙迪克（Mohammad Mossadiq）主張石油國有化，要把英國波斯石油公司趕出伊朗，使英國在西亞的優勢缺了一角。二是埃及的反撲。連通地中海（Mediterranean Sea）與紅海（Red Sea）的蘇伊士運河（Suez Canal）原本在英國控制之下，但埃及人於二戰之後獨立成功，最有影響力的埃及軍人納塞爾（Gamal Abdel Nasser）擔任埃及總統後，宣布蘇伊士運河國有化，1956年蘇伊士運河戰爭爆發，一如伊朗的石油國有化政策，重創英國於該區域的優勢。

英國擁有「日不落國」的美名，是近代的世界級帝國，只是其影響力在第二次世界大戰之後，便開始衰弱至今。今日英國在西亞出現「刷存在感」的表現，與近年來的「脫歐」是否有關？（REUTERS）

到了1970年代，英國先後離開了科威特、亞丁，自此在西亞地區再也無優勢，霸權地位由美國頂替。近代以來的西亞歷史，與英國在亞洲水域發展的歷史密切相關。然而，大英帝國衰退之後，並不代表就不再搭理這些不得不割捨的「舊愛」。前年春天沙烏地阿拉伯的王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）出訪英國，沙英之間戰鬥機與金錢的交易，改變了以往兩方的關係。過去英國在阿拉伯世界佔有優勢，阿拉伯半島的紹德家族（Saud）在20世紀初期逐漸壯大，在建國（即沙烏地阿拉伯）後便試圖與美國接觸以排擠英國。但時至今日，我們可以看到英沙的關係變化，由以往的敵對轉為合作，確明顯地出現位階轉換－沙烏地具有主導地位，英國反而像是在找尋「脫歐」之後的財源。

沙烏地建國之際，並未能進入阿拉伯半島最南端的葉門地區（包括亞丁）。能夠掌握整個葉門，沙烏地就更能在亞丁與阿拉伯海（Arabian Sea）稱霸，也能有機會成為一部分亞洲水域的強權，這也是從20世紀迄今葉門的統一與戰爭歷程，都有沙烏地參與的原因。這幾年沙烏地與英國的合作中，英國也對沙烏地輸出軍火，透露出的或許是儘管不再有絕對優勢，但英國仍試圖維繫自己在亞丁與阿拉伯海的影響力。

近期英國財政部宣布將凍結黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的資金，以對抗恐怖主義，同時把矛頭指向真主黨的「金主」伊朗。1948年以色列的建國，對阿拉伯人而言是場災難（Nakba），英國難辭其咎，《貝爾福宣言》更是遺臭萬年。往後美國與以色列關係愈趨緊密，巴勒斯坦也成了美國需要管理的問題，今日美國幾乎是無條件保護以色列，任何敵對以色列的國家與組織，等同是與美國為敵。1980年代成立的真主黨，目標是對抗以色列，也就成了美國的敵人，而在1979年持反美立場的伊朗，資助真主黨等同是「反美抗以」。曾有英國政策評論說道，英國首相強森（Boris Johnson）試圖分散國內反對派的注意力，特別關注些不應該關注的國外事務，像是英國批判真主黨與伊朗，等於是偏向以色列一方，也顯露出其決策路線選擇依靠美國的意涵。

前年春天沙烏地阿拉伯的王儲穆罕默德出訪英國，沙英之間戰鬥機與金錢的交易，改變了以往兩方的關係。（AFP）

從上述英國對西亞事務的態度來看，他們的「脫歐」思維便是與美國同一鼻孔出氣。由此也可見，英國在20世紀的冷戰期間不得不退出西亞後，仍意圖再次擁有一定程度的影響力，就算不能當主角，也要有發聲的機會。英國必須比以前還要更和美國站在一起，以免在「脫歐」之後成為歐羅巴孤兒。20世紀大英帝國在西亞被諸多穆斯林下逐客令，但到了21世紀英國仍然掙扎著以不同的身份與地位重回這個地區。

但是，美國真的有肩膀可以讓英國靠嗎？美國在西亞的優勢是否也已逐漸衰退？美國的人類學學者大衛范恩（David Vine）所著的《基地帝國》（Base Nation），內容是美國長久以來在各地設置軍事基地，無論規模大小，都建立了美國在世界各地的權威。只是當冷戰結束之後，這些基地是否還有存在的必要性，尤其是財力與人力的大量消耗，開始經不起輿論的質疑。陸續遭到當地人批判反彈、或時間到了必須離開、或者撐不下去的美軍基地，還能讓這個「基地帝國」維持多久榮景？

現在美國的情況，似乎如同上個世代的英國。很顯然地，帝國的命運不會永久不變，其建立的模式與價值觀，很有可能隨著帝國勢力衰退而漸漸失靈與落伍。可再思考的是，今日的美國會想讓英國依靠嗎？英國向美國靠攏的「脫歐」思維會是穩住國家聲望的萬靈丹嗎？

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