胡，怎麼說》隱匿疫情、欺下瞞上，乃一黨專政基因作祟！

中國武漢肺炎疫情大爆發、幾近失控，更禍延四鄰各國，狠狠刺穿中共一黨專政的治理效率神話！圖為武漢市醫護人員把感染新型冠狀病毒引起肺炎的病患送到金銀潭醫院治療。（資料照，法新社）

中國武漢肺炎疫情大爆發、幾近失控，病毒漫延擴散，更禍延亞洲四鄰各國及美國，無情的刺破中共炮製的中國夢神話，也狠狠刺穿中共一黨專政的治理效率神話！



武漢肺炎病毒不可能一夕大爆發，而是中共政權隱匿疫情、欺下瞞上，紙包不住火、疫情頻臨失控，再也瞞不住、壓不了才公開，於是，才公開3天，武漢市病例就爆增，並擴散到中國的十多個省市，而且，病毒已擴散到中國之外，殃及台灣、日本、韓國、泰國、美國等國家。確診病例破500，疑似病例更達數千，專家估計，可能數字都要乘以10倍以上。



隱匿疫情、欺下瞞上，乃一黨專政必然之惡！17年前從中國傳染開來的SARS風暴，就是這樣爆發；現在的武漢肺炎病毒風暴隱隱，就像複製與SARS同樣的一黨專政基因！



SARS最早在2002年11月16日在中國廣東順德爆發，12月15日確診首個病例，但是，直到2003年3月中旬，中國才向世衛組織通報，疫情早已擴散中國全境及世界各國，台灣就是重大受害者之一。

武漢肺炎病毒首個病例是2019年12月8日於武漢市出現，今年1月20日，習近平講話了，中國的防疫（防止疫情外洩）的鐵門才打開，官媒黨媒網媒才有比較多的報導，專家也上了央視訪談。圖為最早傳出疫情的武漢華南海鮮批發市場。（資料照，美聯社）

武漢肺炎病毒首個病例是2019年12月8日於武漢市出現第一個病例，但到12月30日才在網路上被揭露，中共黨官機關仍堅稱都在控制之下，還要嚴查嚴控傳布爆發武漢肺炎消息者。



直到今年1月20日，中共總書記習近平對武漢病毒防疫講話了、指示了，中國的防疫（防止疫情外洩）的鐵門才打開，官媒黨媒網媒才有比較多的報導，專家也上了央視訪談。



不過，一條紅線很清楚，就是只能報導政府全面努力防疫，以及教導人民如何防疫，至於追究欺下瞞上、欺上瞞下、上下交相欺交相瞞才造成疫情失控爆發的責任，那就四兩棉花-免彈（談）！



平心而論，相較於17年前的SARS，這次武漢肺炎的處置，中國政府有進步，但仍遠遠不夠。傳出中國要封城防疫，但武漢市人口高達1189萬，封城談何容易！何況，為時已晚，中國春運已展開，不知有多少病毒隨人流轉在各地。



中共依然惡質野蠻如故的是，防疫是人類共同的責任，台灣有能力也有心透過WHO向中國伸出援手，這絕對有利於中國人民，但是中共仍粗暴的阻止台灣參與WHO。

武漢肺炎病毒是中共政權隱匿疫情、欺下瞞上，紙包不住火、疫情頻臨失控，再也瞞不住、壓不了才公開，習近平講話才3天，病例就爆增。圖為桃園機場，不少入境旅客戴上口罩。（資料照，記者劉信德攝）

「來人！把湖北省委書記蔣超良、省長王曉東，武漢市委書記馬國強、市長周先旺這4個狗官，推出去斬了！」

習皇大大心裡應該有這樣過想吧！其實，不幸中標以及很多驚恐被武漢肺炎病毒波及的中國人民也會這樣想吧！不過，包括習大大及中國人民都只能想、不能說，因為欺、瞞就是一黨專政的必然之惡，問題在一黨專政，即使斬了狗官、也斬不了一黨專政！斬了一黨專政，中共就完蛋！



台灣有部分政客心態上把專制與效率劃等號，讚賞中國官員比台灣官員強，簡直就像中邪、中了專制的邪！武漢肺炎病毒來襲，中國官員上下欺瞞卸責、不以人民生命為念，簡直一無是處，不知台灣那些中邪政客清醒了沒？

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