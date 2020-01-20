照護線上》子宮肌瘤很常見，治療很多元（懶人包）

子宮肌瘤幾乎可說是介於生育年齡的女性身上最常見的良性腫瘤，可能高達三成的生育年齡女性肚子裡都長有子宮肌瘤。

◎照護線上編輯部

「今天做檢查時，醫生說我子宮有長瘤！」小美緊張地說。

電話另一頭的真真淡定回答：「喔！那是子宮肌瘤啦！我也有長，我媽也有，我一群姊妹也都有長啊！」

子宮肌瘤幾乎可說是介於生育年齡的女性身上最常見的良性腫瘤，可能高達三成的生育年齡女性肚子裡都長有子宮肌瘤。子宮肌瘤來自於子宮平滑肌的增生，子宮的肌肉天生特色就是強壯厚實，非常活躍，才能於媽媽懷孕的四十周內快速變化，從拳頭般的大小進展到能承載3公斤的胎兒。也因為如此特性，子宮肌肉層在女性荷爾蒙週期變化的刺激下，時不時就長出了聚集的團塊，我們稱為子宮肌瘤。

「那為什麼我都沒有什麼不舒服？」小美問。

「哇！你好幸運喔！」真真說：「我聽過一些人的子宮肌瘤挺嚴重的，月經一來經血量都超多的，不到一小時就要換衛生棉，甚至流血流到貧血。我妹是經痛很嚴重，整個人在辦公室裡坐立不安，扭來扭去。我自己的肌瘤則是影響到懷孕，治療之後才順利懷孕。我還聽過有人的肌瘤壓迫到輸尿管，連泌尿道都出問題。」

小美緊張地問：「聽起來好嚴重，為什麼醫師沒有叫我治療子宮肌瘤呢？」

「不是所有的肌瘤都要治療啊！我媽的肌瘤就在停經後自動變小了。」真真回答：「不過你最好要讓醫師至少每年檢查一次肌瘤的生長狀況、大小型態，並告訴醫師你有沒有什麼症狀。子宮肌瘤長的位置、大小、和引起的症狀不同，治療方式就不同。」

目前針對子宮肌瘤，醫師有多樣化的治療選項，我們一起來看看。

◎ 口服避孕藥、止血藥、止痛藥

這幾個藥物目標是治療子宮肌瘤帶來的經痛、出血過多症狀，避孕藥可以調整月經週期，止痛止血藥可以減少出血和經痛，但都沒有直接治療子宮肌瘤體積的效果，也就是說，吃了這些藥物子宮肌瘤還是在那裡，不會不見。甚至避孕藥還可能會讓子宮肌瘤變大。

◎ 子宮內投藥系統

子宮內投藥系統可以改善子宮肌瘤症狀，它會在子宮內慢慢釋放黃體素，使子宮內膜萎縮，藉此改善出血和經痛的症狀，還可以同時避孕，但對實際子宮肌瘤大小仍沒有影響的。由於子宮內投藥系統是依據正常子宮腔體設計的醫療器材，而子宮肌瘤可能導致子宮腔體結構變形，所以部分子宮肌瘤患者裝置子宮內投藥系統之後可能掉出或是隨著大量出血時排出。

◎ 選擇性黃體素受體調節劑

「選擇性黃體素受體調節劑」是透過黃體素受體調節，穩定內膜、減少出血量，長期服藥下，有機會縮小子宮肌瘤的體積。使用期間要每天服用，一次療程為三個月，間隔兩次月經後再進行第二個療程。這類藥物最主要是可以達到有效的症狀控制，例如控制出血、緩解疼痛、並縮小子宮肌瘤體積。因為這跟一般荷爾蒙藥物一樣經由肝臟代謝，因此不建議肝功能異常的患者使用，使用這類藥物期間的前兩個標準療程也要每個月定期檢查肝功能。

◎ 促性腺激素釋放素類似物

「促性腺激素釋放素類似物（GnRH analogue）」，腦下垂體會刺激卵巢分泌雌激素和黃體素，而注射此類藥物佔據相關的激素受體，能進一步促使卵巢休息，使雌激素和黃體素的濃度下降，在荷爾蒙受到抑制的狀況下，子宮肌瘤體積就逐步縮小。然而，卵巢休息會讓女性併發類似停經的症狀，包括月經不來，熱潮紅、骨質疏鬆等問題。由於熱潮紅與骨質疏鬆等副作用的程度較大，因此此類治療一般不會使用超過六個月。

◎ 子宮肌瘤切除手術

顧名思義，這個手術不是直接移除子宮，而是把子宮肌瘤一顆顆切除，如此一來可以保留子宮，保留女性的生殖能力。但剝除肌瘤的手術可能會造成子宮內生成許多疤痕組織，內膜沾黏，還是可能會導致不孕。有些患者則是會再度長出子宮肌瘤。醫師會依據子宮肌瘤的大小、尺寸與位置，選擇子宮鏡、腹腔鏡或傳統開腹手術，部分醫院也有引進海扶刀或達文西微創手術系統用於治療子宮肌瘤。

◎ 子宮切除手術

沒有子宮，就沒有子宮肌瘤，所以切除子宮是治療子宮肌瘤的終極手段。雖然看來是一勞永逸的方法，但切除子宮後就沒有機會生小孩了。而且所有的手術都可能帶來併發症，像是出血，或手術時傷害到膀胱、腸道、輸尿管等問題都是潛在的風險。部分患者切除子宮後，也會面臨一些心理狀態的調適，所以務必在術前與醫師及伴侶好好溝通，共同做決定。

小美說：「醫師告訴我，現代人青春期提早到來、懷孕次數變少、較晚生第一胎，子宮肌瘤的患者愈來愈多。」

「是啊！幸好有這麼多樣化的治療方式，能夠針對每位女性的不同需求做調整，」真真回答：「還是要跟婦產科醫師好好討論，才知道自己的肌瘤型態、大小，並找到適當的治療方式喔。」

本文經授權轉載自照護線上 子宮肌瘤很常見，治療很多元（懶人包）

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