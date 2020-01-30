自由限時批》中共泯滅台灣健康人權，像話嗎？

宋娣

這次爆發的「武漢肺炎」病毒禍及全球，嚴重威脅世人健康，且隱匿多日疫情，遭到國際譴責！

但中共當局竟無愧疚之心表示歉意，還將滯留武漢約三百欲返台檢查者，當成「政治人質」，漠視普世「健康人權」價值，泯滅人性，莫此為甚！

再者，中共長期矮化中華民國台灣主權，竟連台灣參與純為維護健康基本人權的世衛組織（WHO），都百般阻撓至今，讓主要的國際民主國家都看不下去，美國國會更在去年下半年通過「台北法案」，藉以協助台灣參加非政治性國際組織，堪為例證。

復次，世界衛生組織的宗旨是「使世界各地的人們盡可能獲得高水準的健康。」該組織給健康下的定義為「身體，精神及社會生活中的完美狀態」。世界衛生組織的主要職能包括：促進流行病和地方病的防治；提供和改進公共衛生，疾病醫療和有關事項的教學與訓練；推動確定生物製品的國際標準。

而中華民國台灣的公共衛生優秀，疾病醫療技術又享譽國際，中共却不斷打壓，令國際社會不齒！

例如2015年「世界華人周刊」就報導，台灣醫療技術排名亞洲第一、世界第三，僅次於美、德。

而早在2008年，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）就曾在「經濟學人」撰寫《驕傲、偏見、保險》一文，盛讚台灣全民健保堪稱世界典範。2012年的美國國家地理頻道紀錄片《亞洲新視野：台灣醫療奇蹟》，更介紹台灣醫療技術在國際間早已享有盛名，全球前200大醫院中，台灣就占了14家，僅次於美國及德國，排名全球第三，也是亞洲第一。尤列出12項醫療技術，台灣居國際醫界翹楚！包括：

一、1987年成立東南亞第一個顱顏中心，擁有完整專科醫師團隊，其中唇顎裂修補成功率達100%。

二、肝臟移植手術，術後5年的存活率，已經超越美國，是目前全世界最佳的活體肝臟移植成果。

三、全亞洲心臟移植成功首例即於台灣完成，冠狀動脈心導管支架放置術成功率高達99%，併發症小於1%。

四、擁有全球最高階的640切電腦斷層掃描器，目前全球僅20台，台灣即引進3台。

五、擁有獨步全球的冷凍卵技術，人工協助生殖之懷孕率高於37.7%，活產率27.7%，而且費用較他國低廉。

六、台灣具有豐富的人工關節置換術經驗，每年近2萬例人工關節置換臨床經驗，並採用微創技術，傷口小、恢復快且感染率低。

七、開發亞洲人適用之關節材料，於醫術、技術及價格，皆具有優勢。

八、擁有亞洲前三大骨髓資料庫，並完成多件國際配對案例。

九、已完成一萬多例的顯微重建手術，成功經驗遠勝歐美各國。

十、目前最先進眼科技術的LASIK（層狀角膜內層重塑術），用作近視、遠視、散光等矯正，並有數十萬雷射臨床成功案例。

十一、台灣牙醫特微創植牙手術，安全性高，減少術後疼痛與腫脹現象。

十二、台灣第二型糖尿病患在進行胃繞道手術後，血糖恢復正常，成功率93.3%，並完成世界首例無疤痕腹腔鏡胃繞道手術。等等輝煌成就，皆獲國際肯定。

武漢紅十字醫院醫護人員23日轉送一名病患。（歐新社）

七十多年來，中共法西斯式的霸凌台灣，並無法壓制台灣醫療技術和公共衛生水準獨步全球之事實，而台灣的威武不屈、奮勵自强，亦贏得國際尊敬和肯定。

自中國「武漢肺炎」爆發以來，中共猶竟以政治凌駕救人，將三百名台灣人「留置」武漢，形同不人道的「肺炎病毒實驗品」，居心叵測，人神共憤！

近日，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）系統科學與工程中心（CSSE）公布一項肺炎疫情數據，除了中國以外，「武漢肺炎」擴散風險最大的23個國家中，風險最大、確診病例數最多者為泰國，估計至少會出現10起輸入性肺炎病例數；台灣位居第2，被預測至少6起病例數（29日已增至8例）；第3名的香港則會出現8起個案；南韓則是名列第4，出現3至4起病例。

