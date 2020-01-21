照護線上》動手術前您該問清楚的事（懶人包）

聽到需要開刀，患者總是非常緊張，腦袋一片空白，忘記確認許多重要事項。讓我們一一列出來，您一定要記得詢問以下的問題，與醫師好好討論。

◎白映俞 醫師

聽到需要開刀，患者總是非常緊張，腦袋一片空白，忘記確認許多重要事項。讓我們一一列出來，您一定要記得詢問以下的問題，與醫師好好討論。

手術有很多種，實行的地點也不太一樣。

像是取下小部分腫瘤組織去化驗的些切片手術，像乳房腫瘤的粗針抽吸，在門診即可進行。要取部分肝腫瘤組織的切片手術，則可能在超音波室進行。

如果是完整地取下小型的皮下腫瘤、乳房腫瘤，或是置放化療時使用的人工血管裝置，則會以「門診手術」方式進行。患者在約定時間抵達手術室，手術結束後即可回家，不用住院。（雖然名稱是「門診手術」，但實施地點仍在開刀房。）

住院手術代表患者可能於手術前一天或當天先到醫院報到，做完術前檢查，於開刀房進行手術後，還需住院數天休息復原。

說到「誰會替我開刀」，大家一定會覺得很奇怪，難道不是看診的醫師替我開刀嗎？其實不一定，像教學醫院裡面的門診手術常是由住院醫師獨立完成，患者進到手術室會感到困擾：「為什麼醫師長的不太一樣？」所以，為了避免不必要的爭議，請記得問清楚看診及安排手術的醫師：「誰會幫我開刀？」

配合不同手術，麻醉方式也不一樣。

像取下部分皮膚的切片手術時，醫師會先注射局部麻醉。這時負責麻醉的醫師就是開刀者，患者在手術過程中人都是清醒的。

如果是開腰部以下的範圍，例如下肢骨骼、腹股溝疝氣、闌尾炎、剖腹產等手術就可用半身麻醉。

手術時間較長、範圍較廣、失血較多的手術就須使用全身麻醉。有的只是打藥睡覺，多數則要插上呼吸管幫助呼吸。

要實行半身麻醉與全身麻醉之前，麻醉醫師會向患者再度確認、解釋麻醉過程。這部分準備做醫美手術的患者最需注意，請務必向醫師確認：「麻醉是誰負責的？是手術醫師本人？還是有聘請麻醉醫師負責監控患者狀況呢？」

患者若即將面臨手術，也要了解自己的角色及健康控管非常重要。要讓醫師知道自己現在正在吃哪些中藥、西藥、及健康食品，並向手術醫師確認哪些在手術之前就要停用。

最常見需要停用的藥物是會造成出血併發症的藥物，例如抗凝血劑、阿斯匹寧、或銀杏健康食品等。每種藥物的半衰期不同、作用機轉不同，該停用的時間點也不一樣，請務必向醫師確認。

另外，戒菸能夠改善肺功能及心血管問題，還會讓傷口復原較好，醫師通常建議有菸癮患者在進行手術前要戒菸。有酒精成癮問題的患者也該戒酒。

術前要多吃什麼是患者最常問的問題之一，雖然此題不一定有標準答案，但你可以藉此向醫師確認自己對疾病的觀念是否正確，是否有錯誤的期待。

手術通常包括「切除」與/或「重建」兩部分。

若是闌尾炎、膽囊炎等，醫師會切除發炎的器官。氣胸手術也是切掉出問題、正在漏氣的小部分肺部組織。

至於大腸癌時，醫師會切下帶有腫瘤的部分腸道，若情況允許，則會重新接合腸道兩邊斷端，這就是重建。有些術式的重建則負責更多，包含多段接口。

有些手術要置放外來物，向是人工血管、支架、瓣膜、或關節手術的金屬墊片等等。

因此，你需要向醫師詢問，有哪些身體組織會被移除，會做哪些改變，會不會放進外來物？

開刀在某種程度上，會明顯改變我們的生活，因此你可以先問問醫師，手術後的恢復過程大致為何，讓自己對過來生活有個初步規劃。

該問的問題像是：「手術後，我需要服用哪些藥物？」若接受了支架或瓣膜的置放手術，很可能接下來需要服用抗凝血劑。若是做了器官移植手術，接下來就要服用免疫抑制劑來減少排斥現象。

你也需要了解接受這手術後，一般需住院幾天？之後回家通常復健多久？做什麼復健？知道以後，比較有辦法調整生活模式。

只要是手術，誰都無法保證百分之百成功，每樣手術都有一定的併發症機率，所以你應該向醫師詢問一下，最常見的併發症是什麼？會出血嗎？會感染嗎？最不好的狀況會怎樣？併發症發生機率高不高？再考慮自己是否接受。

有些手術是用來「救命」，不開刀的話患者死亡機率極大，即使醫師告知可能會有嚴重併發症，患者權衡之下為了保命，可能還是會接受手術。但若是較不嚴重的事件，例如你想從事醫美手術，最好要評估及了解併發症的發生率及可能性，再想好自己是否能應付與接受。

當醫病雙方都同意手術後，患者也要記得提醒醫師自己過去的病史，有沒有藥物或食物過敏的經歷，以及列出目前正在服用的藥物清單，讓醫師更了解自己的狀況。這些都能夠讓保障手術安全喔！

本文經授權轉載自照護線上 動手術前您該問清楚的事（懶人包）

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