換言之，中共官僚系統隱匿疫情，實際數據遠超過現有公布的數千病例，甚至逾萭例以上，死亡亦將不止於百位數，如此無能力控制疫情的蔓延趨勢，何有能力「照護」三百名台灣人？幾同「草菅人命」，益發令人憂心和憤怒！

偏在此時，前總統馬英九說要把口罩運到中國去，因為「中國的疫情穩定，對我們是有幫助的」，後改口表示，應該「在自己供應無虞的情況下再來出口比較合適」，簡直是莫名其妙！因為他執政時的兩岸開放，已將台灣淪為國際公認的「紅色滲透」最嚴重的地區，又加上「不武」政策幾使台灣無國防自衛能力，任中共「武嚇」不斷；而「外交休兵」，復讓中共打壓台灣失去加入WHO機會，連起碼的「世界衛生大會觀察員」（Observer in the World Health Assembly）都辦不到（按：世界衛生組織總幹事考慮工作實際需要，可以邀請提出申請的國家或地區、組織，作為世界衛生大會的觀察員參加世界衛生大會和世界衛生組織的其他委員會，但沒有投票權及人事分配權），足見其無能至極！只會說大話、空話。以為「九二共識，一中各表」行得通，事實證明一場空，習大大早公開宣示「一中」就是中華人民共和國！

而中共當時國家主席胡錦濤所提出的「胡六點」，聲明只要在「一中原則」下，不會干預台灣參與國際活動。但所採行的「中華台北」（Chinese Taipei）的「觀察員」，卻是須遵照WHO給各會員國發送密函「世衛條例對中國台灣省之執行作業準則」施行，引發軒然大波，亦使「中華臺北」模式「胎死腹中」，主要是台灣主流民意無法接受。

現馬英九卻藉蘇揆禁止台灣出口口罩一個月，發表向中共示好言論，更是難掩「親中」底子，洵為「晚節」不堪！

須知，中國絕對有生產口罩的能力，重點在於，中共現在禁止醫院擅自募集物資，要求所有物資須從中央發放，這個結果就是物資到了中央，所有大官先囤一批，分派中級官員再囤一批，下級執行人員再囤一批，到醫院，院長又囤一批，前線醫護人員則缺貨到底，腐敗透了！

據經濟部工業局發言人楊志清表示，非常時期，國內口罩供應為優先，其實翻開海關數字，日本反而是台灣口罩出口最大市場，每10片就有6片銷往日本，當前疫情最嚴重的中國卻是台灣進口口罩主要來源。

是以，蘇揆此舉並非針對中國，目的在使國人都能購買到足夠數量的口罩防護，避免再現17年前SARS搶口罩之亂。蘇貞昌強調「自救才能救人」，台灣要先準備充足，並痛批北京隱匿疫情，還在WHO一再排擠台灣，不理性和蠻橫。誠是一針見血！

相對馬英九的顢頇，一些過氣藝人的無知，就不足論矣。

近日，海外華文媒體報導，湖北突出現烏鴉滿天飛的異象，北京大冬天則出現密密麻麻的大蚊子反常異象；網友紛紛表示，天有異象，是不祥預兆，預示將有大事發生。因為古代中國改朝換代的時候都是烏鴉滿天飛。

縱觀中國歷史，很多次大瘟疫都與朝代變遷相關聯。在每個朝代的末期，統治者往往昏庸無道，天災人禍不斷，洪水氾濫、地震頻繁、飢不裹腹的民眾四處起義，社會動盪不安。最終瘟疫、洪水、戰亂奪取無數人的生命。

明朝發生過一場地震，震出《陝西太白山劉伯溫碑記》，碑記中預言了一場大瘟疫發生。預言中說：「貧者一萬留一千，富者一萬留二三，貧富若不回心轉，看看死期在眼前，平地無有五穀種，謹防四野絕人煙，若問瘟疫何時現，但看九冬十月間，行善之人得一見，作惡之人不得觀，世上有人行大善，遭了此劫不上算。」闡明唯有行善之人，才能避免災難。

預言中又說：「還有十愁在眼前：一愁天下亂紛紛，二愁東西餓死人，三愁湖廣遭大難，四愁各省起狼煙，五愁人民不安然，六愁九冬十月間，七愁有飯無人食，八愁有人無衣穿，九愁屍體無人撿，十愁難過豬鼠年。」

如今，武漢肺炎疫情的爆發似乎應驗了「三愁湖廣遭大難」；去年是豬年，復發生了嚴重的非洲豬瘟；今年是鼠年，又發生鼠疫和武漢肺炎，也對應了「十愁難過豬鼠年」。劉伯溫的預言，是耶？非耶？日後將揭曉。

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